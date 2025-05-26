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Граничащие с Россией регионы Финляндии призвали разрешить охоту на медведей - РИА Новости, 26.05.2025
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15:20 26.05.2025
https://ria.ru/20250526/finlyandiya-2019120939.html
Граничащие с Россией регионы Финляндии призвали разрешить охоту на медведей
Граничащие с Россией регионы Финляндии призвали разрешить охоту на медведей - РИА Новости, 26.05.2025
Граничащие с Россией регионы Финляндии призвали разрешить охоту на медведей
Граничащие с Россией регионы Восточной Финляндии требуют разрешить охоту на медведей, чтобы минимизировать их опасность в будущем, сообщает в понедельник... РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-26T15:20:00+03:00
2025-05-26T15:20:00+03:00
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Граничащие с Россией регионы Восточной Финляндии требуют разрешить охоту на медведей, чтобы минимизировать их опасность в будущем, сообщает в понедельник телерадиовещатель Yle. "Муниципалитеты Восточной Финляндии требуют от властей принять меры по содействию природоохранной охоте на медведей", - говорится в материале. По данным Yle, семь муниципалитетов финской Северной Карелии и город Кухмо опубликовали петицию с требованием к властям отнестись серьезно к проблеме медведей в регионе, охота на которых сейчас приостановлена по решению суда. Как уточняет телерадиовещатель, муниципалитеты обеспокоены тем, что опасность, которую представляют медведи, возрастет, если на них не охотиться.
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россия, северная карелия (финляндия), в мире
Россия, Северная Карелия (Финляндия), В мире
Граничащие с Россией регионы Финляндии призвали разрешить охоту на медведей

Yle: регионы Восточной Финляндии потребовали разрешить охоту на медведей

© РИА Новости / Владимир АстапковичБурый медведь
Бурый медведь - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Граничащие с Россией регионы Восточной Финляндии требуют разрешить охоту на медведей, чтобы минимизировать их опасность в будущем, сообщает в понедельник телерадиовещатель Yle.
«
"Муниципалитеты Восточной Финляндии требуют от властей принять меры по содействию природоохранной охоте на медведей", - говорится в материале.
По данным Yle, семь муниципалитетов финской Северной Карелии и город Кухмо опубликовали петицию с требованием к властям отнестись серьезно к проблеме медведей в регионе, охота на которых сейчас приостановлена по решению суда. Как уточняет телерадиовещатель, муниципалитеты обеспокоены тем, что опасность, которую представляют медведи, возрастет, если на них не охотиться.
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