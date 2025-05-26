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Фонд экс-мэра Владивостока заявил, что коррупционных схем не было - РИА Новости, 26.05.2025
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05:18 26.05.2025
https://ria.ru/20250526/fond-2019035423.html
Фонд экс-мэра Владивостока заявил, что коррупционных схем не было
Фонд экс-мэра Владивостока заявил, что коррупционных схем не было - РИА Новости, 26.05.2025
Фонд экс-мэра Владивостока заявил, что коррупционных схем не было
Фонд экс-мэра Владивостока Владимира Николаева на фоне подачи иска Генпрокуратуры по изъятию активов бывшего главы города заявил, что коррупционных схем с его... РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-26T05:18:00+03:00
2025-05-26T05:18:00+03:00
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ВЛАДИВОСТОК, 26 мая – РИА Новости. Фонд экс-мэра Владивостока Владимира Николаева на фоне подачи иска Генпрокуратуры по изъятию активов бывшего главы города заявил, что коррупционных схем с его участием не было. ГП подала иск к Николаеву, его сестре депутату Госдумы Виктории Николаевой и ряду компаний во Владивостоке об изъятии в казну государства имущества, полученного в нарушение законодательства о противодействии коррупции. Руководитель объединенной пресс-службы судов Приморья Елена Оленева сообщала РИА Новости, что Генпрокуратурой "выявлены нарушения антикоррупционных запретов и ограничений, допущенные Николаевым в период исполнения функций представителя власти". Суд в рамках принятия обеспечительных мер арестовал активы ответчиков. Предварительное судебное заседание назначено на 25 июня. "В сети начала распространяться информация об иске, связанном с Владимиром Николаевым… В настоящий момент материалы дела находятся на изучении у юристов, и мы не можем пока комментировать детали. Однако уверенно заявляем — никаких коррупционных схем с его участием не было", - приводятся слова директора фонда Николаева Юлии Чиликиной в Telegram-канале фонда. Она отметила, что Николаев занимался бизнесом до своей работы в мэрии и после неё. "При этом ни разу не был замечен в коррупционных действиях… Что касается Виктории Николаевой, она никогда не занималась бизнесом и всегда полностью посвящала себя депутатской деятельности. Остальные родственники действительно занимаются предпринимательской деятельностью, что не противоречит закону и не является чем-то предосудительным... Скорее всего, данные претензии связаны с нашей активной поддержкой участников СВО и их семей. Сам Владимир Николаев шесть раз выезжал на передовую, где был награждён медалями министерства обороны — "Участника СВО" и "За укрепление боевого содружества" — за значительный вклад в помощь бойцам. За свою позицию и помощь СВО он также внесён в украинскую базу "Миротворец". В связи с этим фонд регулярно сталкивается с проверками и угрозами", - отметила Чиликина. Николаев был главой Владивостока в 2004-2008 годах, до этого был депутатом заксобрания Приморья. В 2007 году его осудили на 4,5 года условно за превышение и злоупотребление полномочиями и на три года лишили права занимать руководящие должности в государственных и муниципальных учреждениях. Приговор вступил в силу 20 февраля 2008 года, с этого дня Николаев сложил полномочия мэра Владивостока. Советский районный суд 19 сентября 2008 года удовлетворил представление уголовно-исполнительной инспекции о замене условной меры наказания Николаеву на реальный срок, поскольку осужденный не явился на ежемесячную регистрацию в инспекцию. В суд поступало заявление Николаева о том, что он проходит лечение в Таиланде, но суд его не принял. Спустя 10 лет экс-мэр вернулся в Россию, в Приморье он занимается бизнесом, также основал фонд.
https://ria.ru/20250526/sud-2019033132.html
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владивосток, таиланд, россия, генеральная прокуратура рф
Владивосток, Таиланд, Россия, Генеральная прокуратура РФ
Фонд экс-мэра Владивостока заявил, что коррупционных схем не было

Фонд экс-мэра Владивостока Николаева заявил, что коррупционных схем не было

© РИА Новости / Руслан КривобокСуд
Суд - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Суд. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 26 мая – РИА Новости. Фонд экс-мэра Владивостока Владимира Николаева на фоне подачи иска Генпрокуратуры по изъятию активов бывшего главы города заявил, что коррупционных схем с его участием не было.
ГП подала иск к Николаеву, его сестре депутату Госдумы Виктории Николаевой и ряду компаний во Владивостоке об изъятии в казну государства имущества, полученного в нарушение законодательства о противодействии коррупции. Руководитель объединенной пресс-службы судов Приморья Елена Оленева сообщала РИА Новости, что Генпрокуратурой "выявлены нарушения антикоррупционных запретов и ограничений, допущенные Николаевым в период исполнения функций представителя власти". Суд в рамках принятия обеспечительных мер арестовал активы ответчиков. Предварительное судебное заседание назначено на 25 июня.
Владимир Николаев - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
Суд арестовал активы экс-мэра Владивостока
Вчера, 04:38
"В сети начала распространяться информация об иске, связанном с Владимиром Николаевым… В настоящий момент материалы дела находятся на изучении у юристов, и мы не можем пока комментировать детали. Однако уверенно заявляем — никаких коррупционных схем с его участием не было", - приводятся слова директора фонда Николаева Юлии Чиликиной в Telegram-канале фонда.
Она отметила, что Николаев занимался бизнесом до своей работы в мэрии и после неё.
"При этом ни разу не был замечен в коррупционных действиях… Что касается Виктории Николаевой, она никогда не занималась бизнесом и всегда полностью посвящала себя депутатской деятельности. Остальные родственники действительно занимаются предпринимательской деятельностью, что не противоречит закону и не является чем-то предосудительным... Скорее всего, данные претензии связаны с нашей активной поддержкой участников СВО и их семей. Сам Владимир Николаев шесть раз выезжал на передовую, где был награждён медалями министерства обороны — "Участника СВО" и "За укрепление боевого содружества" — за значительный вклад в помощь бойцам. За свою позицию и помощь СВО он также внесён в украинскую базу "Миротворец". В связи с этим фонд регулярно сталкивается с проверками и угрозами", - отметила Чиликина.
Николаев был главой Владивостока в 2004-2008 годах, до этого был депутатом заксобрания Приморья. В 2007 году его осудили на 4,5 года условно за превышение и злоупотребление полномочиями и на три года лишили права занимать руководящие должности в государственных и муниципальных учреждениях. Приговор вступил в силу 20 февраля 2008 года, с этого дня Николаев сложил полномочия мэра Владивостока. Советский районный суд 19 сентября 2008 года удовлетворил представление уголовно-исполнительной инспекции о замене условной меры наказания Николаеву на реальный срок, поскольку осужденный не явился на ежемесячную регистрацию в инспекцию. В суд поступало заявление Николаева о том, что он проходит лечение в Таиланде, но суд его не принял. Спустя 10 лет экс-мэр вернулся в Россию, в Приморье он занимается бизнесом, также основал фонд.
Здание Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Москве - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
Названа причина иска Генпрокуратуры к экс-мэру Владивостока
Вчера, 04:37
 
ВладивостокТаиландРоссияГенеральная прокуратура РФ
 
 
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