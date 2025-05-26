https://ria.ru/20250526/gosduma-2019220965.html

В Госдуму внесли проект о защите религиозных символов

В Госдуму внесли проект о защите религиозных символов - РИА Новости, 26.05.2025

В Госдуму внесли проект о защите религиозных символов

Депутаты Госдумы внесли в палату парламента законопроект, который направлен на защиту религиозных символов основных традиционных вероисповеданий, документ... РИА Новости, 26.05.2025

2025-05-26T21:29:00+03:00

2025-05-26T21:29:00+03:00

2025-05-26T21:29:00+03:00

религия

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вячеслав володин

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Депутаты Госдумы внесли в палату парламента законопроект, который направлен на защиту религиозных символов основных традиционных вероисповеданий, документ доступен в думской электронной базе. "Проект федерального закона… разработан в целях защиты религиозных символов, присущих признаваемым в России религиозным конфессиям (православного или католического креста, мусульманского полумесяца, звезды Давида, шпиля и колеса Дхармы и других обязательных для соответствующей конфессии символов на религиозных объектах)", - сообщается в пояснительной записке к проекту. Предлагается запретить использовать изображения культовых зданий и объектов без религиозных символов — крестов, полумесяцев, звезды Давида и других. Запрет, согласно проекту, будет действовать в СМИ, интернете, рекламе, на товарах, вывесках, государственных и муниципальных символах. В пояснительной записке отмечается, что законопроект разработан по итогам осуществляемой в Госдуме деятельности межфракционной рабочей группы по законодательной реализации государственной политики в сфере сохранения и укрепления традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Цель проекта - защита чувств верующих и сохранение традиционных духовно-нравственных ценностей. Авторы проекта уточняют, что, несмотря на признание роли религии в государственной политике, случаи ретуширования религиозной символики продолжают фиксироваться, например, кресты на куполах храмов часто затирают на фотографиях, плакатах, товарах и даже денежных купюрах. Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил в своем Telegram-канале о поступающих от граждан обращениях, что на афишах, уличных плакатах, упаковках товаров, страницах печатных изданий, сайтах "затирают" религиозные символы либо ретушируют их, искажая истинное значение. По его словам, проектируемая норма должна способствовать защите прав верующих и уважительному отношению к традиционным духовным ценностям в РФ, которая является многоконфессиональной страной.

https://ria.ru/20250130/gd-1996377313.html

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россия, вячеслав володин, госдума рф, общество