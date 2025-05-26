https://ria.ru/20250526/gosduma-2019027383.html
В Госдуму внесут проект о включении самозанятых в программу соцгарантий
В Госдуму внесут проект о включении самозанятых в программу соцгарантий - РИА Новости, 26.05.2025
В Госдуму внесут проект о включении самозанятых в программу соцгарантий
Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" внесут в палату парламента законопроект, которым предлагается включить самозанятых в программу... РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-26T01:07:00+03:00
2025-05-26T01:07:00+03:00
2025-05-26T01:07:00+03:00
общество
россия
сергей миронов
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978506005_0:137:3072:1865_1920x0_80_0_0_ce72e5466b632a1cbf6a07a3747764d1.jpg
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" внесут в палату парламента законопроект, которым предлагается включить самозанятых в программу социальных гарантий, в частности, дать женщинам право получать оплачиваемые больничные и декретные, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Авторами проекта стали лидер партии, депутат Госдумы Сергей Миронов и первый зампред думского комитета по контролю Дмитрий Гусев. Как сообщили агентству в пресс-службе партии, соответствующий законопроект будет внесен на рассмотрение Госдумы в понедельник. "Законопроектом предлагается расширить перечень лиц, которые подлежат обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством", - сообщается в пояснительной записке к проекту. Миронов рассказал РИА Новости, что сегодня в качестве индивидуальных предпринимателей или самозанятых зарегистрированы около семи миллионов российских женщин. "К сожалению, граждане, применяющие налог на профессиональный доход, никак не включены в систему социального страхования. Это означает, что женщины не могут получать оплачиваемый больничный лист, выплаты по беременности и родам, пособие по уходу за ребенком до полутора лет", – отметил лидер СРЗП. Политик сообщил, что проектом предлагается включить женщин, применяющих налог на профессиональный доход, в систему социального страхования. Он уверен, что женщинам нужно дать возможность добровольно платить социальные взносы, чтобы потом они получали пособие по беременности, родам и по уходу за ребенком до полутора лет. "Необходимо сделать так, чтобы женщины-предприниматели не стояли перед выбором: бизнес или семья. Социальная защита должна быть доступна всем. Тем более, что согласно опросу ВЦИОМ, 51% россиян считают, что самозанятым нужно дать право выбора — платить взносы в соцфонды или нет. И лишь 18% выступают против", - сказал Гусев РИА Новости, комментируя данную инициативу. Депутат Госдумы считает, что рождение ребенка - это не только личное решение, но и вклад в будущее России, поэтому необходимо поддерживать женщин, которые совмещают материнство и предпринимательство.
https://ria.ru/20250522/gd-2018399847.html
https://ria.ru/20250521/gosduma-2018152305.html
https://ria.ru/20250516/gosduma-2017245017.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978506005_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b53b4c65497df140d5ec71df4d15e9c3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, сергей миронов, госдума рф
Общество, Россия, Сергей Миронов, Госдума РФ
В Госдуму внесут проект о включении самозанятых в программу соцгарантий
Депутаты СРЗП внесут проект о включении самозанятых в программу соцгарантий
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" внесут в палату парламента законопроект, которым предлагается включить самозанятых в программу социальных гарантий, в частности, дать женщинам право получать оплачиваемые больничные и декретные, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Авторами проекта стали лидер партии, депутат Госдумы Сергей Миронов
и первый зампред думского комитета по контролю Дмитрий Гусев. Как сообщили агентству в пресс-службе партии, соответствующий законопроект будет внесен на рассмотрение Госдумы в понедельник.
"Законопроектом предлагается расширить перечень лиц, которые подлежат обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством", - сообщается в пояснительной записке к проекту.
Миронов рассказал РИА Новости, что сегодня в качестве индивидуальных предпринимателей или самозанятых зарегистрированы около семи миллионов российских женщин.
"К сожалению, граждане, применяющие налог на профессиональный доход, никак не включены в систему социального страхования. Это означает, что женщины не могут получать оплачиваемый больничный лист, выплаты по беременности и родам, пособие по уходу за ребенком до полутора лет", – отметил лидер СРЗП.
Политик сообщил, что проектом предлагается включить женщин, применяющих налог на профессиональный доход, в систему социального страхования.
Он уверен, что женщинам нужно дать возможность добровольно платить социальные взносы, чтобы потом они получали пособие по беременности, родам и по уходу за ребенком до полутора лет.
"Необходимо сделать так, чтобы женщины-предприниматели не стояли перед выбором: бизнес или семья. Социальная защита должна быть доступна всем. Тем более, что согласно опросу ВЦИОМ, 51% россиян считают, что самозанятым нужно дать право выбора — платить взносы в соцфонды или нет. И лишь 18% выступают против", - сказал Гусев РИА Новости, комментируя данную инициативу.
Депутат Госдумы
считает, что рождение ребенка - это не только личное решение, но и вклад в будущее России
, поэтому необходимо поддерживать женщин, которые совмещают материнство и предпринимательство.