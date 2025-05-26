https://ria.ru/20250526/hamas-2019171334.html

ХАМАС выдвинуло неприемлемые для Израиля условия, сообщил источник

ХАМАС выдвинуло неприемлемые для Израиля условия, сообщил источник - РИА Новости, 26.05.2025

ХАМАС выдвинуло неприемлемые для Израиля условия, сообщил источник

Палестинское движение ХАМАС продолжает выдвигать абсолютно неприемлемые для Израиля условия соглашения по перемирию в секторе Газа, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 26.05.2025

2025-05-26T18:03:00+03:00

2025-05-26T18:03:00+03:00

2025-05-26T18:17:00+03:00

в мире

израиль

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году

https://cdnn21.img.ria.ru/images/101338/43/1013384356_0:372:5113:3248_1920x0_80_0_0_78ad2c451304adfe25b2b4a1b2668f02.jpg

ТЕЛЬ-АВИВ, 26 мая - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС продолжает выдвигать абсолютно неприемлемые для Израиля условия соглашения по перемирию в секторе Газа, сообщил РИА Новости израильский правительственный источник.Ранее в понедельник палестинский телеканал Al Aqsa сообщил со ссылкой на источник, что движение ХАМАС якобы согласилось с предложением спецпосланника президента США Стива Уиткоффа о прекращении огня в секторе Газа. Власти Израиля неоднократно заявляли, что согласны на схему Уиткоффа по сектору Газа, которая предусматривает продление временного режима прекращения огня и освобождение некоторой части заложников без гарантий со стороны Израиля об окончательном прекращении войны.Сам Уиткофф опроверг информацию о том, что ХАМАС якобы дало согласие на предложенную им схему урегулирования конфликта в секторе Газа.Армия обороны Израиля 18 мая на фоне тупика в переговорах через посредников приступила к широкомасштабным наземным действиям в секторе Газа в рамках операции "Колесницы Гидеона" по окончательному разгрому ХАМАС. Операция предполагает захват и удержание новых территорий, массовое перемещение жителей Газы с севера на юг и усиление ударов по целям боевиков. По словам военных, отличием этой операции от предыдущих станет удержание территорий, что не позволит боевикам палестинского движения ХАМАС возвращаться в места, куда они могли вернуться ранее. Движение ХАМАС продолжает удерживать в секторе еще 58 заложников, больше половины из которых считаются погибшими.

https://ria.ru/20250526/gaza-2019078652.html

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году