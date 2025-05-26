https://ria.ru/20250526/finlyandiya-2019120939.html
Граничащие с Россией регионы Финляндии призвали разрешить охоту на медведей
Граничащие с Россией регионы Финляндии призвали разрешить охоту на медведей - РИА Новости, 26.05.2025
Граничащие с Россией регионы Финляндии призвали разрешить охоту на медведей
Граничащие с Россией регионы Восточной Финляндии требуют разрешить охоту на медведей, чтобы минимизировать их опасность в будущем, сообщает в понедельник... РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-26T15:20:00+03:00
2025-05-26T15:20:00+03:00
2025-05-26T15:20:00+03:00
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Граничащие с Россией регионы Восточной Финляндии требуют разрешить охоту на медведей, чтобы минимизировать их опасность в будущем, сообщает в понедельник телерадиовещатель Yle. "Муниципалитеты Восточной Финляндии требуют от властей принять меры по содействию природоохранной охоте на медведей", - говорится в материале. По данным Yle, семь муниципалитетов финской Северной Карелии и город Кухмо опубликовали петицию с требованием к властям отнестись серьезно к проблеме медведей в регионе, охота на которых сейчас приостановлена по решению суда. Как уточняет телерадиовещатель, муниципалитеты обеспокоены тем, что опасность, которую представляют медведи, возрастет, если на них не охотиться.
https://ria.ru/20250521/finljandija-2018248109.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, северная карелия (финляндия), в мире
Россия, Северная Карелия (Финляндия), В мире
Граничащие с Россией регионы Финляндии призвали разрешить охоту на медведей
Yle: регионы Восточной Финляндии потребовали разрешить охоту на медведей