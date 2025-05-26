Рейтинг@Mail.ru
Депутат высказался о получении образования среди молодежи - РИА Новости, 26.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:16 26.05.2025
https://ria.ru/20250526/gosduma-2019139510.html
Депутат высказался о получении образования среди молодежи
Депутат высказался о получении образования среди молодежи - РИА Новости, 26.05.2025
Депутат высказался о получении образования среди молодежи
Глава комитета ГД по соцполитике Ярослав Нилов от партии ЛДПР считает, что нужно разрушать шаблон среди молодежи, когда вместо получения образования они хотят... РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-26T16:16:00+03:00
2025-05-26T16:16:00+03:00
общество
ярослав нилов
госдума рф
лдпр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156101/49/1561014979_0:0:2703:1520_1920x0_80_0_0_ed5a094070161fb82b7fed5d21a923de.jpg
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Глава комитета ГД по соцполитике Ярослав Нилов от партии ЛДПР считает, что нужно разрушать шаблон среди молодежи, когда вместо получения образования они хотят стать блогерами, продавать рекламу в соцсетях и получать лайки. "К сожалению, у нас сегодня складывается у молодежи такое впечатление, что можно ничего не делать, стать блогером, продавать потом рекламу в своих социальных сетях, собирая лайки. Вот надо нам этот шаблон разрывать, разрушать", - сказал он в ходе круглого стола "Диалог во имя защиты: как уберечь детей от деструктивного влияния". При этом Нилов добавил, что реклама - двигатель торговли, она нужна в определенной степени. "Но когда идеологически молодой человек настраивается на то, чтобы не получать образование, а создавать какую-то чушь, которую потом размещает у себя в интернете, собирать лайки, становиться знаменитым - это, конечно, деструктив", - добавил парламентарий.
https://ria.ru/20250425/rossija-2013428433.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156101/49/1561014979_0:0:2703:2028_1920x0_80_0_0_b35ba37049fbf52d004652eb4a1608d3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, ярослав нилов, госдума рф, лдпр
Общество, Ярослав Нилов, Госдума РФ, ЛДПР
Депутат высказался о получении образования среди молодежи

Депутат Нилов: надо разрушать шаблон, когда молодежь хочет стать блогерами

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкЯрослав Нилов
Ярослав Нилов - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Ярослав Нилов. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Глава комитета ГД по соцполитике Ярослав Нилов от партии ЛДПР считает, что нужно разрушать шаблон среди молодежи, когда вместо получения образования они хотят стать блогерами, продавать рекламу в соцсетях и получать лайки.
"К сожалению, у нас сегодня складывается у молодежи такое впечатление, что можно ничего не делать, стать блогером, продавать потом рекламу в своих социальных сетях, собирая лайки. Вот надо нам этот шаблон разрывать, разрушать", - сказал он в ходе круглого стола "Диалог во имя защиты: как уберечь детей от деструктивного влияния".
При этом Нилов добавил, что реклама - двигатель торговли, она нужна в определенной степени.
"Но когда идеологически молодой человек настраивается на то, чтобы не получать образование, а создавать какую-то чушь, которую потом размещает у себя в интернете, собирать лайки, становиться знаменитым - это, конечно, деструктив", - добавил парламентарий.
Дмитрий Чернышенко - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
Чернышенко: Россия входит в топ-10 стран по качеству образования
25 апреля, 15:18
 
ОбществоЯрослав НиловГосдума РФЛДПР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала