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Жертвами удара Израиля по школе в Газе стали 25 человек, сообщили СМИ - РИА Новости, 26.05.2025
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07:44 26.05.2025
https://ria.ru/20250526/gaza-2019041680.html
Жертвами удара Израиля по школе в Газе стали 25 человек, сообщили СМИ
Жертвами удара Израиля по школе в Газе стали 25 человек, сообщили СМИ - РИА Новости, 26.05.2025
Жертвами удара Израиля по школе в Газе стали 25 человек, сообщили СМИ
Не менее 25 человек погибли при ударе Израиля по школе в городе Газа, где размещались беженцы, сообщил телеканал Al-Jazeera в понедельник. РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-26T07:44:00+03:00
2025-05-26T07:44:00+03:00
в мире
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Не менее 25 человек погибли при ударе Израиля по школе в городе Газа, где размещались беженцы, сообщил телеканал Al-Jazeera в понедельник. "В результате удара Израиля по школе в районе Дарадж города Газа, где размещались беженцы, утром в понедельник погибли 25 палестинцев", - передает корреспондент телеканала. Среди погибших шестеро детей, сообщил телеканал со ссылкой на данные палестинских медиков. По данным минздрава сектора Газа, с 18 марта, когда Израиль возобновил обстрелы, в Газе погибли более 3,7 тысяч человек, пострадали более 10,7 тысяч. В ночь на 18 марта Армия обороны Израиля возобновила удары по сектору Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что атаки продолжились в связи с отказом палестинского движения ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников. Официально перемирие между Израилем и ХАМАС закончилось 1 марта, однако боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании в Газе.
https://ria.ru/20250526/izrail-2019031184.html
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в мире, израиль, биньямин нетаньяху, хамас
В мире, Израиль, Биньямин Нетаньяху, ХАМАС
Жертвами удара Израиля по школе в Газе стали 25 человек, сообщили СМИ

Al-Jazeera: жертвами удара Израиля по школе в Газе стали 25 человек

© AP Photo / Ariel SchalitВид на разрушенные здания в секторе Газа с юга Израиля
Вид на разрушенные здания в секторе Газа с юга Израиля - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
© AP Photo / Ariel Schalit
Вид на разрушенные здания в секторе Газа с юга Израиля. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Не менее 25 человек погибли при ударе Израиля по школе в городе Газа, где размещались беженцы, сообщил телеканал Al-Jazeera в понедельник.
"В результате удара Израиля по школе в районе Дарадж города Газа, где размещались беженцы, утром в понедельник погибли 25 палестинцев", - передает корреспондент телеканала.
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Среди погибших шестеро детей, сообщил телеканал со ссылкой на данные палестинских медиков.
По данным минздрава сектора Газа, с 18 марта, когда Израиль возобновил обстрелы, в Газе погибли более 3,7 тысяч человек, пострадали более 10,7 тысяч.
В ночь на 18 марта Армия обороны Израиля возобновила удары по сектору Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что атаки продолжились в связи с отказом палестинского движения ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников.
Официально перемирие между Израилем и ХАМАС закончилось 1 марта, однако боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании в Газе.
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