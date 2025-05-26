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В Госдуму внесли проект о допуске студентов к преподаванию в школах - РИА Новости, 26.05.2025
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19:41 26.05.2025
https://ria.ru/20250526/gosduma-2019198128.html
В Госдуму внесли проект о допуске студентов к преподаванию в школах
В Госдуму внесли проект о допуске студентов к преподаванию в школах - РИА Новости, 26.05.2025
В Госдуму внесли проект о допуске студентов к преподаванию в школах
Депутаты Госдумы внесли в палату парламента законопроект, которым предлагается расширить круг лиц, которых можно допускать к преподаванию в школах, документ... РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-26T19:41:00+03:00
2025-05-26T19:41:00+03:00
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Депутаты Госдумы внесли в палату парламента законопроект, которым предлагается расширить круг лиц, которых можно допускать к преподаванию в школах, документ доступен в думской электронной базе. "Законопроектом предусматривается допустить к занятию педагогической деятельностью по основным общеобразовательным программам студентов, обучающихся по образовательным программам высшего образования по специальностям и направлениям подготовки, соответствующим направленности основных общеобразовательных программ и успешно прошедших промежуточную аттестацию не менее чем за три года обучения, а также успешно освоивших программу профессиональной переподготовки", - сообщается в пояснительной записке к проекту. В документах отмечается, что сейчас учить в школе могут только студенты педагогических вузов, прошедшие три года обучения и аттестацию. Проектом предлагается допустить к работе также студентов других направлений, если они прошли профессиональную переподготовку по педагогике и также успешно учатся. Авторы проекта уточняют, что нехватка учителей — особенно по математике и физике — резко выросла: по данным опросов, жалобы родителей на отсутствие учителей математики выросли с 14,9% в 2018 году до 33,2% в 2024 году. Также приводится информация Минпросвещения, согласно которой к началу 2024/2025 учебного года в школах не хватает почти 19 тысяч педагогов. Законопроект, по мнению авторов, поможет снизить кадровый дефицит, даст возможность студентам работать по профессии во время учёбы и повысит качество образования.
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общество, госдума рф, образование, россия
Общество, Госдума РФ, Образование, Россия
В Госдуму внесли проект о допуске студентов к преподаванию в школах

В Госдуму внесли проект о расширении круга допуска к преподаванию в школах

© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Депутаты Госдумы внесли в палату парламента законопроект, которым предлагается расширить круг лиц, которых можно допускать к преподаванию в школах, документ доступен в думской электронной базе.
"Законопроектом предусматривается допустить к занятию педагогической деятельностью по основным общеобразовательным программам студентов, обучающихся по образовательным программам высшего образования по специальностям и направлениям подготовки, соответствующим направленности основных общеобразовательных программ и успешно прошедших промежуточную аттестацию не менее чем за три года обучения, а также успешно освоивших программу профессиональной переподготовки", - сообщается в пояснительной записке к проекту.
В документах отмечается, что сейчас учить в школе могут только студенты педагогических вузов, прошедшие три года обучения и аттестацию. Проектом предлагается допустить к работе также студентов других направлений, если они прошли профессиональную переподготовку по педагогике и также успешно учатся.
Авторы проекта уточняют, что нехватка учителей — особенно по математике и физике — резко выросла: по данным опросов, жалобы родителей на отсутствие учителей математики выросли с 14,9% в 2018 году до 33,2% в 2024 году. Также приводится информация Минпросвещения, согласно которой к началу 2024/2025 учебного года в школах не хватает почти 19 тысяч педагогов.
Законопроект, по мнению авторов, поможет снизить кадровый дефицит, даст возможность студентам работать по профессии во время учёбы и повысит качество образования.
Ярослав Нилов - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
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