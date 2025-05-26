https://ria.ru/20250526/fsb-2019074762.html

Жителя ЛНР, финансировавшего "Азов"*, задержали

Жителя ЛНР, финансировавшего "Азов"*, задержали - РИА Новости, 26.05.2025

Жителя ЛНР, финансировавшего "Азов"*, задержали

Сотрудники УФСБ по Луганской Народной Республике задержали местного жителя, финансировал запрещенный в РФ украинский террористический нацбатальон "Азов"*,... РИА Новости, 26.05.2025

2025-05-26T11:59:00+03:00

2025-05-26T11:59:00+03:00

2025-05-26T11:59:00+03:00

россия

луганская народная республика

краснодон

общество

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ЛУГАНСК, 26 мая - РИА Новости. Сотрудники УФСБ по Луганской Народной Республике задержали местного жителя, финансировал запрещенный в РФ украинский террористический нацбатальон "Азов"*, сообщили РИА Новости в региональном УФСБ. "Установлено, что житель города Краснодон в целях оказания помощи военизированному националистическому объединению "Азов"*, используя мобильное приложение одного из украинских банков, осуществлял денежные переводы на расчетный счет фонда, обеспечивающего деятельность указанной террористической организации", - сообщили в региональном ведомстве. Уточняется, что мужчина задержан, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей "Финансирование терроризма", ведется следствие.* Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20250331/azov-2008465322.html

россия

луганская народная республика

краснодон

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россия, луганская народная республика, краснодон, общество