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Генпрокуратура требует в доход государства активы экс-мэра Владивостока
Генпрокуратура требует в доход государства активы экс-мэра Владивостока - РИА Новости, 26.05.2025
Генпрокуратура требует в доход государства активы экс-мэра Владивостока
Генпрокуратура РФ подала в Ленинский районный суд Владивостока иск об обращении в доход государства активов экс-мэра города Владимира Николаева, его сестры... РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-26T04:19:00+03:00
2025-05-26T04:19:00+03:00
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ВЛАДИВОСТОК, 26 мая – РИА Новости. Генпрокуратура РФ подала в Ленинский районный суд Владивостока иск об обращении в доход государства активов экс-мэра города Владимира Николаева, его сестры депутата ГД Виктории Николаевой и других ответчиков, следует из данных суда. Как указано на сайте суда, заместитель генерального прокурора РФ подал иск "Об обращении в доход государства движимого и недвижимого имущества в рамках мероприятий, проводимых на основании ФЗ2 от 03.12.2013 № 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам". В числе ответчиков значатся Николаев, Виктория Николаева, еще физических лица, а также ряд компаний во Владивостоке, в том числе ООО "Атлантикс", учредителем которой является экс-мэр. Учредителем ряда компаний из списка ответчиков является Раиса Николаева. В числе третьих лиц - Федеральное агентство по управлению государственным имуществом.
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россия, владивосток, генеральная прокуратура рф, госдума рф
Россия, Владивосток, Генеральная прокуратура РФ, Госдума РФ
Генпрокуратура требует в доход государства активы экс-мэра Владивостока
Генпрокуратура подала иск об обращении в доход государства активов Николаева