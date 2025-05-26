https://ria.ru/20250526/evrokomissar-2019155303.html

"Будет уменьшаться". В ЕС сделали мрачный прогноз о судьбе Европы

"Будет уменьшаться". В ЕС сделали мрачный прогноз о судьбе Европы - РИА Новости, 26.05.2025

"Будет уменьшаться". В ЕС сделали мрачный прогноз о судьбе Европы

Роль США в обеспечении безопасности Европы будет снижаться, заявил еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс в интервью LRT. РИА Новости, 26.05.2025

2025-05-26T17:08:00+03:00

2025-05-26T17:08:00+03:00

2025-05-26T17:08:00+03:00

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МОСКВА, 26 мая – РИА Новости. Роль США в обеспечении безопасности Европы будет снижаться, заявил еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс в интервью LRT."Естественно, что в долгосрочной перспективе присутствие в США в европейской обороне, скорее всего, будет уменьшаться, поскольку американцы будут больше концентрироваться на Индо-Тихоокеанском регионе", — отметил он.Кубилюс также призвал страны Евросоюза быть готовыми к тому, что ответственность за европейскую безопасность придется полностью взять на себя. Он также посоветовал разработать план на случай ухода США из региона во избежание хаоса.В понедельник издание Economist сообщало, что Украина при администрации американского президента Дональда Трампа перестала быть в списке приоритетов для США. Она превратилась для них в одного из многочисленных клиентов, соревнующихся за ограниченную продукцию, говорилось в материале.

https://ria.ru/20250526/finlyandiya-2019076311.html

https://ria.ru/20250526/ukraina-2019065366.html

сша

европа

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сша, европа, украина, андрюс кубилюс, дональд трамп, в мире