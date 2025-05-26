Рейтинг@Mail.ru
Протестующие фермеры прибыли к зданию парламента в Париже - РИА Новости, 26.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:56 26.05.2025 (обновлено: 12:00 26.05.2025)
https://ria.ru/20250526/fermery-2019073705.html
Протестующие фермеры прибыли к зданию парламента в Париже
Протестующие фермеры прибыли к зданию парламента в Париже - РИА Новости, 26.05.2025
Протестующие фермеры прибыли к зданию парламента в Париже
Протестующие фермеры на тракторах утром в понедельник прибыли к зданию Нацсобрания, нижней палаты французского парламента, где начинается рассмотрение... РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-26T11:56:00+03:00
2025-05-26T12:00:00+03:00
евросоюз
париж
франция
меркосур
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1a/2019073960_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_6ab544a60b264a8f1f30adda5dd11333.jpg
ПАРИЖ, 26 мая - РИА Новости. Протестующие фермеры на тракторах утром в понедельник прибыли к зданию Нацсобрания, нижней палаты французского парламента, где начинается рассмотрение законопроекта о сельском хозяйстве, передаёт корреспондент РИА Новости. Десяток тракторов расположились прямо у ворот здания парламента. На них закреплены флаги профсоюзов FNSEA и Jeunes Agriculteurs, организующих акцию. Как сообщили представители профсоюзов РИА Новости, они намерены оставаться у парламента весь день. "Мы никуда не уедем. Мы уже 18 месяцев ждём подвижек от правительства", - сказал один из манифестантов. Они ожидают, что к акции присоединятся около 200 человек. Около манифестантов дежурят несколько полицейских фургонов. По словам организаторов, акция согласована с префектурой города. Однако протестные лозунги, закрепленные на тракторах, закрыты белой бумагой. Аграрии поддерживают законопроект, но боятся, что его обсуждение затянется из-за множества поправок, которые намерены внести депутаты от левых партий. Те в свою очередь опасаются, что облегчение регламентировния сельхоздеятельности, например, разрешение фермерам заполнять резервуары с водой на случай засухи, негативно отразится на экологии. При этом с утра понедельника фермеры начали блокировать ряд автотрасс по направлению к столице. Так, акции проходят в департаментах Эссон, Валь-д'Уаз, Ивелин. На прошлой неделе фермеры уже блокировали несколько автодорог в департаментах Нор и Па-де-Кале на севере страны. Аграрии добиваются одобрения законопроекта, который должен упростить бюрократические процедуры, порядок сертификации их деятельности, пересмотреть ограничения использования пестицидов. В октябре 2024 года во Франции вновь начали проходить протесты фермеров. В ноябре к акциям против бездействия властей и невыгодных торговых соглашений Евросоюза официально призвали ведущие профсоюзы FNSEA и Jeunes Agriculteurs. Аграрии требовали сократить бюрократические процедуры, выплатить задерживаемые субсидии ЕС, поддерживать молодых фермеров, уменьшить регулирование их работы и заблокировать соглашение о свободной торговле ЕС и МЕРКОСУР.
https://ria.ru/20250525/madrid-2019001473.html
https://ria.ru/20250509/tbilisi-2016115950.html
https://ria.ru/20250506/nju-jork-2015208336.html
париж
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Фермеры у здания нижней палаты парламента в Париже
Фермеры на тракторах приехали к зданию нижней палаты французского парламента в Париже, передает корреспондент РИА Новости. Депутаты сегодня начнут рассматривать законопроект о сельском хозяйстве. Аграрии поддерживают документ, но опасаются, что его обсуждение затянется.
2025-05-26T11:56
true
PT0M41S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1a/2019073960_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_8a98beb197776b766d7f2eda2ec08e7c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
евросоюз, париж, франция, меркосур, в мире
Евросоюз, Париж, Франция, Меркосур, В мире
Протестующие фермеры прибыли к зданию парламента в Париже

Протестующие фермеры на тракторах прибыли к зданию парламента в Париже

Читать ria.ru в
Дзен
ПАРИЖ, 26 мая - РИА Новости. Протестующие фермеры на тракторах утром в понедельник прибыли к зданию Нацсобрания, нижней палаты французского парламента, где начинается рассмотрение законопроекта о сельском хозяйстве, передаёт корреспондент РИА Новости.
Десяток тракторов расположились прямо у ворот здания парламента. На них закреплены флаги профсоюзов FNSEA и Jeunes Agriculteurs, организующих акцию.
Участники акции протеста за улучшения сферы здравоохранения в Мадриде, Испания. 25 мая 2025 - РИА Новости, 1920, 25.05.2025
В Мадриде прошли протесты за улучшение в сфере здравоохранения
25 мая, 19:14
Как сообщили представители профсоюзов РИА Новости, они намерены оставаться у парламента весь день.
"Мы никуда не уедем. Мы уже 18 месяцев ждём подвижек от правительства", - сказал один из манифестантов.
Они ожидают, что к акции присоединятся около 200 человек. Около манифестантов дежурят несколько полицейских фургонов. По словам организаторов, акция согласована с префектурой города. Однако протестные лозунги, закрепленные на тракторах, закрыты белой бумагой.
Аграрии поддерживают законопроект, но боятся, что его обсуждение затянется из-за множества поправок, которые намерены внести депутаты от левых партий. Те в свою очередь опасаются, что облегчение регламентировния сельхоздеятельности, например, разрешение фермерам заполнять резервуары с водой на случай засухи, негативно отразится на экологии.
Вид на президентский дворец в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
В Тбилиси прошла массовая акция протеста
9 мая, 20:39
При этом с утра понедельника фермеры начали блокировать ряд автотрасс по направлению к столице. Так, акции проходят в департаментах Эссон, Валь-д'Уаз, Ивелин.
На прошлой неделе фермеры уже блокировали несколько автодорог в департаментах Нор и Па-де-Кале на севере страны. Аграрии добиваются одобрения законопроекта, который должен упростить бюрократические процедуры, порядок сертификации их деятельности, пересмотреть ограничения использования пестицидов.
В октябре 2024 года во Франции вновь начали проходить протесты фермеров. В ноябре к акциям против бездействия властей и невыгодных торговых соглашений Евросоюза официально призвали ведущие профсоюзы FNSEA и Jeunes Agriculteurs. Аграрии требовали сократить бюрократические процедуры, выплатить задерживаемые субсидии ЕС, поддерживать молодых фермеров, уменьшить регулирование их работы и заблокировать соглашение о свободной торговле ЕС и МЕРКОСУР.
Участники акции протеста в Нью-Йорке, США - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
Пропалестинские активисты провели акцию протеста в Нью-Йорке
6 мая, 09:45
 
ЕвросоюзПарижФранцияМеркосурВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала