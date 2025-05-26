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Контртеррористическое подразделение подключилось к ситуации в Ливерпуле - РИА Новости, 26.05.2025
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22:17 26.05.2025 (обновлено: 22:32 26.05.2025)
https://ria.ru/20250526/guardian-2019223758.html
Контртеррористическое подразделение подключилось к ситуации в Ливерпуле
Контртеррористическое подразделение подключилось к ситуации в Ливерпуле - РИА Новости, 26.05.2025
Контртеррористическое подразделение подключилось к ситуации в Ливерпуле
Контртеррористическое подразделение полиции присоединилось к расследованию наезда автомобиля на толпу людей в Ливерпуле, сообщила в понедельник газета Guardian. РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-26T22:17:00+03:00
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ЛОНДОН, 26 мая – РИА Новости. Контртеррористическое подразделение полиции присоединилось к расследованию наезда автомобиля на толпу людей в Ливерпуле, сообщила в понедельник газета Guardian.Ранее полиция сообщила, что автомобиль наехал на толпу людей в Ливерпуле, отмечавших победу одноименного футбольного клуба в Премьер-лиге. Наезд совершил 53-летний британец, который был задержан."Детективы контртеррористического подразделения участвуют в расследовании, после того как машина въехала в пешеходов в Ливерпуле", - говорится в статье.На настоящий момент следствие ведет полиция графства Мерсисайд, а контртеррористическое подразделение северо-западной Англии оказывает правоохранителям поддержку, пишет Guardian.Отмечается, что привлечение специалистов на ранних этапах расследования является мерой предосторожности, поскольку полиция пытается установить, являлся ли наезд умышленным и каким мог быть мотив водителя
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ливерпуль, в мире, великобритания
Ливерпуль, В мире, Великобритания
Контртеррористическое подразделение подключилось к ситуации в Ливерпуле

Guardian: контртеррористическое подразделение подключилось к ситуации в Британии

© AP Photo / Matt DunhamСотрудники британской полиции в Великобритании
Сотрудники британской полиции в Великобритании - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
© AP Photo / Matt Dunham
Сотрудники британской полиции в Великобритании. Архивное фото
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ЛОНДОН, 26 мая – РИА Новости. Контртеррористическое подразделение полиции присоединилось к расследованию наезда автомобиля на толпу людей в Ливерпуле, сообщила в понедельник газета Guardian.
Ранее полиция сообщила, что автомобиль наехал на толпу людей в Ливерпуле, отмечавших победу одноименного футбольного клуба в Премьер-лиге. Наезд совершил 53-летний британец, который был задержан.
"Детективы контртеррористического подразделения участвуют в расследовании, после того как машина въехала в пешеходов в Ливерпуле", - говорится в статье.
На настоящий момент следствие ведет полиция графства Мерсисайд, а контртеррористическое подразделение северо-западной Англии оказывает правоохранителям поддержку, пишет Guardian.
Отмечается, что привлечение специалистов на ранних этапах расследования является мерой предосторожности, поскольку полиция пытается установить, являлся ли наезд умышленным и каким мог быть мотив водителя
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