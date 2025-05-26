https://ria.ru/20250526/gorlovka-2019218760.html

В Горловке при обстреле ВСУ пострадало домостроение

В Горловке при обстреле ВСУ пострадало домостроение - РИА Новости, 26.05.2025

В Горловке при обстреле ВСУ пострадало домостроение

Домостроение получило повреждения в результате вооруженной украинской агрессии по Никитовскому району Горловки в ДНР, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 26.05.2025

2025-05-26T21:05:00+03:00

2025-05-26T21:05:00+03:00

2025-05-26T21:05:00+03:00

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

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иван приходько

вооруженные силы украины

стирол

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ДОНЕЦК, 26 мая - РИА Новости. Домостроение получило повреждения в результате вооруженной украинской агрессии по Никитовскому району Горловки в ДНР, сообщил мэр города Иван Приходько. "В результате украинской вооруженной агрессии в Никитовском районе Горловки повреждено домостроение", - написал Приходько в Telegram-канале. По данным администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины, ВСУ в 18.20 мск сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на указанный район Горловки. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка. В городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта на Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20250516/gorlovka-2017263567.html

горловка

донецкая народная республика

украина

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горловка, донецкая народная республика, украина, иван приходько, вооруженные силы украины, стирол