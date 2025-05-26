https://ria.ru/20250526/indija-2019098061.html

Дугин назвал страну, идеальную для проведения переговоров России и США

Дугин назвал страну, идеальную для проведения переговоров России и США - РИА Новости, 26.05.2025

Дугин назвал страну, идеальную для проведения переговоров России и США

Индия могла бы стать прекрасной площадкой для проведения переговоров между РФ и США, поскольку и Россия, и Соединенные Штаты находятся в дружественных... РИА Новости, 26.05.2025

2025-05-26T13:41:00+03:00

2025-05-26T13:41:00+03:00

2025-05-26T13:41:00+03:00

специальная военная операция на украине

индия

россия

турция

александр дугин

нато

в мире

сша

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Индия могла бы стать прекрасной площадкой для проведения переговоров между РФ и США, поскольку и Россия, и Соединенные Штаты находятся в дружественных отношениях с ней, заявил российский философ, политолог и социолог Александр Дугин в эфире программы "Эскалация Александра Дугина" на радио Sputnik. "Именно для переговоров (РФ - ред.) с Америкой, на мой взгляд, Индия была бы прекрасной площадкой, потому что это страна, которая очень глубоко симпатизирует России и одновременно находится в отличных отношениях с США", - сказал он. Кроме того, Дугин отметил, что Индия — идеальная территория для переговоров, если исходить из равноудаленности от России и Соединенных Штатов. "Может быть, исламский мир, равноудаленный от Запада и от нас тоже. Что касается Турции, НАТО, мы идем на их территорию — это минус. С другой стороны, стамбульские переговоры нам неплохо удаются... Я думаю, что вопрос (места проведения переговоров - ред.) открыт", - добавил философ.

https://ria.ru/20250526/raskol-2018997442.html

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россия

турция

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

индия, россия, турция, александр дугин, нато, в мире, сша