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В ГД отложили рассмотрение проекта об особенностях обратного выкупа акций

В ГД отложили рассмотрение проекта об особенностях обратного выкупа акций - РИА Новости, 26.05.2025

В ГД отложили рассмотрение проекта об особенностях обратного выкупа акций

Совет Госдумы перенес с 28 мая на более поздний срок рассмотрение во втором чтении законопроекта об особенностях обратного выкупа иностранными инвесторами акций РИА Новости, 26.05.2025

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Совет Госдумы перенес с 28 мая на более поздний срок рассмотрение во втором чтении законопроекта об особенностях обратного выкупа иностранными инвесторами акций российских предприятий, сообщил РИА Новости источник в ГД. "С 28 мая на более поздний срок перенесено второе чтение законопроекта об особенностях обратного выкупа иностранными инвесторами акций российских предприятий", - сказал собеседник агентства. Законопроект был внесен в Госдуму в ноябре 2020 года. Согласно тексту проекта федерального закона ко второму чтению законопроект направлен на ограничение прав иностранных инвесторов из недружественных государств на обратный выкуп ранее проданных активов в российских компаниях. Проектом вводится норма, по которой, если такой инвестор после 24 февраля 2022 года передал свои акции или доли российским гражданам, юрлицам или дружественным иностранным структурам, оставив за собой право выкупа, покупатель может в одностороннем порядке отказаться от исполнения этого обязательства при соблюдении ряда условий — например, если продажа была совершена по цене значительно ниже рыночной, с правом выкупа более чем на 3 года, а с момента сделки прошло более двух лет. Предусматривается, что в случае такого отказа право иностранца на обратный выкуп прекращается, однако он вправе требовать компенсацию, которая может быть уменьшена или отклонена, если ранее его действия нарушали интересы компании или ставили под угрозу её функционирование. Также проектом закрепляется право российского уполномоченного органа в отдельных случаях вводить запрет на выкуп таких активов иностранцем, если компания оказывает существенное влияние на социально-экономическое развитие страны, в этом случае также наступают последствия, как при отказе покупателя. Законопроектом вносится изменения и в регулирование государственно-частного партнёрства: документы, использованные при заключении ГЧП-соглашения (конкурсная документация, предложения, протоколы и др.), могут использоваться в реализации проекта только если это прямо указано в соглашении, и не могут быть основанием для одностороннего изменения условий соглашения. Кроме того, корректируется закон об экономически значимых организациях: расширяются условия и порядок прямого владения акциями таких компаний российскими гражданами и резидентами, если ранее акции находились в косвенном владении через иностранные холдинги. По мнению автора проекта, это позволяет вовлекать российских участников в прямое управление такими структурами, если права иностранного владельца были ограничены. Аналогичное право проектом предоставляется и дружественным иностранным лицам. Уточняется, что информация о включении компании в список экономически значимых может быть засекречена по решению правительства России.

https://ria.ru/20250220/volodin-2000652187.html

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