https://ria.ru/20250526/gosduma-2019031063.html
Россиян ждут четырехдневные выходные в июне
Россиян ждут четырехдневные выходные в июне - РИА Новости, 26.05.2025
Россиян ждут четырехдневные выходные в июне
Россиян ждут выходные с 12 по 15 июня в связи с переносом выходного дня с 8 марта, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов (ЛДПР). РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-26T03:28:00+03:00
2025-05-26T03:28:00+03:00
2025-05-26T12:16:00+03:00
общество
ярослав нилов
госдума рф
лдпр
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Россиян ждут выходные с 12 по 15 июня в связи с переносом выходного дня с 8 марта, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов (ЛДПР). "В этом году 8 марта у нас совпало с субботой, выходным днем, поэтому выходной переносится на 13 июня. У нас получаются выходные дни 12, 13, 14 и 15 июня", - сказал Нилов. По его словам, перенос был обеспечен решением правительства в прошлом году, поскольку 8 марта произошло совпадение нерабочего праздничного и выходного дня.
https://ria.ru/20250526/iyun-1866411376.html
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общество, ярослав нилов, госдума рф, лдпр
Общество, Ярослав Нилов, Госдума РФ, ЛДПР
Россиян ждут четырехдневные выходные в июне
Депутат Нилов: россиян ждут четырехдневные выходные с 12 по 15 июня