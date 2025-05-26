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Юбилейный турнир по футболу "Будущее зависит от тебя" прошел в Сочи - РИА Новости, 26.05.2025
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12:43 26.05.2025 (обновлено: 13:32 26.05.2025)
https://ria.ru/20250526/futbol-2019086540.html
Юбилейный турнир по футболу "Будущее зависит от тебя" прошел в Сочи
Юбилейный турнир по футболу "Будущее зависит от тебя" прошел в Сочи - РИА Новости, 26.05.2025
Юбилейный турнир по футболу "Будущее зависит от тебя" прошел в Сочи
Финал благотворительного футбольного турнира для детей-сирот "Будущее зависит от тебя" состоялся в Сочи, сообщает пресс-служба "МегаФона", который выступил... РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-26T12:43:00+03:00
2025-05-26T13:32:00+03:00
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Финал благотворительного футбольного турнира для детей-сирот "Будущее зависит от тебя" состоялся в Сочи, сообщает пресс-служба "МегаФона", который выступил организатором мероприятия. Спортивное событие поддержала сборная России по футболу, ведущие футбольные клубы страны и волонтерское движение мобильного оператора, которое в свое время выступило инициатором проекта. Победу отпраздновали команды "Прорыв" из Кировской области (младшая возрастная группа) и "Атлетик" из Тверской области (старшая возрастная группа), а вместе с ней и все участники проекта – ведь в этом году турниру исполняется 20 лет. Помимо спортивных состязаний, дети могли себя попробовать в роли репортеров и SMM-специалистов: 94 воспитанника по очереди вели телеграм-канал проекта. Еще 830 ребят прошли профориентационную программу в рамках социального проекта "Город навыков SkillCity", которая помогает определиться с будущей профессией и раскрыть свои таланты. В соревнованиях этого года приняли участие 2 862 юных спортсмена из 140 детских домов. География проекта охватила 54 региона России. Победители юбилейного турнира получат возможность провести выходные со сборной России в рамках товарищеского матча со сборной Нигерии, а также отправятся в спортивный лагерь в Сербии, где смогут продолжить тренировки под руководством профессиональных наставников и познакомятся с молодыми футболистами из других стран. Турнир "Будущее зависит от тебя" проводится на протяжении 20 лет, и за эти годы в нем приняло участие более 41 тысячи воспитанников детских домов. История турнира началась с инициативы сотрудников "МегаФона" в Санкт-Петербурге. Сегодня проведение игр стало частью корпоративной культуры — 10 волонтеров оператора сопровождают детей в Сочи: проводят развлекательные активности и поддерживают боевой дух команд. "Будущее зависит от тебя" стал федеральным проектом, нацеленным не только на физическое развитие, но и на социальное семейное устройство. С 2013 года в рамках партнерства с фондом "Измени одну жизнь" "МегаФон" создает видео анкеты воспитанников детских домов, и уже более 900 детей нашли свои семьи и обрели новый дом. В декабре 2024 года проект получил звание лауреата международной премии "#МЫВМЕСТЕ — 2024" в номинации "Ответственный бизнес". "Проект "Будущее зависит от тебя" — пример того, как инициатива неравнодушных сотрудников стала масштабным событием с такой длинной историей. Сегодня наш футбольный турнир — это не только соревнование. Это шанс, это дружба, это поддержка, это вера в себя. Благодаря этому мы видим реальные результаты: кто-то из участников стал футболистом, попал в профессиональную команду, кто-то нашел семью, друзей, определился с профессией и, возможно, сможет осуществить свою мечту в будущем. Мы продолжаем следить за их судьбами, каждая их победа — наша общая победа", — приводит пресс-служба слова директора по корпоративному развитию и управлению персоналом компании Романа Ермоленко.
https://ria.ru/20250326/megafon-2007426706.html
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сочи, россия, мегафон
Сочи, Россия, Мегафон
Юбилейный турнир по футболу "Будущее зависит от тебя" прошел в Сочи

"МегаФон" провел турнир по футболу для детей-сирот "Будущее зависит от тебя"

© Фото предоставлено пресс-службой компании "Мегафон" Юбилейный турнир по футболу "Будущее зависит от тебя"
Юбилейный турнир по футболу Будущее зависит от тебя - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
© Фото предоставлено пресс-службой компании "Мегафон"
Юбилейный турнир по футболу "Будущее зависит от тебя"
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Финал благотворительного футбольного турнира для детей-сирот "Будущее зависит от тебя" состоялся в Сочи, сообщает пресс-служба "МегаФона", который выступил организатором мероприятия.
Спортивное событие поддержала сборная России по футболу, ведущие футбольные клубы страны и волонтерское движение мобильного оператора, которое в свое время выступило инициатором проекта. Победу отпраздновали команды "Прорыв" из Кировской области (младшая возрастная группа) и "Атлетик" из Тверской области (старшая возрастная группа), а вместе с ней и все участники проекта – ведь в этом году турниру исполняется 20 лет.
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Помимо спортивных состязаний, дети могли себя попробовать в роли репортеров и SMM-специалистов: 94 воспитанника по очереди вели телеграм-канал проекта. Еще 830 ребят прошли профориентационную программу в рамках социального проекта "Город навыков SkillCity", которая помогает определиться с будущей профессией и раскрыть свои таланты.
В соревнованиях этого года приняли участие 2 862 юных спортсмена из 140 детских домов. География проекта охватила 54 региона России.
Победители юбилейного турнира получат возможность провести выходные со сборной России в рамках товарищеского матча со сборной Нигерии, а также отправятся в спортивный лагерь в Сербии, где смогут продолжить тренировки под руководством профессиональных наставников и познакомятся с молодыми футболистами из других стран.
Турнир "Будущее зависит от тебя" проводится на протяжении 20 лет, и за эти годы в нем приняло участие более 41 тысячи воспитанников детских домов. История турнира началась с инициативы сотрудников "МегаФона" в Санкт-Петербурге. Сегодня проведение игр стало частью корпоративной культуры — 10 волонтеров оператора сопровождают детей в Сочи: проводят развлекательные активности и поддерживают боевой дух команд.
"Будущее зависит от тебя" стал федеральным проектом, нацеленным не только на физическое развитие, но и на социальное семейное устройство. С 2013 года в рамках партнерства с фондом "Измени одну жизнь" "МегаФон" создает видео анкеты воспитанников детских домов, и уже более 900 детей нашли свои семьи и обрели новый дом. В декабре 2024 года проект получил звание лауреата международной премии "#МЫВМЕСТЕ — 2024" в номинации "Ответственный бизнес".
"Проект "Будущее зависит от тебя" — пример того, как инициатива неравнодушных сотрудников стала масштабным событием с такой длинной историей. Сегодня наш футбольный турнир — это не только соревнование. Это шанс, это дружба, это поддержка, это вера в себя. Благодаря этому мы видим реальные результаты: кто-то из участников стал футболистом, попал в профессиональную команду, кто-то нашел семью, друзей, определился с профессией и, возможно, сможет осуществить свою мечту в будущем. Мы продолжаем следить за их судьбами, каждая их победа — наша общая победа", — приводит пресс-служба слова директора по корпоративному развитию и управлению персоналом компании Романа Ермоленко.
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