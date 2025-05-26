https://ria.ru/20250526/gaza-2019030919.html

СМИ: двадцать человек погибли при ударе Израиля по школе в Газе

СМИ: двадцать человек погибли при ударе Израиля по школе в Газе - РИА Новости, 26.05.2025

СМИ: двадцать человек погибли при ударе Израиля по школе в Газе

По меньшей мере 20 человек погибли при ударе Израиля по зданию школы в городе Газа, где находились перемещенные лица, передает агентство Рейтер со ссылкой на... РИА Новости, 26.05.2025

2025-05-26T03:27:00+03:00

2025-05-26T03:27:00+03:00

2025-05-26T03:27:00+03:00

в мире

израиль

биньямин нетаньяху

хамас

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/12/2005637572_0:140:3072:1868_1920x0_80_0_0_1b7d98e8b34030eba9b6a62d2512aee2.jpg

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. По меньшей мере 20 человек погибли при ударе Израиля по зданию школы в городе Газа, где находились перемещенные лица, передает агентство Рейтер со ссылкой на местные органы здравоохранения. "При ударе Израиля в школе Газы погибли 20 человек", - пишет агентство. Отмечается, что здание расположено в районе Дарадж. Официально перемирие между Израилем и палестинским движением ХАМАС закончилось 1 марта, однако боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании в Газе. В ночь на 18 марта Армия обороны Израиля возобновила удары по сектору Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху заявил, что атаки продолжились в связи с отказом ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников. Согласно статистике минздрава сектора Газа, с 18 марта, когда Израиль возобновил обстрелы, в Газе погибли более 3,7 тысячи человек, пострадали более 10,7 тысячи.

https://ria.ru/20250525/mkkk-2019021641.html

https://ria.ru/20250525/izrail-2019015294.html

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, биньямин нетаньяху, хамас