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Жителя ЛНР, финансировавшего "Азов"*, задержали - РИА Новости, 26.05.2025
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11:59 26.05.2025
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Жителя ЛНР, финансировавшего "Азов"*, задержали
Жителя ЛНР, финансировавшего "Азов"*, задержали - РИА Новости, 26.05.2025
Жителя ЛНР, финансировавшего "Азов"*, задержали
Сотрудники УФСБ по Луганской Народной Республике задержали местного жителя, финансировал запрещенный в РФ украинский террористический нацбатальон "Азов"*,... РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-26T11:59:00+03:00
2025-05-26T11:59:00+03:00
россия
луганская народная республика
краснодон
общество
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ЛУГАНСК, 26 мая - РИА Новости. Сотрудники УФСБ по Луганской Народной Республике задержали местного жителя, финансировал запрещенный в РФ украинский террористический нацбатальон "Азов"*, сообщили РИА Новости в региональном УФСБ. "Установлено, что житель города Краснодон в целях оказания помощи военизированному националистическому объединению "Азов"*, используя мобильное приложение одного из украинских банков, осуществлял денежные переводы на расчетный счет фонда, обеспечивающего деятельность указанной террористической организации", - сообщили в региональном ведомстве. Уточняется, что мужчина задержан, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей "Финансирование терроризма", ведется следствие.* Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20250331/azov-2008465322.html
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луганская народная республика
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россия, луганская народная республика, краснодон, общество
Россия, Луганская Народная Республика, Краснодон, Общество
Жителя ЛНР, финансировавшего "Азов"*, задержали

ФСБ: жителя ЛНР, финансировавшего "Азов", задержали

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкБойцы спецназа ФСБ
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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ЛУГАНСК, 26 мая - РИА Новости. Сотрудники УФСБ по Луганской Народной Республике задержали местного жителя, финансировал запрещенный в РФ украинский террористический нацбатальон "Азов"*, сообщили РИА Новости в региональном УФСБ.
"Установлено, что житель города Краснодон в целях оказания помощи военизированному националистическому объединению "Азов"*, используя мобильное приложение одного из украинских банков, осуществлял денежные переводы на расчетный счет фонда, обеспечивающего деятельность указанной террористической организации", - сообщили в региональном ведомстве.
Уточняется, что мужчина задержан, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей "Финансирование терроризма", ведется следствие.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
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