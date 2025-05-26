https://ria.ru/20250526/fsb-2019072454.html

ФСБ задержала экстремистов, получавших указания из Польши

ФСБ задержала экстремистов, получавших указания из Польши - РИА Новости, 26.05.2025

ФСБ задержала экстремистов, получавших указания из Польши

В Нижегородской области задержали исламистов, действовавших по указаниям из Польши, сообщили в Центре общественных связей Федеральной службы безопасности. РИА Новости, 26.05.2025

2025-05-26T11:48:00+03:00

2025-05-26T11:48:00+03:00

2025-05-26T12:55:00+03:00

россия

нижегородская область

польша

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

общество

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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. В Нижегородской области задержали исламистов, действовавших по указаниям из Польши, сообщили в Центре общественных связей Федеральной службы безопасности."ФСБ России в Нижегородской области пресечена деятельность законспирированной ячейки запрещенной на территории России международной террористической организации, состоявшей из семи граждан одного из государств Центральноазиатского региона", — говорится в релизе. По данным спецслужбы, фигурантов курировал зарубежный эмиссар МТО, находящийся в Польше. Они распространяли среди местных мусульман и трудовых мигрантов террористическую идеологию, нацеленную на насильственный захват власти и создание "всемирного халифата". Кроме того, на тайных собраниях они вербовали новых сторонников.По местам жительства членов ячейки изъяли запрещенные в России пропагандистские материалы, средства связи, электронные носители информации, которые использовали в террористических целях. В ЦОС ФСБ уточнили, что против двух главарей группировки возбудили уголовные дела, ее рядовых участников задержали в административном порядке, их выдворят из страны.

https://ria.ru/20250505/terakt--2014972313.html

https://ria.ru/20250522/terakt-2018418099.html

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нижегородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры задержания исламистов, ячейку которых раскрыли в Нижегородской области ФСБ показала видео задержания исламистов, ячейку которых раскрыли в Нижегородской области. 2025-05-26T11:48 true PT1M28S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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россия, нижегородская область, польша, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), общество