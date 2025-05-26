https://ria.ru/20250526/fsb-2019074762.html
Жителя ЛНР, финансировавшего "Азов"*, задержали
Жителя ЛНР, финансировавшего "Азов"*, задержали - РИА Новости, 26.05.2025
Жителя ЛНР, финансировавшего "Азов"*, задержали
Сотрудники УФСБ по Луганской Народной Республике задержали местного жителя, финансировал запрещенный в РФ украинский террористический нацбатальон "Азов"*,... РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-26T11:59:00+03:00
2025-05-26T11:59:00+03:00
2025-05-26T11:59:00+03:00
россия
луганская народная республика
краснодон
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/03/1869372130_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_15ddbf709b8dc43ee093d60bef3c9d69.jpg
ЛУГАНСК, 26 мая - РИА Новости. Сотрудники УФСБ по Луганской Народной Республике задержали местного жителя, финансировал запрещенный в РФ украинский террористический нацбатальон "Азов"*, сообщили РИА Новости в региональном УФСБ. "Установлено, что житель города Краснодон в целях оказания помощи военизированному националистическому объединению "Азов"*, используя мобильное приложение одного из украинских банков, осуществлял денежные переводы на расчетный счет фонда, обеспечивающего деятельность указанной террористической организации", - сообщили в региональном ведомстве. Уточняется, что мужчина задержан, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей "Финансирование терроризма", ведется следствие.* Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20250331/azov-2008465322.html
россия
луганская народная республика
краснодон
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/03/1869372130_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_eeab6f38b41ae18d8bc5cb217aa8288e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, луганская народная республика, краснодон, общество
Россия, Луганская Народная Республика, Краснодон, Общество
Жителя ЛНР, финансировавшего "Азов"*, задержали
ФСБ: жителя ЛНР, финансировавшего "Азов", задержали