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В России накрыли 62 подпольные оружейные мастерские
В России накрыли 62 подпольные оружейные мастерские - РИА Новости, 26.05.2025
В России накрыли 62 подпольные оружейные мастерские
Силовики за март и апрель выявили и закрыли шесть десятков подпольных оружейных мастерских, сообщил Центр общественных связей ФСБ. РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-26T08:46:00+03:00
2025-05-26T08:46:00+03:00
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Силовики за март и апрель выявили и закрыли шесть десятков подпольных оружейных мастерских, сообщил Центр общественных связей ФСБ."Федеральной службой безопасности Российской Федерации во взаимодействии с МВД России и Росгвардией пресечена противоправная деятельность 172 жителей из 58 субъектов страны, причастных к незаконному обороту средств поражения, а также восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту", — заявили в ведомстве.По местам проживания нелегальных оружейников провели обыски, у них изъяли 404 единицы огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства: пулеметы, автоматы, пистолеты-пулеметы, пистолеты, револьверы, винтовки, карабины, ружья, гранаты и запалы. Также нашли не менее 136 килограммов взрывчатки: аммонала, гексогена, пластита, тротила и пороха — и более 56 тысяч патронов различного калибра.Всего силовики закрыли 62 подпольные мастерские, занимавшиеся модернизацией оружия и производством боеприпасов.
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Кадры задержания нелегальных оружейников. Видео ФСБ России
Силовики накрыли в России в марте-апреле 62 подпольные оружейные мастерские, сообщила ФСБ. Всего у 172 нелегальных оружейников из 58 регионов России было изъято свыше 400 стволов и более 136 кг взрывчатки.
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россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), общество
Россия, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Общество
В России накрыли 62 подпольные оружейные мастерские
ФСБ: в России за март и апрель накрыли 62 подпольные оружейные мастерские