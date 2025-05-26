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Фицо высказался о переговорах между Россией и Украиной

Фицо высказался о переговорах между Россией и Украиной - РИА Новости, 26.05.2025

Фицо высказался о переговорах между Россией и Украиной

Словакия надеется на успех переговоров между Россией и Украиной, заявил в понедельник словацкий премьер Роберт Фицо. РИА Новости, 26.05.2025

2025-05-26T10:09:00+03:00

2025-05-26T10:09:00+03:00

2025-05-26T10:09:00+03:00

переговоры россии и украины в стамбуле — 2025

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ЕРЕВАН, 26 мая - РИА Новости. Словакия надеется на успех переговоров между Россией и Украиной, заявил в понедельник словацкий премьер Роберт Фицо. "Мы надеемся, что прямые переговоры между Украиной и Россией, начатые в Стамбуле, продолжатся и принесут результаты", - заявил Фицо в ходе конференции "Ереванский диалог" в армянской столице. По его словам, Украина - крупнейший сосед Словакии. "И мы хотим иметь демократическое, суверенное, стабильное и процветающее соседнее государство, живущее в мире. Это наш жизненно важный национальный интерес", - добавил Фицо. Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, цель предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Российская делегация прибыла в Стамбул 15 мая, однако контактов между представителями двух стран в тот день не было. Встреча состоялась на следующий день и продлилась почти два часа. Российская сторона после встречи с украинской делегацией в Стамбуле

https://ria.ru/20250526/ukraina-2018964467.html

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переговоры россии и украины в стамбуле — 2025, владимир путин, дмитрий песков, стамбул, украина, роберт фицо, россия, в мире