https://ria.ru/20250526/futbol-2019076980.html

Легенды футбола провели матч с любительской сборной подмосковного Пушкина

Легенды футбола провели матч с любительской сборной подмосковного Пушкина - РИА Новости, 26.05.2025

Легенды футбола провели матч с любительской сборной подмосковного Пушкина

Легенды футбола впервые провели матч с любительской сборной жителей подмосковного Пушкина, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта... РИА Новости, 26.05.2025

2025-05-26T12:07:00+03:00

2025-05-26T12:07:00+03:00

2025-05-26T12:07:00+03:00

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

пушкин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1b/1791288811_0:150:3374:2048_1920x0_80_0_0_1b4f4ed338c744b4b516d83f0023158a.jpg

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Легенды футбола впервые провели матч с любительской сборной жителей подмосковного Пушкина, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области. Первая встреча звезд и местной команды закончилась победой профессионалов со счетом 11:8. "В новом сезоне легенды футбола стартовали сразу двумя матчами. Мы очень благодарны звездам российского спорта за поддержку проекта "Выходи во двор". За все три сезона мы получали массу положительных отзывов от жителей Московской области, детей и взрослых, самих легенд. Проект пользуется большой популярностью и является стимулом и мотивацией для юных спортсменов", – рассказал министр физической культуры и спорта региона Дмитрий Абаренов, его слова приводит пресс-служба. В Пушкине на поле в составе профессиональной команды вышли Дмитрий Аленичев, Александр Ширко, Егор Титов, Дмитрий Парфенов, Андрей Тихонов, Роман Павлюченко и Андрей Каряка. Вратарем на протяжении уже четырех сезонов остается Александр Филимонов. Тренером команды выступил Валерий Гладилин. Он является серебряным призером чемпионата СССР по футболу, двукратным чемпионом России и обладателем Кубка страны в качестве тренера. Ремонт стадиона ФСК "Пушкино" на улице 50 лет Комсомола проведен в 2024 году по программе "Спорт Подмосковья". Здесь появилось новое футбольное поле с искусственным газоном и системой подогрева, теплые раздевалки, модульные трибуны, беговые дорожки и сектор легкой атлетики. Перед началом матча известные футболисты провели мастер-классы для юных спортсменов, а после его завершения раздавали автографы и фотографировались с болельщиками. По данным пресс-службы, в новом сезоне все игры проекта "Выходи во двор" посвящены 80-ой годовщине Великой Победы и Году защитника Отечества. На каждый матч команды профессионалов и любителей выходят на поле в тематической брендированной форме. Вторую игру сезона в Пушкине посетили около 2 тысяч болельщиков разных возрастов. Как отметили представители звездной сборной, в городе очень сильны футбольные традиции. Команды показали высококлассный футбол и не оставили болельщиков равнодушными. За прошлые три сезона легенды футбола провели 35 матчей с любительскими командами из различных городских округов Подмосковья. 24 мая 2025 года звездная сборная открыла IV летний сезон в Коломне, где сыграла вничью. Проект "Выходи во двор" реализуется по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева, а также в соответствии с целями государственной программы "Развитие физической культуры и спорта".

https://ria.ru/20250524/vorobev-2018843659.html

https://ria.ru/20250523/podmoskovya-2018765293.html

московская область (подмосковье)

пушкин

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье), пушкин