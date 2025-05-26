https://ria.ru/20250526/finlyandiya-2019158521.html
Российского посла вызвали в МИД Финляндии
Российского посла вызвали в МИД Финляндии - РИА Новости, 26.05.2025
Российского посла вызвали в МИД Финляндии
Министерство иностранных дел Финляндии сообщило, что вызвало посла России в Хельсинки Павла Кузнецова из-за предполагаемого нарушения воздушного пространства... РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-26T17:19:00+03:00
2025-05-26T17:19:00+03:00
2025-05-26T17:19:00+03:00
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Министерство иностранных дел Финляндии сообщило, что вызвало посла России в Хельсинки Павла Кузнецова из-за предполагаемого нарушения воздушного пространства российскими военными самолетами, при этом в Москве неоднократно заявляли, что все полеты выполняются в соответствии с международными правилами. Министерство обороны Финляндии заявило 23 мая, что два российских военных самолета подозревают в нарушении воздушного пространства Финляндии в районе Порвоо. При этом никаких доказательств приведено не было. "Министерство иностранных дел Финляндии сегодня вызвало посла России и запросило разъяснения по поводу предполагаемого нарушения воздушного пространства", - говорится в сообщении МИД Финляндии в соцсети X. Как уточняет телерадиовещатель Yle, российскому послу была вручена нота. В Минобороны РФ не раз указывали, что российские самолеты выполняют полеты в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами без пересечения воздушных трасс и опасного сближения с воздушными судами иностранного государства.
https://ria.ru/20250524/evropa-2018727945.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финляндия, россия, хельсинки, павел кузнецов, в мире, мид финляндии
Финляндия, Россия, Хельсинки, Павел Кузнецов, В мире, МИД Финляндии
Российского посла вызвали в МИД Финляндии
МИД Финляндии вызвал посла РФ Кузнецова из-за нарушения воздушного пространства
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Министерство иностранных дел Финляндии сообщило, что вызвало посла России в Хельсинки Павла Кузнецова из-за предполагаемого нарушения воздушного пространства российскими военными самолетами, при этом в Москве неоднократно заявляли, что все полеты выполняются в соответствии с международными правилами.
Министерство обороны Финляндии
заявило 23 мая, что два российских военных самолета подозревают в нарушении воздушного пространства Финляндии в районе Порвоо. При этом никаких доказательств приведено не было.
«
"Министерство иностранных дел Финляндии сегодня вызвало посла России и запросило разъяснения по поводу предполагаемого нарушения воздушного пространства", - говорится в сообщении МИД Финляндии в соцсети X.
Как уточняет телерадиовещатель Yle, российскому послу была вручена нота.
В Минобороны РФ не раз указывали, что российские самолеты выполняют полеты в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами без пересечения воздушных трасс и опасного сближения с воздушными судами иностранного государства.