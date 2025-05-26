https://ria.ru/20250526/gosduma-2019141483.html

В Госдуму внесли проект о новой пенсии для детей, рожденных с помощью ЭКО

В Госдуму внесли проект о новой пенсии для детей, рожденных с помощью ЭКО - РИА Новости, 26.05.2025

В Госдуму внесли проект о новой пенсии для детей, рожденных с помощью ЭКО

Группа сенаторов внесла в Госдуму законопроект, которым предлагается установить новый вид социальной пенсии для детей, рождённых с помощью ЭКО по истечении 300... РИА Новости, 26.05.2025

2025-05-26T16:26:00+03:00

2025-05-26T16:26:00+03:00

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Группа сенаторов внесла в Госдуму законопроект, которым предлагается установить новый вид социальной пенсии для детей, рождённых с помощью ЭКО по истечении 300 дней после смерти отца, отцовство которого подтверждено судом, документ доступен в думской электронной базе. "Проектом федерального закона предлагается внести изменения в федеральный закон Nº 166-Ф3, определив новый вид социальной пенсии - социальная пенсия детям, рожденным по истечении трехсот дней со дня смерти лица, отцовство которого установлено в судебном порядке", - сообщается в пояснительной записке к проекту. В документах отмечается, что в действующей системе соцобеспечения не предусмотрены регулярные выплаты детям, зачатым с помощью вспомогательной репродуктивной технологии (ВРТ) и рождённым более чем через 300 дней после смерти отца, отцовство которого установлено судом. Сообщается, что страховая пенсия по потере кормильца положена детям умерших родителей, если они были у них на иждивении, и закон предполагает иждивение несовершеннолетних детей автоматически, однако дети, рождённые спустя 300 дней после смерти отца, формально никогда не состояли на иждивении. Проектом предлагается ввести новый вид социальной пенсии для таких детей - аналогичную по условиям и объёму с пенсией детям, родители которых неизвестны. Основанием для такой пенсии, в случае принятия проекта, будет рождение ребёнка по истечении 300 дней после смерти генетического отца и подтверждение отцовства судом.

https://ria.ru/20250312/gosduma-2004434102.html

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