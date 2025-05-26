Рейтинг@Mail.ru
Россиян ждут четырехдневные выходные в июне - РИА Новости, 26.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:28 26.05.2025 (обновлено: 12:16 26.05.2025)
https://ria.ru/20250526/gosduma-2019031063.html
Россиян ждут четырехдневные выходные в июне
Россиян ждут четырехдневные выходные в июне - РИА Новости, 26.05.2025
Россиян ждут четырехдневные выходные в июне
Россиян ждут выходные с 12 по 15 июня в связи с переносом выходного дня с 8 марта, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов (ЛДПР). РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-26T03:28:00+03:00
2025-05-26T12:16:00+03:00
общество
ярослав нилов
госдума рф
лдпр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1b/1955775995_0:178:3009:1871_1920x0_80_0_0_55c618a54a465da23d9ae23afe997dac.jpg
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Россиян ждут выходные с 12 по 15 июня в связи с переносом выходного дня с 8 марта, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов (ЛДПР). "В этом году 8 марта у нас совпало с субботой, выходным днем, поэтому выходной переносится на 13 июня. У нас получаются выходные дни 12, 13, 14 и 15 июня", - сказал Нилов. По его словам, перенос был обеспечен решением правительства в прошлом году, поскольку 8 марта произошло совпадение нерабочего праздничного и выходного дня.
https://ria.ru/20250526/iyun-1866411376.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1b/1955775995_140:0:2871:2048_1920x0_80_0_0_72dbabdb676787e94aee2735660f0074.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, ярослав нилов, госдума рф, лдпр
Общество, Ярослав Нилов, Госдума РФ, ЛДПР
Россиян ждут четырехдневные выходные в июне

Депутат Нилов: россиян ждут четырехдневные выходные с 12 по 15 июня

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкОтдых москвичей на пляжах
Отдых москвичей на пляжах - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Отдых москвичей на пляжах. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Россиян ждут выходные с 12 по 15 июня в связи с переносом выходного дня с 8 марта, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов (ЛДПР).
"В этом году 8 марта у нас совпало с субботой, выходным днем, поэтому выходной переносится на 13 июня. У нас получаются выходные дни 12, 13, 14 и 15 июня", - сказал Нилов.
По его словам, перенос был обеспечен решением правительства в прошлом году, поскольку 8 марта произошло совпадение нерабочего праздничного и выходного дня.
Календарь праздников — 2025. Июнь
Как отдыхаем в июне 2025: производственный календарь, выходные, праздники
Вчера, 13:35
 
ОбществоЯрослав НиловГосдума РФЛДПР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала