Рейтинг@Mail.ru
СМИ: двадцать человек погибли при ударе Израиля по школе в Газе - РИА Новости, 26.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:27 26.05.2025
https://ria.ru/20250526/gaza-2019030919.html
СМИ: двадцать человек погибли при ударе Израиля по школе в Газе
СМИ: двадцать человек погибли при ударе Израиля по школе в Газе - РИА Новости, 26.05.2025
СМИ: двадцать человек погибли при ударе Израиля по школе в Газе
По меньшей мере 20 человек погибли при ударе Израиля по зданию школы в городе Газа, где находились перемещенные лица, передает агентство Рейтер со ссылкой на... РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-26T03:27:00+03:00
2025-05-26T03:27:00+03:00
в мире
израиль
биньямин нетаньяху
хамас
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/12/2005637572_0:140:3072:1868_1920x0_80_0_0_1b7d98e8b34030eba9b6a62d2512aee2.jpg
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. По меньшей мере 20 человек погибли при ударе Израиля по зданию школы в городе Газа, где находились перемещенные лица, передает агентство Рейтер со ссылкой на местные органы здравоохранения. "При ударе Израиля в школе Газы погибли 20 человек", - пишет агентство. Отмечается, что здание расположено в районе Дарадж. Официально перемирие между Израилем и палестинским движением ХАМАС закончилось 1 марта, однако боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании в Газе. В ночь на 18 марта Армия обороны Израиля возобновила удары по сектору Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху заявил, что атаки продолжились в связи с отказом ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников. Согласно статистике минздрава сектора Газа, с 18 марта, когда Израиль возобновил обстрелы, в Газе погибли более 3,7 тысячи человек, пострадали более 10,7 тысячи.
https://ria.ru/20250525/mkkk-2019021641.html
https://ria.ru/20250525/izrail-2019015294.html
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/12/2005637572_111:0:2842:2048_1920x0_80_0_0_c011e0882e88a65bf02b3d8210d71bbb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, биньямин нетаньяху, хамас
В мире, Израиль, Биньямин Нетаньяху, ХАМАС
СМИ: двадцать человек погибли при ударе Израиля по школе в Газе

Reuters: двадцать человек погибли при ударе Израиля по школе в Газе

© AP Photo / Abdel Kareem HanaПоследствия массированного обстрела сектора Газа со стороны Израиля
Последствия массированного обстрела сектора Газа со стороны Израиля - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
© AP Photo / Abdel Kareem Hana
Последствия массированного обстрела сектора Газа со стороны Израиля. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. По меньшей мере 20 человек погибли при ударе Израиля по зданию школы в городе Газа, где находились перемещенные лица, передает агентство Рейтер со ссылкой на местные органы здравоохранения.
"При ударе Израиля в школе Газы погибли 20 человек", - пишет агентство.
Вид на разрушенные здания в секторе Газа с юга Израиля - РИА Новости, 1920, 25.05.2025
В секторе Газа погибли два сотрудника МККК
25 мая, 23:17
Отмечается, что здание расположено в районе Дарадж.
Официально перемирие между Израилем и палестинским движением ХАМАС закончилось 1 марта, однако боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании в Газе.
В ночь на 18 марта Армия обороны Израиля возобновила удары по сектору Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху заявил, что атаки продолжились в связи с отказом ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников.
Согласно статистике минздрава сектора Газа, с 18 марта, когда Израиль возобновил обстрелы, в Газе погибли более 3,7 тысячи человек, пострадали более 10,7 тысячи.
Последствия израильских ударов по сектору Газа - РИА Новости, 1920, 25.05.2025
В Газе за двое суток при израильских атаках погибли 11 детей, сообщают СМИ
25 мая, 21:49
 
В миреИзраильБиньямин НетаньяхуХАМАС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала