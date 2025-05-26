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"Будет уменьшаться". В ЕС сделали мрачный прогноз о судьбе Европы - РИА Новости, 26.05.2025
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17:08 26.05.2025
https://ria.ru/20250526/evrokomissar-2019155303.html
"Будет уменьшаться". В ЕС сделали мрачный прогноз о судьбе Европы
"Будет уменьшаться". В ЕС сделали мрачный прогноз о судьбе Европы - РИА Новости, 26.05.2025
"Будет уменьшаться". В ЕС сделали мрачный прогноз о судьбе Европы
Роль США в обеспечении безопасности Европы будет снижаться, заявил еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс в интервью LRT. РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-26T17:08:00+03:00
2025-05-26T17:08:00+03:00
сша
европа
украина
андрюс кубилюс
дональд трамп
в мире
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МОСКВА, 26 мая – РИА Новости. Роль США в обеспечении безопасности Европы будет снижаться, заявил еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс в интервью LRT."Естественно, что в долгосрочной перспективе присутствие в США в европейской обороне, скорее всего, будет уменьшаться, поскольку американцы будут больше концентрироваться на Индо-Тихоокеанском регионе", — отметил он.Кубилюс также призвал страны Евросоюза быть готовыми к тому, что ответственность за европейскую безопасность придется полностью взять на себя. Он также посоветовал разработать план на случай ухода США из региона во избежание хаоса.В понедельник издание Economist сообщало, что Украина при администрации американского президента Дональда Трампа перестала быть в списке приоритетов для США. Она превратилась для них в одного из многочисленных клиентов, соревнующихся за ограниченную продукцию, говорилось в материале.
https://ria.ru/20250526/finlyandiya-2019076311.html
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сша, европа, украина, андрюс кубилюс, дональд трамп, в мире
США, Европа, Украина, Андрюс Кубилюс, Дональд Трамп, В мире
"Будет уменьшаться". В ЕС сделали мрачный прогноз о судьбе Европы

Еврокомиссар Кубилюс призвал готовиться к снижению роли США в обороне Европы

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мая – РИА Новости. Роль США в обеспечении безопасности Европы будет снижаться, заявил еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс в интервью LRT.
"Естественно, что в долгосрочной перспективе присутствие в США в европейской обороне, скорее всего, будет уменьшаться, поскольку американцы будут больше концентрироваться на Индо-Тихоокеанском регионе", — отметил он.
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Кубилюс также призвал страны Евросоюза быть готовыми к тому, что ответственность за европейскую безопасность придется полностью взять на себя. Он также посоветовал разработать план на случай ухода США из региона во избежание хаоса.
В понедельник издание Economist сообщало, что Украина при администрации американского президента Дональда Трампа перестала быть в списке приоритетов для США. Она превратилась для них в одного из многочисленных клиентов, соревнующихся за ограниченную продукцию, говорилось в материале.
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СШАЕвропаУкраинаАндрюс КубилюсДональд ТрампВ мире
 
 
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