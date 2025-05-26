https://ria.ru/20250526/finlyandiya-2019158521.html

Российского посла вызвали в МИД Финляндии

Российского посла вызвали в МИД Финляндии - РИА Новости, 26.05.2025

Российского посла вызвали в МИД Финляндии

Министерство иностранных дел Финляндии сообщило, что вызвало посла России в Хельсинки Павла Кузнецова из-за предполагаемого нарушения воздушного пространства... РИА Новости, 26.05.2025

2025-05-26T17:19:00+03:00

2025-05-26T17:19:00+03:00

2025-05-26T17:19:00+03:00

финляндия

россия

хельсинки

павел кузнецов

в мире

мид финляндии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/69007/61/690076141_0:276:683:660_1920x0_80_0_0_e90ad696cd41f9310bb49920924a3f62.jpg

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Министерство иностранных дел Финляндии сообщило, что вызвало посла России в Хельсинки Павла Кузнецова из-за предполагаемого нарушения воздушного пространства российскими военными самолетами, при этом в Москве неоднократно заявляли, что все полеты выполняются в соответствии с международными правилами. Министерство обороны Финляндии заявило 23 мая, что два российских военных самолета подозревают в нарушении воздушного пространства Финляндии в районе Порвоо. При этом никаких доказательств приведено не было. "Министерство иностранных дел Финляндии сегодня вызвало посла России и запросило разъяснения по поводу предполагаемого нарушения воздушного пространства", - говорится в сообщении МИД Финляндии в соцсети X. Как уточняет телерадиовещатель Yle, российскому послу была вручена нота. В Минобороны РФ не раз указывали, что российские самолеты выполняют полеты в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами без пересечения воздушных трасс и опасного сближения с воздушными судами иностранного государства.

https://ria.ru/20250524/evropa-2018727945.html

финляндия

россия

хельсинки

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

финляндия, россия, хельсинки, павел кузнецов, в мире, мид финляндии