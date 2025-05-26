https://ria.ru/20250526/gosduma-2019027383.html

В Госдуму внесут проект о включении самозанятых в программу соцгарантий

В Госдуму внесут проект о включении самозанятых в программу соцгарантий - РИА Новости, 26.05.2025

В Госдуму внесут проект о включении самозанятых в программу соцгарантий

Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" внесут в палату парламента законопроект, которым предлагается включить самозанятых в программу... РИА Новости, 26.05.2025

2025-05-26T01:07:00+03:00

2025-05-26T01:07:00+03:00

2025-05-26T01:07:00+03:00

общество

россия

сергей миронов

госдума рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978506005_0:137:3072:1865_1920x0_80_0_0_ce72e5466b632a1cbf6a07a3747764d1.jpg

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" внесут в палату парламента законопроект, которым предлагается включить самозанятых в программу социальных гарантий, в частности, дать женщинам право получать оплачиваемые больничные и декретные, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Авторами проекта стали лидер партии, депутат Госдумы Сергей Миронов и первый зампред думского комитета по контролю Дмитрий Гусев. Как сообщили агентству в пресс-службе партии, соответствующий законопроект будет внесен на рассмотрение Госдумы в понедельник. "Законопроектом предлагается расширить перечень лиц, которые подлежат обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством", - сообщается в пояснительной записке к проекту. Миронов рассказал РИА Новости, что сегодня в качестве индивидуальных предпринимателей или самозанятых зарегистрированы около семи миллионов российских женщин. "К сожалению, граждане, применяющие налог на профессиональный доход, никак не включены в систему социального страхования. Это означает, что женщины не могут получать оплачиваемый больничный лист, выплаты по беременности и родам, пособие по уходу за ребенком до полутора лет", – отметил лидер СРЗП. Политик сообщил, что проектом предлагается включить женщин, применяющих налог на профессиональный доход, в систему социального страхования. Он уверен, что женщинам нужно дать возможность добровольно платить социальные взносы, чтобы потом они получали пособие по беременности, родам и по уходу за ребенком до полутора лет. "Необходимо сделать так, чтобы женщины-предприниматели не стояли перед выбором: бизнес или семья. Социальная защита должна быть доступна всем. Тем более, что согласно опросу ВЦИОМ, 51% россиян считают, что самозанятым нужно дать право выбора — платить взносы в соцфонды или нет. И лишь 18% выступают против", - сказал Гусев РИА Новости, комментируя данную инициативу. Депутат Госдумы считает, что рождение ребенка - это не только личное решение, но и вклад в будущее России, поэтому необходимо поддерживать женщин, которые совмещают материнство и предпринимательство.

https://ria.ru/20250522/gd-2018399847.html

https://ria.ru/20250521/gosduma-2018152305.html

https://ria.ru/20250516/gosduma-2017245017.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, сергей миронов, госдума рф