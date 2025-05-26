В Госдуме попросили Мишустина взять на контроль ситуацию на "Ростсельмаше"
Абрамченко попросила Мишустина взять на контроль ситуацию на "Ростсельмаше"
Михаил Мишустин. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Виктория Абрамченко обратилась к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой взять на контроль ситуацию на предприятии "Ростсельмаш".
"Я обратилась к председателю правительства Российской Федерации Михаилу Мишустину с просьбой взять на контроль ситуацию на предприятии "Ростсельмаш" и разработать комплекс мер по стабилизации его работы", - написал она в своем Telegram-канале.
Абрамченко рассказала, что на предприятии "Ростсельмаш" происходят изменения в кадровой политике из-за текущей экономической ситуации, включая снижение заработной платы, вынужденные отпуска и переводы на менее оплачиваемые позиции, что вызывает недовольство среди работников.
По ее словам, несмотря на объективные сложности, с которыми сталкивается отрасль сельскохозяйственного машиностроения, необходимо обеспечить социальную защиту заводчан. Вице-спикер Госдумы уточнила, что на "Ростсельмаше" трудоустроено около 15 тысяч человек, которые имеют обязательства перед своими семьями и обществом.
В своем обращении она также попросила Мишустина поручить Минпромторгу организовать еженедельный мониторинг в режиме инцидента показателей финансово-хозяйственной деятельности данного предприятия, а также оценить влияние актуальных макроэкономических факторов на проекты развития предприятий группы.
Кроме того, Абрамченко предложила премьер-министру поручить уполномоченным федеральным органам исполнительной власти подготовить согласованные предложения по обеспечению стабилизации платежеспособного спроса на отечественную сельскохозяйственную технику, в том числе за счет средств, поступающих в бюджет от уплаты вывозных таможенных пошлин на зерновые и масличные культуры.