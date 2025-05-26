https://ria.ru/20250526/gaza-2019054346.html

ВС Израиля заявили об ударе по зданию школы в городе Газа

ВС Израиля заявили об ударе по зданию школы в городе Газа - РИА Новости, 26.05.2025

ВС Израиля заявили об ударе по зданию школы в городе Газа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по зданию школы в городе Газа, где действовали боевики палестинского движения ХАМАС и палестинской группировки... РИА Новости, 26.05.2025

2025-05-26T10:07:00+03:00

2025-05-26T10:07:00+03:00

2025-05-26T10:07:00+03:00

биньямин нетаньяху

израиль

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году

в мире

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по зданию школы в городе Газа, где действовали боевики палестинского движения ХАМАС и палестинской группировки "Исламский Джихад", сообщила в понедельник пресс-служба армии. Ранее в понедельник телеканал Al-Jazeera сообщил, что в школе в городе Газа размещались беженцы и что в результате израильского удара погибло 25 человек. "Ночью (на понедельник - ред.) силы ЦАХАЛ нанесли удар по террористам ХАМАС и "Исламского Джихада", действовавшим в штабе, расположенном в здании бывшей школы "Фаами Аль-Джерджави" в районе города Газа", - говорится в сообщении. Пресс-служба отметила, что перед нанесением удара были приняты меры по снижению риска для гражданского населения. В ночь на 18 марта Армия обороны Израиля возобновила удары по сектору Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху заявил, что атаки продолжились в связи с отказом ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников. Согласно статистике минздрава сектора Газа, с 18 марта, когда Израиль возобновил обстрелы, в Газе погибли более 3,7 тысячи человек, пострадали более 10,7 тысячи.

https://ria.ru/20250526/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20250525/gaza-2019021402.html

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биньямин нетаньяху, израиль, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, в мире