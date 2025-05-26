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Большинство фирм экс-мэра Владивостока учреждены его матерью - РИА Новости, 26.05.2025
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06:25 26.05.2025
https://ria.ru/20250526/imja-2019038522.html
Большинство фирм экс-мэра Владивостока учреждены его матерью
Большинство фирм экс-мэра Владивостока учреждены его матерью - РИА Новости, 26.05.2025
Большинство фирм экс-мэра Владивостока учреждены его матерью
Учредителем в большинстве компаний, фигурирующих в иске Генпрокуратуры к экс-мэру Владивостока Владимиру Николаеву об изъятии его активов в доход государства,... РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-26T06:25:00+03:00
2025-05-26T06:25:00+03:00
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ВЛАДИВОСТОК, 26 мая – РИА Новости. Учредителем в большинстве компаний, фигурирующих в иске Генпрокуратуры к экс-мэру Владивостока Владимиру Николаеву об изъятии его активов в доход государства, является его мать Раиса Николаева, выяснило РИА Новости. ГП подала иск к Николаеву, его сестре депутату Госдумы Виктории Николаевой и ряду компаний во Владивостоке об изъятии в казну государства имущества, полученного в нарушение законодательства о противодействии коррупции. Руководитель объединенной пресс-службы судов Приморья Елена Оленева сообщала РИА Новости, что Генпрокуратурой "выявлены нарушения антикоррупционных запретов и ограничений, допущенные Николаевым в период исполнения функций представителя власти". Суд в рамках принятия обеспечительных мер арестовал активы ответчиков. Предварительное судебное заседание назначено на 25 июня. Как выяснило РИА Новости, из 16 компаний, которые значатся ответчиками по иску, в 14 учредителем является Раиса Николаева, мать экс-мэра. В том числе это ООО "Владпроект-сервис", ООО "Гранд", ООО "Империал" и другие фирмы. Учредителем компании "Атлантикс", которая тоже проходит ответчиком по иску, является сам Николаев. Николаев был главой Владивостока в 2004-2008 годах, до этого был депутатом заксобрания Приморья. В 2007 году его осудили на 4,5 года условно за превышение и злоупотребление полномочиями и на три года лишили права занимать руководящие должности в государственных и муниципальных учреждениях. Приговор вступил в силу 20 февраля 2008 года, с этого дня Николаев сложил полномочия мэра Владивостока. Советский районный суд 19 сентября 2008 года удовлетворил представление уголовно-исполнительной инспекции о замене условной меры наказания Николаеву на реальный срок, поскольку осужденный не явился на ежемесячную регистрацию в инспекцию. В суд поступало заявление Николаева о том, что он проходит лечение в Таиланде, но суд его не принял. Спустя 10 лет экс-мэр вернулся в Россию, в Приморье он занимается бизнесом, также основал фонд.
https://ria.ru/20250526/fond-2019035423.html
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владивосток, таиланд, россия
Владивосток, Таиланд, Россия
Большинство фирм экс-мэра Владивостока учреждены его матерью

Большинство фирм в иске ГП к экс-мэру Владивостока учреждены его матерью

© РИА НовостиЗаседание суда
Заседание суда - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
© РИА Новости
Заседание суда. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 26 мая – РИА Новости. Учредителем в большинстве компаний, фигурирующих в иске Генпрокуратуры к экс-мэру Владивостока Владимиру Николаеву об изъятии его активов в доход государства, является его мать Раиса Николаева, выяснило РИА Новости.
ГП подала иск к Николаеву, его сестре депутату Госдумы Виктории Николаевой и ряду компаний во Владивостоке об изъятии в казну государства имущества, полученного в нарушение законодательства о противодействии коррупции. Руководитель объединенной пресс-службы судов Приморья Елена Оленева сообщала РИА Новости, что Генпрокуратурой "выявлены нарушения антикоррупционных запретов и ограничений, допущенные Николаевым в период исполнения функций представителя власти". Суд в рамках принятия обеспечительных мер арестовал активы ответчиков. Предварительное судебное заседание назначено на 25 июня.
Суд - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
Фонд экс-мэра Владивостока заявил, что коррупционных схем не было
Вчера, 05:18
Как выяснило РИА Новости, из 16 компаний, которые значатся ответчиками по иску, в 14 учредителем является Раиса Николаева, мать экс-мэра. В том числе это ООО "Владпроект-сервис", ООО "Гранд", ООО "Империал" и другие фирмы. Учредителем компании "Атлантикс", которая тоже проходит ответчиком по иску, является сам Николаев.
Николаев был главой Владивостока в 2004-2008 годах, до этого был депутатом заксобрания Приморья. В 2007 году его осудили на 4,5 года условно за превышение и злоупотребление полномочиями и на три года лишили права занимать руководящие должности в государственных и муниципальных учреждениях. Приговор вступил в силу 20 февраля 2008 года, с этого дня Николаев сложил полномочия мэра Владивостока. Советский районный суд 19 сентября 2008 года удовлетворил представление уголовно-исполнительной инспекции о замене условной меры наказания Николаеву на реальный срок, поскольку осужденный не явился на ежемесячную регистрацию в инспекцию. В суд поступало заявление Николаева о том, что он проходит лечение в Таиланде, но суд его не принял. Спустя 10 лет экс-мэр вернулся в Россию, в Приморье он занимается бизнесом, также основал фонд.
Статуя богини Фемиды у здания Верховного суда России в Москве - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
Суд взыскал 16 миллиардов рублей с экс-чиновников и компаний на Камчатке
23 мая, 13:36
 
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