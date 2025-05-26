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Немецкий депутат выступил против решения Мерца по поставкам оружия Украине - РИА Новости, 26.05.2025
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21:36 26.05.2025 (обновлено: 21:37 26.05.2025)
https://ria.ru/20250526/frg-2019221485.html
Немецкий депутат выступил против решения Мерца по поставкам оружия Украине
Немецкий депутат выступил против решения Мерца по поставкам оружия Украине - РИА Новости, 26.05.2025
Немецкий депутат выступил против решения Мерца по поставкам оружия Украине
Ральф Штегнер, депутат от Социал-демократической партии Германии (СДПГ), входящей в правящую коалицию, выступил против решения канцлера ФРГ Фридриха Мерца о... РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-26T21:36:00+03:00
2025-05-26T21:37:00+03:00
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Ральф Штегнер, депутат от Социал-демократической партии Германии (СДПГ), входящей в правящую коалицию, выступил против решения канцлера ФРГ Фридриха Мерца о снятии ограничений на дальность поставляемого Украине оружия. Ранее в понедельник Мерц заявил в интервью телеканалу WDR, что Великобритания, Франция, США и теперь ФРГ сняли ограничения по дальности с военных поставок Украине, Киев может атаковать дальнобойным оружием позиции на территории РФ. "В целом, я считаю, что неправильно всё то, что расширяет войну. Я считаю гораздо более правильным активизировать дипломатические усилия", - сказал Штегнер медиагруппе RND. По его словам, было распространено мнение, что Россию можно заставить сесть за стол переговоров, но в реальности этого не произошло. "В конце концов, нет альтернативы переговорам", - добавил депутат. В середине апреля Мерц в интервью телеканалу ARD допустил поставку Германией дальнобойных крылатых ракет Taurus Украине при согласовании с европейскими партнерами. Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что есть "много аргументов" против подобного шага. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сказала, что Москва будет расценивать удар немецкими ракетами Taurus по любым российским объектам как участие Берлина в боевых действиях на стороне Киева. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта, напрямую вовлекают в него страны НАТО. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20250421/pistorius-2012445285.html
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в мире, украина, россия, германия, ральф штегнер, фридрих мерц, борис писториус, ard, нато
В мире, Украина, Россия, Германия, Ральф Штегнер, Фридрих Мерц, Борис Писториус, ARD, НАТО
Немецкий депутат выступил против решения Мерца по поставкам оружия Украине

Депутат СДПГ Штегнер призвал активизировать дипломатические усилия на Украине

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкНациональный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага в Берлине
Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага в Берлине. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Ральф Штегнер, депутат от Социал-демократической партии Германии (СДПГ), входящей в правящую коалицию, выступил против решения канцлера ФРГ Фридриха Мерца о снятии ограничений на дальность поставляемого Украине оружия.
Ранее в понедельник Мерц заявил в интервью телеканалу WDR, что Великобритания, Франция, США и теперь ФРГ сняли ограничения по дальности с военных поставок Украине, Киев может атаковать дальнобойным оружием позиции на территории РФ.
Министр обороны ФРГ Борис Писториус - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
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"В целом, я считаю, что неправильно всё то, что расширяет войну. Я считаю гораздо более правильным активизировать дипломатические усилия", - сказал Штегнер медиагруппе RND.
По его словам, было распространено мнение, что Россию можно заставить сесть за стол переговоров, но в реальности этого не произошло.
"В конце концов, нет альтернативы переговорам", - добавил депутат.
В середине апреля Мерц в интервью телеканалу ARD допустил поставку Германией дальнобойных крылатых ракет Taurus Украине при согласовании с европейскими партнерами. Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что есть "много аргументов" против подобного шага.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сказала, что Москва будет расценивать удар немецкими ракетами Taurus по любым российским объектам как участие Берлина в боевых действиях на стороне Киева.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта, напрямую вовлекают в него страны НАТО. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
Депутат: у России есть оружие на случай поставок дальнобойных ракет Киеву
Вчера, 16:43
 
В миреУкраинаРоссияГерманияРальф ШтегнерФридрих МерцБорис ПисториусARDНАТО
 
 
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