https://ria.ru/20250526/gosduma-2019139510.html

Депутат высказался о получении образования среди молодежи

Депутат высказался о получении образования среди молодежи - РИА Новости, 26.05.2025

Депутат высказался о получении образования среди молодежи

Глава комитета ГД по соцполитике Ярослав Нилов от партии ЛДПР считает, что нужно разрушать шаблон среди молодежи, когда вместо получения образования они хотят... РИА Новости, 26.05.2025

2025-05-26T16:16:00+03:00

2025-05-26T16:16:00+03:00

2025-05-26T16:16:00+03:00

общество

ярослав нилов

госдума рф

лдпр

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Глава комитета ГД по соцполитике Ярослав Нилов от партии ЛДПР считает, что нужно разрушать шаблон среди молодежи, когда вместо получения образования они хотят стать блогерами, продавать рекламу в соцсетях и получать лайки. "К сожалению, у нас сегодня складывается у молодежи такое впечатление, что можно ничего не делать, стать блогером, продавать потом рекламу в своих социальных сетях, собирая лайки. Вот надо нам этот шаблон разрывать, разрушать", - сказал он в ходе круглого стола "Диалог во имя защиты: как уберечь детей от деструктивного влияния". При этом Нилов добавил, что реклама - двигатель торговли, она нужна в определенной степени. "Но когда идеологически молодой человек настраивается на то, чтобы не получать образование, а создавать какую-то чушь, которую потом размещает у себя в интернете, собирать лайки, становиться знаменитым - это, конечно, деструктив", - добавил парламентарий.

https://ria.ru/20250425/rossija-2013428433.html

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общество, ярослав нилов, госдума рф, лдпр