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ХАМАС выдвинуло неприемлемые для Израиля условия, сообщил источник - РИА Новости, 26.05.2025
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18:03 26.05.2025 (обновлено: 18:17 26.05.2025)
https://ria.ru/20250526/hamas-2019171334.html
ХАМАС выдвинуло неприемлемые для Израиля условия, сообщил источник
ХАМАС выдвинуло неприемлемые для Израиля условия, сообщил источник - РИА Новости, 26.05.2025
ХАМАС выдвинуло неприемлемые для Израиля условия, сообщил источник
Палестинское движение ХАМАС продолжает выдвигать абсолютно неприемлемые для Израиля условия соглашения по перемирию в секторе Газа, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-26T18:03:00+03:00
2025-05-26T18:17:00+03:00
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израиль
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ТЕЛЬ-АВИВ, 26 мая - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС продолжает выдвигать абсолютно неприемлемые для Израиля условия соглашения по перемирию в секторе Газа, сообщил РИА Новости израильский правительственный источник.Ранее в понедельник палестинский телеканал Al Aqsa сообщил со ссылкой на источник, что движение ХАМАС якобы согласилось с предложением спецпосланника президента США Стива Уиткоффа о прекращении огня в секторе Газа. Власти Израиля неоднократно заявляли, что согласны на схему Уиткоффа по сектору Газа, которая предусматривает продление временного режима прекращения огня и освобождение некоторой части заложников без гарантий со стороны Израиля об окончательном прекращении войны.Сам Уиткофф опроверг информацию о том, что ХАМАС якобы дало согласие на предложенную им схему урегулирования конфликта в секторе Газа.Армия обороны Израиля 18 мая на фоне тупика в переговорах через посредников приступила к широкомасштабным наземным действиям в секторе Газа в рамках операции "Колесницы Гидеона" по окончательному разгрому ХАМАС. Операция предполагает захват и удержание новых территорий, массовое перемещение жителей Газы с севера на юг и усиление ударов по целям боевиков. По словам военных, отличием этой операции от предыдущих станет удержание территорий, что не позволит боевикам палестинского движения ХАМАС возвращаться в места, куда они могли вернуться ранее. Движение ХАМАС продолжает удерживать в секторе еще 58 заложников, больше половины из которых считаются погибшими.
https://ria.ru/20250526/gaza-2019078652.html
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в мире, израиль, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В мире, Израиль, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
ХАМАС выдвинуло неприемлемые для Израиля условия, сообщил источник

ХАМАС выдвинуло неприемлемые для Израиля условия соглашения по Газе

© AP Photo / Hatem MoussaЧлены движения "Хамас"
Члены движения Хамас - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
© AP Photo / Hatem Moussa
Члены движения "Хамас". Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 26 мая - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС продолжает выдвигать абсолютно неприемлемые для Израиля условия соглашения по перемирию в секторе Газа, сообщил РИА Новости израильский правительственный источник.
Ранее в понедельник палестинский телеканал Al Aqsa сообщил со ссылкой на источник, что движение ХАМАС якобы согласилось с предложением спецпосланника президента США Стива Уиткоффа о прекращении огня в секторе Газа. Власти Израиля неоднократно заявляли, что согласны на схему Уиткоффа по сектору Газа, которая предусматривает продление временного режима прекращения огня и освобождение некоторой части заложников без гарантий со стороны Израиля об окончательном прекращении войны.
Сам Уиткофф опроверг информацию о том, что ХАМАС якобы дало согласие на предложенную им схему урегулирования конфликта в секторе Газа.
Армия обороны Израиля 18 мая на фоне тупика в переговорах через посредников приступила к широкомасштабным наземным действиям в секторе Газа в рамках операции "Колесницы Гидеона" по окончательному разгрому ХАМАС. Операция предполагает захват и удержание новых территорий, массовое перемещение жителей Газы с севера на юг и усиление ударов по целям боевиков. По словам военных, отличием этой операции от предыдущих станет удержание территорий, что не позволит боевикам палестинского движения ХАМАС возвращаться в места, куда они могли вернуться ранее. Движение ХАМАС продолжает удерживать в секторе еще 58 заложников, больше половины из которых считаются погибшими.
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