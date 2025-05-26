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Российского посла вызвали в МИД Финляндии - РИА Новости, 26.05.2025
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17:19 26.05.2025
https://ria.ru/20250526/finlyandiya-2019158521.html
Российского посла вызвали в МИД Финляндии
Российского посла вызвали в МИД Финляндии - РИА Новости, 26.05.2025
Российского посла вызвали в МИД Финляндии
Министерство иностранных дел Финляндии сообщило, что вызвало посла России в Хельсинки Павла Кузнецова из-за предполагаемого нарушения воздушного пространства... РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-26T17:19:00+03:00
2025-05-26T17:19:00+03:00
финляндия
россия
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павел кузнецов
в мире
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Министерство иностранных дел Финляндии сообщило, что вызвало посла России в Хельсинки Павла Кузнецова из-за предполагаемого нарушения воздушного пространства российскими военными самолетами, при этом в Москве неоднократно заявляли, что все полеты выполняются в соответствии с международными правилами. Министерство обороны Финляндии заявило 23 мая, что два российских военных самолета подозревают в нарушении воздушного пространства Финляндии в районе Порвоо. При этом никаких доказательств приведено не было. "Министерство иностранных дел Финляндии сегодня вызвало посла России и запросило разъяснения по поводу предполагаемого нарушения воздушного пространства", - говорится в сообщении МИД Финляндии в соцсети X. Как уточняет телерадиовещатель Yle, российскому послу была вручена нота. В Минобороны РФ не раз указывали, что российские самолеты выполняют полеты в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами без пересечения воздушных трасс и опасного сближения с воздушными судами иностранного государства.
https://ria.ru/20250524/evropa-2018727945.html
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Финляндия, Россия, Хельсинки, Павел Кузнецов, В мире, МИД Финляндии
Российского посла вызвали в МИД Финляндии

МИД Финляндии вызвал посла РФ Кузнецова из-за нарушения воздушного пространства

CC BY 2.0 / Haprog / The Flag of FinlandФлаг Финляндии
Флаг Финляндии - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
CC BY 2.0 / Haprog / The Flag of Finland
Флаг Финляндии. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Министерство иностранных дел Финляндии сообщило, что вызвало посла России в Хельсинки Павла Кузнецова из-за предполагаемого нарушения воздушного пространства российскими военными самолетами, при этом в Москве неоднократно заявляли, что все полеты выполняются в соответствии с международными правилами.
Министерство обороны Финляндии заявило 23 мая, что два российских военных самолета подозревают в нарушении воздушного пространства Финляндии в районе Порвоо. При этом никаких доказательств приведено не было.
«
"Министерство иностранных дел Финляндии сегодня вызвало посла России и запросило разъяснения по поводу предполагаемого нарушения воздушного пространства", - говорится в сообщении МИД Финляндии в соцсети X.
Как уточняет телерадиовещатель Yle, российскому послу была вручена нота.
В Минобороны РФ не раз указывали, что российские самолеты выполняют полеты в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами без пересечения воздушных трасс и опасного сближения с воздушными судами иностранного государства.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 24.05.2025
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24 мая, 08:00
 
ФинляндияРоссияХельсинкиПавел КузнецовВ миреМИД Финляндии
 
 
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