Рейтинг@Mail.ru
ГД рассмотрит законопроект об уголовной ответственности для дропперов - РИА Новости, 26.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:03 26.05.2025 (обновлено: 17:05 26.05.2025)
https://ria.ru/20250526/gd-2019154350.html
ГД рассмотрит законопроект об уголовной ответственности для дропперов
ГД рассмотрит законопроект об уголовной ответственности для дропперов - РИА Новости, 26.05.2025
ГД рассмотрит законопроект об уголовной ответственности для дропперов
Госдума во вторник рассмотрит проект закона о введении уголовной ответственности для дропперов, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-26T17:03:00+03:00
2025-05-26T17:05:00+03:00
госдума рф
общество
россия
вячеслав володин
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978510294_0:0:3404:1915_1920x0_80_0_0_8c2733496d40223bf862b76d0b80a0ff.jpg
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Госдума во вторник рассмотрит проект закона о введении уголовной ответственности для дропперов, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин."Законопроект о введении уголовной ответственности для дропперов Госдума планирует рассмотреть в первом чтении завтра. Мы расширяем правовые механизмы, направленные на борьбу с кибермошенничеством", - сказал Володин журналистам.По его словам, "предлагаемые нормы ограничат преступников в возможностях обналичивания похищенных денег через цепочку соучастников, позволят более эффективно защищать граждан и их сбережения".Законопроект предусматривает дополнение статьи 187 УК РФ "Неправомерный оборот средств платежей" новыми положениями. Согласно инициативе, к уголовной ответственности будут привлекаться лица, которые в том числе из корыстных побуждений способствуют кибермошенникам в выводе через электронные средства платежа похищенных у людей денег. За совершение таких преступлений будет грозить вплоть до 6 лет лишения свободы со штрафом до 1 миллиона рублей.Кроме того, также во вторник Госдума рассмотрит в первом чтении еще два законопроекта, направленные на противодействие мошенничеству, добавил Володин.Одна из этих инициатив предлагает внести изменения в Уголовно-процессуальный кодекс, согласно которым следователь или дознаватель в ходе расследования преступления сможет выносить постановление о приостановлении операций с денежными средствами на срок до 10 суток в целях последующего наложения ареста на них. Операторы по переводу денежных средств или электронных денежных средств будут обязаны предоставлять необходимую информацию не позднее трех рабочих дней с момента их поступления или в указанный в запросе сотрудников правоохранительных органов срок. Второй проект закона предусматривает корреспондирующие изменения в закон "О банках и банковской деятельности".По словам председателя Госдумы, МВД России располагает информацией о не менее, чем 30 тысячах граждан, передавших личные банковские карты мошенникам за деньги, и такие лица в ближайшее время могут стать фигурантами уголовных дел
https://ria.ru/20250515/mvd-2017151604.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978510294_298:0:3029:2048_1920x0_80_0_0_6ff9a4c6cfcc2a6e649c7a6d45658744.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
госдума рф, общество, россия, вячеслав володин, экономика
Госдума РФ, Общество, Россия, Вячеслав Володин, Экономика
ГД рассмотрит законопроект об уголовной ответственности для дропперов

Володин: ГД рассмотрит законопроект об ответственности для дропперов 27 мая

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России в Москве
Здание Государственной думы России в Москве - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Государственной думы России в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Госдума во вторник рассмотрит проект закона о введении уголовной ответственности для дропперов, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
"Законопроект о введении уголовной ответственности для дропперов Госдума планирует рассмотреть в первом чтении завтра. Мы расширяем правовые механизмы, направленные на борьбу с кибермошенничеством", - сказал Володин журналистам.
По его словам, "предлагаемые нормы ограничат преступников в возможностях обналичивания похищенных денег через цепочку соучастников, позволят более эффективно защищать граждан и их сбережения".
Законопроект предусматривает дополнение статьи 187 УК РФ "Неправомерный оборот средств платежей" новыми положениями. Согласно инициативе, к уголовной ответственности будут привлекаться лица, которые в том числе из корыстных побуждений способствуют кибермошенникам в выводе через электронные средства платежа похищенных у людей денег. За совершение таких преступлений будет грозить вплоть до 6 лет лишения свободы со штрафом до 1 миллиона рублей.
Кроме того, также во вторник Госдума рассмотрит в первом чтении еще два законопроекта, направленные на противодействие мошенничеству, добавил Володин.
Одна из этих инициатив предлагает внести изменения в Уголовно-процессуальный кодекс, согласно которым следователь или дознаватель в ходе расследования преступления сможет выносить постановление о приостановлении операций с денежными средствами на срок до 10 суток в целях последующего наложения ареста на них. Операторы по переводу денежных средств или электронных денежных средств будут обязаны предоставлять необходимую информацию не позднее трех рабочих дней с момента их поступления или в указанный в запросе сотрудников правоохранительных органов срок. Второй проект закона предусматривает корреспондирующие изменения в закон "О банках и банковской деятельности".
По словам председателя Госдумы, МВД России располагает информацией о не менее, чем 30 тысячах граждан, передавших личные банковские карты мошенникам за деньги, и такие лица в ближайшее время могут стать фигурантами уголовных дел
Мужчина держит в руках мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
В МВД рассказали, как не попасть в базу дропперов Банка России
15 мая, 16:36
 
Госдума РФОбществоРоссияВячеслав ВолодинЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала