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В Госдуме попросили Мишустина взять на контроль ситуацию на "Ростсельмаше"

В Госдуме попросили Мишустина взять на контроль ситуацию на "Ростсельмаше" - РИА Новости, 26.05.2025

В Госдуме попросили Мишустина взять на контроль ситуацию на "Ростсельмаше"

Вице-спикер Госдумы Виктория Абрамченко обратилась к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой взять на контроль ситуацию на предприятии "Ростсельмаш". РИА Новости, 26.05.2025

2025-05-26T21:15:00+03:00

2025-05-26T21:15:00+03:00

2025-05-26T21:16:00+03:00

экономика

виктория абрамченко

михаил мишустин

ростсельмаш

госдума рф

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Виктория Абрамченко обратилась к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой взять на контроль ситуацию на предприятии "Ростсельмаш". "Я обратилась к председателю правительства Российской Федерации Михаилу Мишустину с просьбой взять на контроль ситуацию на предприятии "Ростсельмаш" и разработать комплекс мер по стабилизации его работы", - написал она в своем Telegram-канале. Абрамченко рассказала, что на предприятии "Ростсельмаш" происходят изменения в кадровой политике из-за текущей экономической ситуации, включая снижение заработной платы, вынужденные отпуска и переводы на менее оплачиваемые позиции, что вызывает недовольство среди работников. По ее словам, несмотря на объективные сложности, с которыми сталкивается отрасль сельскохозяйственного машиностроения, необходимо обеспечить социальную защиту заводчан. Вице-спикер Госдумы уточнила, что на "Ростсельмаше" трудоустроено около 15 тысяч человек, которые имеют обязательства перед своими семьями и обществом. В своем обращении она также попросила Мишустина поручить Минпромторгу организовать еженедельный мониторинг в режиме инцидента показателей финансово-хозяйственной деятельности данного предприятия, а также оценить влияние актуальных макроэкономических факторов на проекты развития предприятий группы. Кроме того, Абрамченко предложила премьер-министру поручить уполномоченным федеральным органам исполнительной власти подготовить согласованные предложения по обеспечению стабилизации платежеспособного спроса на отечественную сельскохозяйственную технику, в том числе за счет средств, поступающих в бюджет от уплаты вывозных таможенных пошлин на зерновые и масличные культуры.

https://ria.ru/20250512/zarplata-2016405047.html

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экономика, виктория абрамченко, михаил мишустин, ростсельмаш, госдума рф, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)