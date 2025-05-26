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ВС Израиля заявили об ударе по зданию школы в городе Газа - РИА Новости, 26.05.2025
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10:07 26.05.2025
https://ria.ru/20250526/gaza-2019054346.html
ВС Израиля заявили об ударе по зданию школы в городе Газа
ВС Израиля заявили об ударе по зданию школы в городе Газа - РИА Новости, 26.05.2025
ВС Израиля заявили об ударе по зданию школы в городе Газа
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по зданию школы в городе Газа, где действовали боевики палестинского движения ХАМАС и палестинской группировки... РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-26T10:07:00+03:00
2025-05-26T10:07:00+03:00
биньямин нетаньяху
израиль
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
в мире
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по зданию школы в городе Газа, где действовали боевики палестинского движения ХАМАС и палестинской группировки "Исламский Джихад", сообщила в понедельник пресс-служба армии. Ранее в понедельник телеканал Al-Jazeera сообщил, что в школе в городе Газа размещались беженцы и что в результате израильского удара погибло 25 человек. "Ночью (на понедельник - ред.) силы ЦАХАЛ нанесли удар по террористам ХАМАС и "Исламского Джихада", действовавшим в штабе, расположенном в здании бывшей школы "Фаами Аль-Джерджави" в районе города Газа", - говорится в сообщении. Пресс-служба отметила, что перед нанесением удара были приняты меры по снижению риска для гражданского населения. В ночь на 18 марта Армия обороны Израиля возобновила удары по сектору Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху заявил, что атаки продолжились в связи с отказом ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников. Согласно статистике минздрава сектора Газа, с 18 марта, когда Израиль возобновил обстрелы, в Газе погибли более 3,7 тысячи человек, пострадали более 10,7 тысячи.
https://ria.ru/20250526/konflikt-1915630213.html
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биньямин нетаньяху, израиль, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, в мире
Биньямин Нетаньяху, Израиль, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, В мире
ВС Израиля заявили об ударе по зданию школы в городе Газа

ВС Израиля заявили об ударе по зданию школы в Газе, где находились боевики ХАМАС

© AP Photo / Ariel SchalitВид на разрушенные здания в секторе Газа
Вид на разрушенные здания в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
© AP Photo / Ariel Schalit
Вид на разрушенные здания в секторе Газа. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по зданию школы в городе Газа, где действовали боевики палестинского движения ХАМАС и палестинской группировки "Исламский Джихад", сообщила в понедельник пресс-служба армии.
Ранее в понедельник телеканал Al-Jazeera сообщил, что в школе в городе Газа размещались беженцы и что в результате израильского удара погибло 25 человек.
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"Ночью (на понедельник - ред.) силы ЦАХАЛ нанесли удар по террористам ХАМАС и "Исламского Джихада", действовавшим в штабе, расположенном в здании бывшей школы "Фаами Аль-Джерджави" в районе города Газа", - говорится в сообщении.
Пресс-служба отметила, что перед нанесением удара были приняты меры по снижению риска для гражданского населения.
В ночь на 18 марта Армия обороны Израиля возобновила удары по сектору Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху заявил, что атаки продолжились в связи с отказом ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников.
Согласно статистике минздрава сектора Газа, с 18 марта, когда Израиль возобновил обстрелы, в Газе погибли более 3,7 тысячи человек, пострадали более 10,7 тысячи.
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Биньямин НетаньяхуИзраильХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2024 годуВ мире
 
 
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