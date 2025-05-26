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Умер актер Виктор Галкин - РИА Новости, 26.05.2025
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
12:58 26.05.2025 (обновлено: 14:04 26.05.2025)
https://ria.ru/20250526/galkin-2019089617.html
Умер актер Виктор Галкин
Умер актер Виктор Галкин - РИА Новости, 26.05.2025
Умер актер Виктор Галкин
Заслуженный деятель искусств России, актер и педагог Виктор Галкин умер на 65-м году жизни, сообщила пресс-служба Приморского регионального отделения Союза... РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-26T12:58:00+03:00
2025-05-26T14:04:00+03:00
культура
россия
виктор галкин (актер)
союз театральных деятелей россии
приморский край
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Заслуженный деятель искусств России, актер и педагог Виктор Галкин умер на 65-м году жизни, сообщила пресс-служба Приморского регионального отделения Союза театральных деятелей в Telegram-канале. &quot;С глубоким прискорбием сообщаем о кончине Галкина Виктора Дукавовича — актера, театрального деятеля и педагога, чья творческая деятельность оставила неизгладимый след в сердцах многих поклонников и коллег&quot;, — говорится в публикации.Причина смерти не называется.Его профессионализм, доброта и неустанная преданность делу навсегда останутся в его творческих работах и сердцах людей, которые знали и любили его, подчеркнули в СТД.Виктор Галкин родился 21 февраля 1961 года в селе Кокпекты Семипалатинской области Казахской ССР. Окончил школу-студию при Республиканском Академическом театре драмы имени М. Ю. Лермонтова в Алма-Ате и Дальневосточный институт искусств во Владивостоке, в котором впоследствии преподавал сценическое движение, сценический бой и фехтование.Работал в ТЮЗе, много лет был художественным руководителем Приморского краевого театра молодежи. Кроме того, в конце 1990-х несколько лет проработал в администрации Приморского края, был заместителем главы управления культуры.В кино дебютировал в 1987 году в фильме "Залив счастья". Всего на его счету шесть ролей, в том числе в картинах "Черный океан" и "Осенние визиты".В 2007 году Галкин получил звание заслуженного деятеля искусств. Награжден медалями "За гуманизм и служение России", "За вклад в развитие города Владивостока" и другими наградами.
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россия, виктор галкин (актер), союз театральных деятелей россии, приморский край
Культура, Россия, Виктор Галкин (актер), Союз театральных деятелей России, Приморский край
Умер актер Виктор Галкин

Актер Виктор Галкин умер в возрасте 64 лет

© Фото : ФГБОУ ВДЦ "Океан"Заслуженный деятель искусств России Виктор Галкин
Заслуженный деятель искусств России Виктор Галкин - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
© Фото : ФГБОУ ВДЦ "Океан"
Заслуженный деятель искусств России Виктор Галкин. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Заслуженный деятель искусств России, актер и педагог Виктор Галкин умер на 65-м году жизни, сообщила пресс-служба Приморского регионального отделения Союза театральных деятелей в Telegram-канале.
«

"С глубоким прискорбием сообщаем о кончине Галкина Виктора Дукавовича — актера, театрального деятеля и педагога, чья творческая деятельность оставила неизгладимый след в сердцах многих поклонников и коллег", — говорится в публикации.

Причина смерти не называется.
Его профессионализм, доброта и неустанная преданность делу навсегда останутся в его творческих работах и сердцах людей, которые знали и любили его, подчеркнули в СТД.
Виктор Галкин родился 21 февраля 1961 года в селе Кокпекты Семипалатинской области Казахской ССР. Окончил школу-студию при Республиканском Академическом театре драмы имени М. Ю. Лермонтова в Алма-Ате и Дальневосточный институт искусств во Владивостоке, в котором впоследствии преподавал сценическое движение, сценический бой и фехтование.
Работал в ТЮЗе, много лет был художественным руководителем Приморского краевого театра молодежи. Кроме того, в конце 1990-х несколько лет проработал в администрации Приморского края, был заместителем главы управления культуры.
В кино дебютировал в 1987 году в фильме "Залив счастья". Всего на его счету шесть ролей, в том числе в картинах "Черный океан" и "Осенние визиты".
В 2007 году Галкин получил звание заслуженного деятеля искусств. Награжден медалями "За гуманизм и служение России", "За вклад в развитие города Владивостока" и другими наградами.
 
КультураРоссияВиктор Галкин (актер)Союз театральных деятелей РоссииПриморский край
 
 
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