https://ria.ru/20250526/gosduma-2019031063.html

Россиян ждут четырехдневные выходные в июне

Россиян ждут четырехдневные выходные в июне - РИА Новости, 26.05.2025

Россиян ждут четырехдневные выходные в июне

Россиян ждут выходные с 12 по 15 июня в связи с переносом выходного дня с 8 марта, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов (ЛДПР). РИА Новости, 26.05.2025

2025-05-26T03:28:00+03:00

2025-05-26T03:28:00+03:00

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общество

ярослав нилов

госдума рф

лдпр

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Россиян ждут выходные с 12 по 15 июня в связи с переносом выходного дня с 8 марта, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов (ЛДПР). "В этом году 8 марта у нас совпало с субботой, выходным днем, поэтому выходной переносится на 13 июня. У нас получаются выходные дни 12, 13, 14 и 15 июня", - сказал Нилов. По его словам, перенос был обеспечен решением правительства в прошлом году, поскольку 8 марта произошло совпадение нерабочего праздничного и выходного дня.

https://ria.ru/20250526/iyun-1866411376.html

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общество, ярослав нилов, госдума рф, лдпр