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ГД рассмотрит законопроект об уголовной ответственности для дропперов

ГД рассмотрит законопроект об уголовной ответственности для дропперов - РИА Новости, 26.05.2025

ГД рассмотрит законопроект об уголовной ответственности для дропперов

Госдума во вторник рассмотрит проект закона о введении уголовной ответственности для дропперов, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. РИА Новости, 26.05.2025

2025-05-26T17:03:00+03:00

2025-05-26T17:03:00+03:00

2025-05-26T17:05:00+03:00

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Госдума во вторник рассмотрит проект закона о введении уголовной ответственности для дропперов, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин."Законопроект о введении уголовной ответственности для дропперов Госдума планирует рассмотреть в первом чтении завтра. Мы расширяем правовые механизмы, направленные на борьбу с кибермошенничеством", - сказал Володин журналистам.По его словам, "предлагаемые нормы ограничат преступников в возможностях обналичивания похищенных денег через цепочку соучастников, позволят более эффективно защищать граждан и их сбережения".Законопроект предусматривает дополнение статьи 187 УК РФ "Неправомерный оборот средств платежей" новыми положениями. Согласно инициативе, к уголовной ответственности будут привлекаться лица, которые в том числе из корыстных побуждений способствуют кибермошенникам в выводе через электронные средства платежа похищенных у людей денег. За совершение таких преступлений будет грозить вплоть до 6 лет лишения свободы со штрафом до 1 миллиона рублей.Кроме того, также во вторник Госдума рассмотрит в первом чтении еще два законопроекта, направленные на противодействие мошенничеству, добавил Володин.Одна из этих инициатив предлагает внести изменения в Уголовно-процессуальный кодекс, согласно которым следователь или дознаватель в ходе расследования преступления сможет выносить постановление о приостановлении операций с денежными средствами на срок до 10 суток в целях последующего наложения ареста на них. Операторы по переводу денежных средств или электронных денежных средств будут обязаны предоставлять необходимую информацию не позднее трех рабочих дней с момента их поступления или в указанный в запросе сотрудников правоохранительных органов срок. Второй проект закона предусматривает корреспондирующие изменения в закон "О банках и банковской деятельности".По словам председателя Госдумы, МВД России располагает информацией о не менее, чем 30 тысячах граждан, передавших личные банковские карты мошенникам за деньги, и такие лица в ближайшее время могут стать фигурантами уголовных дел

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госдума рф, общество, россия, вячеслав володин, экономика