СМИ: двадцать человек погибли при ударе Израиля по школе в Газе
Reuters: двадцать человек погибли при ударе Израиля по школе в Газе
© AP Photo / Abdel Kareem HanaПоследствия массированного обстрела сектора Газа со стороны Израиля
© AP Photo / Abdel Kareem Hana
Последствия массированного обстрела сектора Газа со стороны Израиля. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. По меньшей мере 20 человек погибли при ударе Израиля по зданию школы в городе Газа, где находились перемещенные лица, передает агентство Рейтер со ссылкой на местные органы здравоохранения.
"При ударе Израиля в школе Газы погибли 20 человек", - пишет агентство.
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Отмечается, что здание расположено в районе Дарадж.
Официально перемирие между Израилем и палестинским движением ХАМАС закончилось 1 марта, однако боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании в Газе.
В ночь на 18 марта Армия обороны Израиля возобновила удары по сектору Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху заявил, что атаки продолжились в связи с отказом ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников.
Согласно статистике минздрава сектора Газа, с 18 марта, когда Израиль возобновил обстрелы, в Газе погибли более 3,7 тысячи человек, пострадали более 10,7 тысячи.