https://ria.ru/20250526/gaza-2019132537.html

AFP поделилось деталями нового предложения по сектору Газа

AFP поделилось деталями нового предложения по сектору Газа - РИА Новости, 26.05.2025

AFP поделилось деталями нового предложения по сектору Газа

Новое предложение по прекращению военных действий в секторе Газа между Израилем и палестинским движением ХАМАС предполагает возвращение десяти израильских... РИА Новости, 26.05.2025

2025-05-26T15:51:00+03:00

2025-05-26T15:51:00+03:00

2025-05-26T15:51:00+03:00

в мире

израиль

стив уиткофф

биньямин нетаньяху

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Новое предложение по прекращению военных действий в секторе Газа между Израилем и палестинским движением ХАМАС предполагает возвращение десяти израильских заложников, прекращение огня на 70 дней и частичный уход израильских военных с территории анклава, сообщило агентство Франс Пресс со ссылкой на палестинский источник, знакомый с ходом переговоров. Как рассказал агентству источник, посредники в переговорах между сторонами представили это предложение "в течение последних нескольких дней". Он добавил, что предложение появилось в результате "видения" американского спецпосланника Стива Уиткоффа. "Новое предложение, которое считается результатом... видения ...Уиткоффа, предусматривает возвращение десяти живых израильских заложников, удерживаемых ХАМАС, в обмен на прекращение огня на 70 дней, частичный отвод (израильских военных - ред.) из сектора Газа и освобождение ряда палестинских заключенных", - цитирует агентство источник. Официально перемирие между Израилем и палестинским движением ХАМАС закончилось 1 марта, однако боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании в Газе. В ночь на 18 марта Армия обороны Израиля возобновила удары по сектору Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху заявил, что атаки продолжились в связи с отказом ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников. Согласно статистике минздрава сектора Газа, с 18 марта, когда Израиль возобновил обстрелы, в Газе погибли более 3,7 тысячи человек, пострадали более 10,7 тысячи.

https://ria.ru/20250526/gaza-2019078652.html

https://ria.ru/20250526/konflikt-1915630213.html

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в мире, израиль, стив уиткофф, биньямин нетаньяху, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году