https://ria.ru/20250526/finlyandiya-2019120939.html

Граничащие с Россией регионы Финляндии призвали разрешить охоту на медведей

Граничащие с Россией регионы Финляндии призвали разрешить охоту на медведей - РИА Новости, 26.05.2025

Граничащие с Россией регионы Финляндии призвали разрешить охоту на медведей

Граничащие с Россией регионы Восточной Финляндии требуют разрешить охоту на медведей, чтобы минимизировать их опасность в будущем, сообщает в понедельник... РИА Новости, 26.05.2025

2025-05-26T15:20:00+03:00

2025-05-26T15:20:00+03:00

2025-05-26T15:20:00+03:00

россия

северная карелия (финляндия)

в мире

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Граничащие с Россией регионы Восточной Финляндии требуют разрешить охоту на медведей, чтобы минимизировать их опасность в будущем, сообщает в понедельник телерадиовещатель Yle. "Муниципалитеты Восточной Финляндии требуют от властей принять меры по содействию природоохранной охоте на медведей", - говорится в материале. По данным Yle, семь муниципалитетов финской Северной Карелии и город Кухмо опубликовали петицию с требованием к властям отнестись серьезно к проблеме медведей в регионе, охота на которых сейчас приостановлена по решению суда. Как уточняет телерадиовещатель, муниципалитеты обеспокоены тем, что опасность, которую представляют медведи, возрастет, если на них не охотиться.

https://ria.ru/20250521/finljandija-2018248109.html

россия

северная карелия (финляндия)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, северная карелия (финляндия), в мире