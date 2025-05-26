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Дугин назвал страну, идеальную для проведения переговоров России и США - РИА Новости, 26.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
13:41 26.05.2025
https://ria.ru/20250526/indija-2019098061.html
Дугин назвал страну, идеальную для проведения переговоров России и США
Дугин назвал страну, идеальную для проведения переговоров России и США - РИА Новости, 26.05.2025
Дугин назвал страну, идеальную для проведения переговоров России и США
Индия могла бы стать прекрасной площадкой для проведения переговоров между РФ и США, поскольку и Россия, и Соединенные Штаты находятся в дружественных... РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-26T13:41:00+03:00
2025-05-26T13:41:00+03:00
специальная военная операция на украине
индия
россия
турция
александр дугин
нато
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Индия могла бы стать прекрасной площадкой для проведения переговоров между РФ и США, поскольку и Россия, и Соединенные Штаты находятся в дружественных отношениях с ней, заявил российский философ, политолог и социолог Александр Дугин в эфире программы "Эскалация Александра Дугина" на радио Sputnik. "Именно для переговоров (РФ - ред.) с Америкой, на мой взгляд, Индия была бы прекрасной площадкой, потому что это страна, которая очень глубоко симпатизирует России и одновременно находится в отличных отношениях с США", - сказал он. Кроме того, Дугин отметил, что Индия — идеальная территория для переговоров, если исходить из равноудаленности от России и Соединенных Штатов. "Может быть, исламский мир, равноудаленный от Запада и от нас тоже. Что касается Турции, НАТО, мы идем на их территорию — это минус. С другой стороны, стамбульские переговоры нам неплохо удаются... Я думаю, что вопрос (места проведения переговоров - ред.) открыт", - добавил философ.
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индия, россия, турция, александр дугин, нато, в мире, сша
Специальная военная операция на Украине, Индия, Россия, Турция, Александр Дугин, НАТО, В мире, США
Дугин назвал страну, идеальную для проведения переговоров России и США

Политолог Дугин назвал Индию прекрасной площадкой для переговоров России и США

© AP Photo / Francesca EbelФилософ Александр Дугин
Философ Александр Дугин - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
© AP Photo / Francesca Ebel
Философ Александр Дугин. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Индия могла бы стать прекрасной площадкой для проведения переговоров между РФ и США, поскольку и Россия, и Соединенные Штаты находятся в дружественных отношениях с ней, заявил российский философ, политолог и социолог Александр Дугин в эфире программы "Эскалация Александра Дугина" на радио Sputnik.
«
"Именно для переговоров (РФ - ред.) с Америкой, на мой взгляд, Индия была бы прекрасной площадкой, потому что это страна, которая очень глубоко симпатизирует России и одновременно находится в отличных отношениях с США", - сказал он.
Кроме того, Дугин отметил, что Индия — идеальная территория для переговоров, если исходить из равноудаленности от России и Соединенных Штатов.
"Может быть, исламский мир, равноудаленный от Запада и от нас тоже. Что касается Турции, НАТО, мы идем на их территорию — это минус. С другой стороны, стамбульские переговоры нам неплохо удаются... Я думаю, что вопрос (места проведения переговоров - ред.) открыт", - добавил философ.
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Специальная военная операция на УкраинеИндияРоссияТурцияАлександр ДугинНАТОВ миреСША
 
 
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