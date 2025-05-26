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ХАМАС приняло предложение Уиткоффа о прекращении огня в секторе Газа
ХАМАС приняло предложение Уиткоффа о прекращении огня в секторе Газа - РИА Новости, 26.05.2025
ХАМАС приняло предложение Уиткоффа о прекращении огня в секторе Газа
Палестинское движение ХАМАС согласилось с предложением спецпосланника президента США Стива Уиткоффа о прекращении огня в секторе Газа, сообщил палестинский... РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-26T16:35:00+03:00
2025-05-26T16:35:00+03:00
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КАИР, 26 мая - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС согласилось с предложением спецпосланника президента США Стива Уиткоффа о прекращении огня в секторе Газа, сообщил палестинский телеканал Al Aqsa со ссылкой на источник."ХАМАС согласился с предложением спецпосланника США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа, которое подчеркивает постоянное прекращение огня в секторе Газа", - заявил источник телеканала.Ранее агентство Франс Пресс со ссылкой на палестинский источник, знакомый с ходом переговоров, передавало, что новое предложение по прекращению военных действий в секторе Газа между Израилем и ХАМАС предполагает возвращение десяти израильских заложников, прекращение огня на 70 дней и частичный уход израильских военных с территории полуэксклава. Согласно источнику, посредники в переговорах между сторонами представили это предложение в течение последних нескольких дней. Он добавил, что предложение появилось в результате видения Уиткоффа.
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в мире, сша, ближний восток, израиль, стив уиткофф, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В мире, США, Ближний Восток, Израиль, Стив Уиткофф, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
ХАМАС приняло предложение Уиткоффа о прекращении огня в секторе Газа
Al Aqsa: ХАМАС приняло предложение Уиткоффа о прекращении огня в секторе Газа