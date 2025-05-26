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В Госдуме рассказали об увеличении выплат на детей с 1 июня - РИА Новости, 26.05.2025
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02:27 26.05.2025
https://ria.ru/20250526/gosduma-2019029516.html
В Госдуме рассказали об увеличении выплат на детей с 1 июня
В Госдуме рассказали об увеличении выплат на детей с 1 июня - РИА Новости, 26.05.2025
В Госдуме рассказали об увеличении выплат на детей с 1 июня
Часть российских семей сможет рассчитывать на увеличение выплат на детей с 1 июня в рамках механизма ежегодного перерасчета единого пособия в случае ухудшения... РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-26T02:27:00+03:00
2025-05-26T02:27:00+03:00
общество
алексей говырин
госдума рф
единая россия
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Часть российских семей сможет рассчитывать на увеличение выплат на детей с 1 июня в рамках механизма ежегодного перерасчета единого пособия в случае ухудшения финансового положения семьи, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Алексей Говырин ("Единая Россия"). "С 1 июня 2025 года часть российских семей сможет рассчитывать на увеличение выплат на детей. Это произойдёт не по причине введения новых федеральных инициатив, а в рамках предусмотренного законом механизма ежегодного перерасчёта единого пособия. Такое пособие предоставляется родителям, опекунам и усыновителям детей до 17 лет, а также женщинам, вставшим на учёт в женской консультации на сроке беременности не менее шести недель", - сказал Говырин. По его словам, размер выплаты зависит от среднего дохода на одного члена семьи и может составлять 50%, 75% или 100% от действующего в регионе прожиточного минимума на ребёнка. "Если за прошедший год финансовое положение семьи ухудшилось — например, из-за потери работы или изменения семейного состава — при повторной подаче заявления выплата может быть увеличена до более высокого уровня", - отметил депутат. Он подчеркнул, что изменения, вступающие в силу с июня, затронут в первую очередь тех, кому требуется продлить выплату, назначенную в прошлом году. "Сами пособия не повышаются автоматически летом — основанием для расчёта остаётся обновлённый ещё в январе прожиточный минимум. Однако если при переоформлении выяснится, что доход семьи теперь ниже, чем ранее, орган соцзащиты вправе назначить выплату в размере, соответствующем новой финансовой ситуации. Такой пересчёт проводится без дополнительных заявлений, если заявитель предоставляет достоверные сведения и подтверждающие документы", - добавил парламентарий. По его словам, июнь может принести реальное увеличение выплат для семей, чьё положение изменилось в худшую сторону. "Это особенно актуально для родителей, столкнувшихся с временной безработицей, увеличением количества иждивенцев или другими обстоятельствами, влияющими на общий уровень дохода", - заключил Говырин.
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общество, алексей говырин, госдума рф, единая россия
Общество, Алексей Говырин, Госдума РФ, Единая Россия
В Госдуме рассказали об увеличении выплат на детей с 1 июня

Депутат Говырин: с 1 июня увеличатся выплаты на детей при перерасчете пособий

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкФойе Государственной Думы РФ
Фойе Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Часть российских семей сможет рассчитывать на увеличение выплат на детей с 1 июня в рамках механизма ежегодного перерасчета единого пособия в случае ухудшения финансового положения семьи, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Алексей Говырин ("Единая Россия").
"С 1 июня 2025 года часть российских семей сможет рассчитывать на увеличение выплат на детей. Это произойдёт не по причине введения новых федеральных инициатив, а в рамках предусмотренного законом механизма ежегодного перерасчёта единого пособия. Такое пособие предоставляется родителям, опекунам и усыновителям детей до 17 лет, а также женщинам, вставшим на учёт в женской консультации на сроке беременности не менее шести недель", - сказал Говырин.
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По его словам, размер выплаты зависит от среднего дохода на одного члена семьи и может составлять 50%, 75% или 100% от действующего в регионе прожиточного минимума на ребёнка.
"Если за прошедший год финансовое положение семьи ухудшилось — например, из-за потери работы или изменения семейного состава — при повторной подаче заявления выплата может быть увеличена до более высокого уровня", - отметил депутат.
Он подчеркнул, что изменения, вступающие в силу с июня, затронут в первую очередь тех, кому требуется продлить выплату, назначенную в прошлом году.
"Сами пособия не повышаются автоматически летом — основанием для расчёта остаётся обновлённый ещё в январе прожиточный минимум. Однако если при переоформлении выяснится, что доход семьи теперь ниже, чем ранее, орган соцзащиты вправе назначить выплату в размере, соответствующем новой финансовой ситуации. Такой пересчёт проводится без дополнительных заявлений, если заявитель предоставляет достоверные сведения и подтверждающие документы", - добавил парламентарий.
По его словам, июнь может принести реальное увеличение выплат для семей, чьё положение изменилось в худшую сторону.
"Это особенно актуально для родителей, столкнувшихся с временной безработицей, увеличением количества иждивенцев или другими обстоятельствами, влияющими на общий уровень дохода", - заключил Говырин.
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