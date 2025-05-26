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В Guardian рассказали о состоянии пострадавших после наезда в Ливерпуле
В Guardian рассказали о состоянии пострадавших после наезда в Ливерпуле - РИА Новости, 26.05.2025
В Guardian рассказали о состоянии пострадавших после наезда в Ливерпуле
Некоторые из пострадавших в результате наезда автомобиля на толпу людей в английском Ливерпуле, предположительно, находятся в критическом состоянии, сообщила в... РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-26T23:18:00+03:00
2025-05-26T23:18:00+03:00
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ЛОНДОН, 26 мая – РИА Новости. Некоторые из пострадавших в результате наезда автомобиля на толпу людей в английском Ливерпуле, предположительно, находятся в критическом состоянии, сообщила в понедельник газета Guardian."Сотрудники скорой помощи Святого Иоанна одними из первых прибыли на место для оказания помощи пострадавшим, некоторые из которых, как считается, находятся в критическом состоянии", - сказано в материале.Ранее полиция сообщила, что автомобиль наехал на толпу людей в Ливерпуле, отмечавших победу одноименного футбольного клуба в Премьер-лиге. Наезд совершил 53-летний британец, который был задержа
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Наезд автомобиля на толпу в Ливерпуле
Наезд автомобиля на толпу в Ливерпуле
2025-05-26T23:18
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в мире, ливерпуль, англия
В мире, Ливерпуль, Англия
В Guardian рассказали о состоянии пострадавших после наезда в Ливерпуле
Guardian: часть пострадавших в Ливерпуле, вероятно, в критическом состоянии