https://ria.ru/20250526/gosduma-2019194752.html

Депутаты Государственной Думы посетили Липецкую область

Депутаты Государственной Думы посетили Липецкую область - РИА Новости, 26.05.2025

Депутаты Государственной Думы посетили Липецкую область

Представители комитета Государственной Думы по экономической политике во главе с председателем Максимом Топилиным посетили Липецкую область, сообщает... РИА Новости, 26.05.2025

2025-05-26T19:28:00+03:00

2025-05-26T19:28:00+03:00

2025-05-26T19:28:00+03:00

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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Представители комитета Государственной Думы по экономической политике во главе с председателем Максимом Топилиным посетили Липецкую область, сообщает пресс-служба регионального парламента. Депутаты Госдумы побывали в "Школе 21", посетили предприятия экономзоны, осмотрели экспозицию парламентского проекта "Липецкая промышленность для Победы". Основными темами обсуждения стали внедрение искусственного интеллекта, роботизация, развитие промышленного потенциала региона на примере ОЭЗ "Липецк". Цифровые сервисы и ИИ-проекты области в филиале "Школы 21" представили губернатор Игорь Артамонов и спикер регионального заксобрания Владимир Сериков. "Липецкая область в лидерах по внедрению ИИ в медицину, сельское хозяйство, дорожное строительство и госуправление. Пять инновационных проектов региона вошли в число победителей III Национальной премии за вклад в цифровизацию городской среды "Умный город"", — приводит пресс-служба слова Серикова. Он добавил, что за время существования проекта "Липецкая промышленность для Победы" к нему присоединились 32 предприятия. Для фронта изготовлено свыше 41 тысячи деталей, передано порядка 650 эвакуационных носилок на моноколесе, почти столько же кошек для разминирования, около 300 скорозаряжаек для АК, станки для нарезания масклент, мастер-ключи, турельные установки. Сериков подчеркнул, что они всегда на связи с бойцами специальной военной операции, получают обратную связь, расширяют и совершенствуют линейку продукции. Итоги работы выездного комитета подвели на расширенном заседании, в котором приняли участие депутаты регионального парламента, представители министерств экономического развития Российской Федерации и промышленности и торговли России, правительства области и особой экономической зоны "Липецк". Объем заявленных инвестиций ОЭЗ "Липецк" – 224 миллиарда рублей. Создано 6 тысяч рабочих мест, зарегистрировано 65 резидентов, ведут деятельность 34 предприятия. Многие из них полностью или частично роботизированы. В ходе итоговой дискуссии Сериков рассказал о том, насколько создание рабочих мест, производительность труда и, в итоге, улучшение качества продукции и увеличение выручки зависит от роботизации производства и внедрения искусственного интеллекта. На примере работы предприятий Елецкого, Грязинского и Лебедянского округов спикер облсовета показал, что "бережливое производство", основанное на современных технологиях, позволяет сэкономить трудовые ресурсы, сохранить рабочие места и уменьшить производственные потери. Генеральный директор ОЭЗ "Липецк" Александр Базаев выступил с рядом предложений по деятельности особых экономических зон. Одно из них касается статуса территориальной сетевой организации по передаче электроэнергии. Такие встречи, по мнению участников выездного комитета, очень полезны законодателям всех уровней, тем более что депутаты Госдумы представляют опыт различных субъектов страны. А для региона – это еще и возможность озвучить федеральному центру видимые точки роста и проблемные вопросы, решение которых лежит в плоскости полномочий законодателей Государственной Думы.

https://ria.ru/20250526/arena-2019055776.html

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липецкая область, россия, игорь артамонов, максим топилин, госдума рф