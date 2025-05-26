https://ria.ru/20250526/gladkov-2019218629.html

В Белгородской области из-за удара дронов ВСУ ранены трое местных жителей

В Белгородской области из-за удара дронов ВСУ ранены трое местных жителей - РИА Новости, 26.05.2025

В Белгородской области из-за удара дронов ВСУ ранены трое местных жителей

Мужчина и две женщины пострадали при атаках беспилотников ВСУ в городах Шебекино и Грайворон, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в... РИА Новости, 26.05.2025

2025-05-26T21:01:00+03:00

2025-05-26T21:01:00+03:00

2025-05-26T21:58:00+03:00

белгородская область

происшествия

грайворон

вячеслав гладков

шебекино

вооруженные силы украины

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БЕЛГОРОД, 26 мая — РИА Новости. Мужчина и две женщины пострадали при атаках беспилотников ВСУ в городах Шебекино и Грайворон, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале."В Грайвороне дрон сдетонировал на территории коммерческого объекта. Ранена женщина. Она самостоятельно обратилась в Грайворонскую ЦРБ, где у нее диагностировали осколочное ранение спины. После оказания помощи отпущена на амбулаторное лечение. Повреждены два автомобиля", — написал он.Кроме того, семейная пара пострадала от удара FPV-дрона в Шебекино: мужчина получил минно-взрывную травму, осколочные ранения лица, шеи и предплечья, а его жена — минно-взрывную травму и осколочное ранение левой ноги. Бойцы самообороны доставили их в Шебекинскую ЦРБ. "Для продолжения лечения мужчину переведут в областную клиническую больницу, его супруга продолжит лечение амбулаторно", — уточнил Гладков.По его словам, прилет боеприпаса также зафиксировали в селе Муром Шебекинского округа: в здании соцобъекта выбило окна, повреждены кровля, фасад, входная группа и забор.Помимо этого, в Борисовском районе два БПЛА атаковали участок дороги Белгород — Грайворон — Казинка, одна единица спецтехники и легковушка получили повреждения, резюмировал глава региона.С 9 августа 2024 года в Белгородской области действует режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановку там признали чрезвычайной ситуацией федерального характера.

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