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Фицо высказался о переговорах между Россией и Украиной - РИА Новости, 26.05.2025
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10:09 26.05.2025
https://ria.ru/20250526/fitso-2019054527.html
Фицо высказался о переговорах между Россией и Украиной
Фицо высказался о переговорах между Россией и Украиной - РИА Новости, 26.05.2025
Фицо высказался о переговорах между Россией и Украиной
Словакия надеется на успех переговоров между Россией и Украиной, заявил в понедельник словацкий премьер Роберт Фицо. РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-26T10:09:00+03:00
2025-05-26T10:09:00+03:00
переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
владимир путин
дмитрий песков
стамбул
украина
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ЕРЕВАН, 26 мая - РИА Новости. Словакия надеется на успех переговоров между Россией и Украиной, заявил в понедельник словацкий премьер Роберт Фицо. "Мы надеемся, что прямые переговоры между Украиной и Россией, начатые в Стамбуле, продолжатся и принесут результаты", - заявил Фицо в ходе конференции "Ереванский диалог" в армянской столице. По его словам, Украина - крупнейший сосед Словакии. "И мы хотим иметь демократическое, суверенное, стабильное и процветающее соседнее государство, живущее в мире. Это наш жизненно важный национальный интерес", - добавил Фицо. Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, цель предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Российская делегация прибыла в Стамбул 15 мая, однако контактов между представителями двух стран в тот день не было. Встреча состоялась на следующий день и продлилась почти два часа. Российская сторона после встречи с украинской делегацией в Стамбуле
https://ria.ru/20250526/ukraina-2018964467.html
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переговоры россии и украины в стамбуле — 2025, владимир путин, дмитрий песков, стамбул, украина, роберт фицо, россия, в мире
Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Стамбул, Украина, Роберт Фицо, Россия, В мире
Фицо высказался о переговорах между Россией и Украиной

Фицо: Словакия надеется на успех переговоров между Россией и Украиной

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкРоберт Фицо
Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Роберт Фицо
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ЕРЕВАН, 26 мая - РИА Новости. Словакия надеется на успех переговоров между Россией и Украиной, заявил в понедельник словацкий премьер Роберт Фицо.
"Мы надеемся, что прямые переговоры между Украиной и Россией, начатые в Стамбуле, продолжатся и принесут результаты", - заявил Фицо в ходе конференции "Ереванский диалог" в армянской столице.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
Украина получит все, что заслужила
Вчера, 08:00
По его словам, Украина - крупнейший сосед Словакии. "И мы хотим иметь демократическое, суверенное, стабильное и процветающее соседнее государство, живущее в мире. Это наш жизненно важный национальный интерес", - добавил Фицо.
Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, цель предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Российская делегация прибыла в Стамбул 15 мая, однако контактов между представителями двух стран в тот день не было. Встреча состоялась на следующий день и продлилась почти два часа. Российская сторона после встречи с украинской делегацией в Стамбуле
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
СВО стала гарантией безопасности для Европы
Вчера, 08:00
 
Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025Владимир ПутинДмитрий ПесковСтамбулУкраинаРоберт ФицоРоссияВ мире
 
 
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