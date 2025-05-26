https://ria.ru/20250526/fsb-2019072454.html
ФСБ задержала экстремистов, получавших указания из Польши
ФСБ задержала экстремистов, получавших указания из Польши - РИА Новости, 26.05.2025
ФСБ задержала экстремистов, получавших указания из Польши
В Нижегородской области задержали исламистов, действовавших по указаниям из Польши, сообщили в Центре общественных связей Федеральной службы безопасности. РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-26T11:48:00+03:00
2025-05-26T11:48:00+03:00
2025-05-26T12:55:00+03:00
россия
нижегородская область
польша
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1a/2019078468_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_dea540fbd6b645faf1a4992428eb0b69.jpg
МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. В Нижегородской области задержали исламистов, действовавших по указаниям из Польши, сообщили в Центре общественных связей Федеральной службы безопасности."ФСБ России в Нижегородской области пресечена деятельность законспирированной ячейки запрещенной на территории России международной террористической организации, состоявшей из семи граждан одного из государств Центральноазиатского региона", — говорится в релизе. По данным спецслужбы, фигурантов курировал зарубежный эмиссар МТО, находящийся в Польше. Они распространяли среди местных мусульман и трудовых мигрантов террористическую идеологию, нацеленную на насильственный захват власти и создание "всемирного халифата". Кроме того, на тайных собраниях они вербовали новых сторонников.По местам жительства членов ячейки изъяли запрещенные в России пропагандистские материалы, средства связи, электронные носители информации, которые использовали в террористических целях. В ЦОС ФСБ уточнили, что против двух главарей группировки возбудили уголовные дела, ее рядовых участников задержали в административном порядке, их выдворят из страны.
https://ria.ru/20250505/terakt--2014972313.html
https://ria.ru/20250522/terakt-2018418099.html
россия
нижегородская область
польша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1a/2019078468_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_7d16877b95878a4ecfd4b3fe29a77c94.jpg
Кадры задержания исламистов, ячейку которых раскрыли в Нижегородской области
ФСБ показала видео задержания исламистов, ячейку которых раскрыли в Нижегородской области.
2025-05-26T11:48
true
PT1M28S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, нижегородская область, польша, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), общество
Россия, Нижегородская область, Польша, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Общество
ФСБ задержала экстремистов, получавших указания из Польши
В Нижегородской области вскрыли ячейку исламистов из Центральной Азии