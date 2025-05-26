ХАМАС выдвинуло неприемлемые для Израиля условия, сообщил источник
ХАМАС выдвинуло неприемлемые для Израиля условия соглашения по Газе
© AP Photo / Hatem MoussaЧлены движения "Хамас"
© AP Photo / Hatem Moussa
Члены движения "Хамас". Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 26 мая - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС продолжает выдвигать абсолютно неприемлемые для Израиля условия соглашения по перемирию в секторе Газа, сообщил РИА Новости израильский правительственный источник.
Ранее в понедельник палестинский телеканал Al Aqsa сообщил со ссылкой на источник, что движение ХАМАС якобы согласилось с предложением спецпосланника президента США Стива Уиткоффа о прекращении огня в секторе Газа. Власти Израиля неоднократно заявляли, что согласны на схему Уиткоффа по сектору Газа, которая предусматривает продление временного режима прекращения огня и освобождение некоторой части заложников без гарантий со стороны Израиля об окончательном прекращении войны.
Сам Уиткофф опроверг информацию о том, что ХАМАС якобы дало согласие на предложенную им схему урегулирования конфликта в секторе Газа.
Армия обороны Израиля 18 мая на фоне тупика в переговорах через посредников приступила к широкомасштабным наземным действиям в секторе Газа в рамках операции "Колесницы Гидеона" по окончательному разгрому ХАМАС. Операция предполагает захват и удержание новых территорий, массовое перемещение жителей Газы с севера на юг и усиление ударов по целям боевиков. По словам военных, отличием этой операции от предыдущих станет удержание территорий, что не позволит боевикам палестинского движения ХАМАС возвращаться в места, куда они могли вернуться ранее. Движение ХАМАС продолжает удерживать в секторе еще 58 заложников, больше половины из которых считаются погибшими.