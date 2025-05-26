AFP поделилось деталями нового предложения по сектору Газа
AFP: новая сделка по Газе включает перемирие на 70 дней и возврат 10 заложников
© AP Photo / Ariel SchalitВид на разрушенные здания в секторе Газа с юга Израиля
© AP Photo / Ariel Schalit
Вид на разрушенные здания в секторе Газа с юга Израиля. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Новое предложение по прекращению военных действий в секторе Газа между Израилем и палестинским движением ХАМАС предполагает возвращение десяти израильских заложников, прекращение огня на 70 дней и частичный уход израильских военных с территории анклава, сообщило агентство Франс Пресс со ссылкой на палестинский источник, знакомый с ходом переговоров.
Как рассказал агентству источник, посредники в переговорах между сторонами представили это предложение "в течение последних нескольких дней". Он добавил, что предложение появилось в результате "видения" американского спецпосланника Стива Уиткоффа.
"Новое предложение, которое считается результатом... видения ...Уиткоффа, предусматривает возвращение десяти живых израильских заложников, удерживаемых ХАМАС, в обмен на прекращение огня на 70 дней, частичный отвод (израильских военных - ред.) из сектора Газа и освобождение ряда палестинских заключенных", - цитирует агентство источник.
Официально перемирие между Израилем и палестинским движением ХАМАС закончилось 1 марта, однако боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании в Газе.
В ночь на 18 марта Армия обороны Израиля возобновила удары по сектору Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху заявил, что атаки продолжились в связи с отказом ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников.
Согласно статистике минздрава сектора Газа, с 18 марта, когда Израиль возобновил обстрелы, в Газе погибли более 3,7 тысячи человек, пострадали более 10,7 тысячи.