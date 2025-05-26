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ФСБ задержала экстремистов, получавших указания из Польши - РИА Новости, 26.05.2025
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11:48 26.05.2025 (обновлено: 12:55 26.05.2025)
https://ria.ru/20250526/fsb-2019072454.html
ФСБ задержала экстремистов, получавших указания из Польши
ФСБ задержала экстремистов, получавших указания из Польши - РИА Новости, 26.05.2025
ФСБ задержала экстремистов, получавших указания из Польши
В Нижегородской области задержали исламистов, действовавших по указаниям из Польши, сообщили в Центре общественных связей Федеральной службы безопасности. РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-26T11:48:00+03:00
2025-05-26T12:55:00+03:00
россия
нижегородская область
польша
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
общество
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. В Нижегородской области задержали исламистов, действовавших по указаниям из Польши, сообщили в Центре общественных связей Федеральной службы безопасности."ФСБ России в Нижегородской области пресечена деятельность законспирированной ячейки запрещенной на территории России международной террористической организации, состоявшей из семи граждан одного из государств Центральноазиатского региона", — говорится в релизе. По данным спецслужбы, фигурантов курировал зарубежный эмиссар МТО, находящийся в Польше. Они распространяли среди местных мусульман и трудовых мигрантов террористическую идеологию, нацеленную на насильственный захват власти и создание "всемирного халифата". Кроме того, на тайных собраниях они вербовали новых сторонников.По местам жительства членов ячейки изъяли запрещенные в России пропагандистские материалы, средства связи, электронные носители информации, которые использовали в террористических целях. В ЦОС ФСБ уточнили, что против двух главарей группировки возбудили уголовные дела, ее рядовых участников задержали в административном порядке, их выдворят из страны.
https://ria.ru/20250505/terakt--2014972313.html
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россия
нижегородская область
польша
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Кадры задержания исламистов, ячейку которых раскрыли в Нижегородской области
ФСБ показала видео задержания исламистов, ячейку которых раскрыли в Нижегородской области.
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россия, нижегородская область, польша, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), общество
Россия, Нижегородская область, Польша, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Общество
ФСБ задержала экстремистов, получавших указания из Польши

В Нижегородской области вскрыли ячейку исламистов из Центральной Азии

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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. В Нижегородской области задержали исламистов, действовавших по указаниям из Польши, сообщили в Центре общественных связей Федеральной службы безопасности.
"ФСБ России в Нижегородской области пресечена деятельность законспирированной ячейки запрещенной на территории России международной террористической организации, состоявшей из семи граждан одного из государств Центральноазиатского региона", — говорится в релизе.
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По данным спецслужбы, фигурантов курировал зарубежный эмиссар МТО, находящийся в Польше. Они распространяли среди местных мусульман и трудовых мигрантов террористическую идеологию, нацеленную на насильственный захват власти и создание "всемирного халифата". Кроме того, на тайных собраниях они вербовали новых сторонников.
По местам жительства членов ячейки изъяли запрещенные в России пропагандистские материалы, средства связи, электронные носители информации, которые использовали в террористических целях.
В ЦОС ФСБ уточнили, что против двух главарей группировки возбудили уголовные дела, ее рядовых участников задержали в административном порядке, их выдворят из страны.
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РоссияНижегородская областьПольшаФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Общество
 
 
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