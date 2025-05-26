https://ria.ru/20250526/galkin-2019089617.html

Умер актер Виктор Галкин

Умер актер Виктор Галкин - РИА Новости, 26.05.2025

Умер актер Виктор Галкин

Заслуженный деятель искусств России, актер и педагог Виктор Галкин умер на 65-м году жизни, сообщила пресс-служба Приморского регионального отделения Союза... РИА Новости, 26.05.2025

2025-05-26T12:58:00+03:00

2025-05-26T12:58:00+03:00

2025-05-26T14:04:00+03:00

культура

россия

виктор галкин (актер)

союз театральных деятелей россии

приморский край

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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Заслуженный деятель искусств России, актер и педагог Виктор Галкин умер на 65-м году жизни, сообщила пресс-служба Приморского регионального отделения Союза театральных деятелей в Telegram-канале. "С глубоким прискорбием сообщаем о кончине Галкина Виктора Дукавовича — актера, театрального деятеля и педагога, чья творческая деятельность оставила неизгладимый след в сердцах многих поклонников и коллег", — говорится в публикации.Причина смерти не называется.Его профессионализм, доброта и неустанная преданность делу навсегда останутся в его творческих работах и сердцах людей, которые знали и любили его, подчеркнули в СТД.Виктор Галкин родился 21 февраля 1961 года в селе Кокпекты Семипалатинской области Казахской ССР. Окончил школу-студию при Республиканском Академическом театре драмы имени М. Ю. Лермонтова в Алма-Ате и Дальневосточный институт искусств во Владивостоке, в котором впоследствии преподавал сценическое движение, сценический бой и фехтование.Работал в ТЮЗе, много лет был художественным руководителем Приморского краевого театра молодежи. Кроме того, в конце 1990-х несколько лет проработал в администрации Приморского края, был заместителем главы управления культуры.В кино дебютировал в 1987 году в фильме "Залив счастья". Всего на его счету шесть ролей, в том числе в картинах "Черный океан" и "Осенние визиты".В 2007 году Галкин получил звание заслуженного деятеля искусств. Награжден медалями "За гуманизм и служение России", "За вклад в развитие города Владивостока" и другими наградами.

россия

приморский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, виктор галкин (актер), союз театральных деятелей россии, приморский край