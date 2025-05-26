Рейтинг@Mail.ru
Генпрокуратура требует в доход государства активы экс-мэра Владивостока - РИА Новости, 26.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:19 26.05.2025
https://ria.ru/20250526/genprokuratura-2019032591.html
Генпрокуратура требует в доход государства активы экс-мэра Владивостока
Генпрокуратура требует в доход государства активы экс-мэра Владивостока - РИА Новости, 26.05.2025
Генпрокуратура требует в доход государства активы экс-мэра Владивостока
Генпрокуратура РФ подала в Ленинский районный суд Владивостока иск об обращении в доход государства активов экс-мэра города Владимира Николаева, его сестры... РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-26T04:19:00+03:00
2025-05-26T04:19:00+03:00
россия
владивосток
генеральная прокуратура рф
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/0f/1597525191_0:277:3127:2036_1920x0_80_0_0_9548fee1394dc882b45ac150d7b8dfcb.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 26 мая – РИА Новости. Генпрокуратура РФ подала в Ленинский районный суд Владивостока иск об обращении в доход государства активов экс-мэра города Владимира Николаева, его сестры депутата ГД Виктории Николаевой и других ответчиков, следует из данных суда. Как указано на сайте суда, заместитель генерального прокурора РФ подал иск "Об обращении в доход государства движимого и недвижимого имущества в рамках мероприятий, проводимых на основании ФЗ2 от 03.12.2013 № 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам". В числе ответчиков значатся Николаев, Виктория Николаева, еще физических лица, а также ряд компаний во Владивостоке, в том числе ООО "Атлантикс", учредителем которой является экс-мэр. Учредителем ряда компаний из списка ответчиков является Раиса Николаева. В числе третьих лиц - Федеральное агентство по управлению государственным имуществом.
https://ria.ru/20250306/isk-2003482150.html
россия
владивосток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/0f/1597525191_209:0:2940:2048_1920x0_80_0_0_b0f469c84e70d95de4d58e7eb505494d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владивосток, генеральная прокуратура рф, госдума рф
Россия, Владивосток, Генеральная прокуратура РФ, Госдума РФ
Генпрокуратура требует в доход государства активы экс-мэра Владивостока

Генпрокуратура подала иск об обращении в доход государства активов Николаева

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкЗдание Генеральной прокуратуры РФ на улице Петровка в Москве
Здание Генеральной прокуратуры РФ на улице Петровка в Москве - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в медиабанк
Здание Генеральной прокуратуры РФ на улице Петровка в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВЛАДИВОСТОК, 26 мая – РИА Новости. Генпрокуратура РФ подала в Ленинский районный суд Владивостока иск об обращении в доход государства активов экс-мэра города Владимира Николаева, его сестры депутата ГД Виктории Николаевой и других ответчиков, следует из данных суда.
Как указано на сайте суда, заместитель генерального прокурора РФ подал иск "Об обращении в доход государства движимого и недвижимого имущества в рамках мероприятий, проводимых на основании ФЗ2 от 03.12.2013 № 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам". В числе ответчиков значатся Николаев, Виктория Николаева, еще физических лица, а также ряд компаний во Владивостоке, в том числе ООО "Атлантикс", учредителем которой является экс-мэр. Учредителем ряда компаний из списка ответчиков является Раиса Николаева.
В числе третьих лиц - Федеральное агентство по управлению государственным имуществом.
Здание Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Москве - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
ГП направила иск об обращении в доход России акций экс-топов "Газпрома"
6 марта, 19:00
 
РоссияВладивостокГенеральная прокуратура РФГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала