https://ria.ru/20250526/es-2019189308.html

ЕС отказался проводить консультации с Россией по спору о CBAM

ЕС отказался проводить консультации с Россией по спору о CBAM - РИА Новости, 26.05.2025

ЕС отказался проводить консультации с Россией по спору о CBAM

Евросоюз отказался проводить консультации с Россией во Всемирной торговой организации (ВТО) по спору о механизме трансграничного углеродного регулирования... РИА Новости, 26.05.2025

2025-05-26T19:04:00+03:00

2025-05-26T19:04:00+03:00

2025-05-26T19:07:00+03:00

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ЖЕНЕВА, 26 мая – РИА Новости, Юрий Апрелефф. Евросоюз отказался проводить консультации с Россией во Всемирной торговой организации (ВТО) по спору о механизме трансграничного углеродного регулирования (Carbon Border Adjustment Mechanism, CBAM), который Россия инициировала 19 мая, сообщил РИА Новости постпред РФ при ВТО Николай Платонов. "ЕС отказался проводить с нами консультации по данному вопросу", - сказал он. Россия 19 мая инициировала спор во Всемирной торговой организации (ВТО) против ЕС по механизму трансграничного углеродного регулирования (Carbon Border Adjustment Mechanism, CBAM). РФ считает, что эти меры несовместимы с обязательствами ЕС по различным положениям Генерального соглашения по тарифам и торговле (ГАТТ) 1994 года, Соглашения о процедурах лицензирования импорта, Соглашения о субсидиях и компенсационных мерах, а также Протоколов о вступлении Болгарии, Хорватии, Эстонии, Латвии и Литвы в ВТО. Консультации в ВТО дают сторонам возможность обсудить вопрос и найти удовлетворительное решение, не прибегая к дальнейшим судебным разбирательствам. Если по истечении 60 дней консультации не привели к разрешению спора, истец может обратиться с просьбой о вынесении решения экспертной группой. CBAM предусматривает введение налогового сбора за выбросы углекислого газа в атмосферу. Новый механизм призван не только стимулировать страны-экспортеры снижать углеродоемкость своей продукции, но и не допустить потери конкурентоспособности европейских производителей из-за широкого климатического регулирования в ЕС и его отсутствия за рубежом. Первый этап программы, которая будет постепенно внедряться в течение трех лет, начался 1 октября 2023 года. Он ориентирован на отрасли с высоким уровнем выбросов, включая цемент, удобрения, железо и сталь, алюминий, водород и электроэнергию. После этого CBAM будет постепенно расширяться, охватывая всё больше секторов, пока не заработает в полную силу с 1 января 2026 года.

https://ria.ru/20250519/spor-2017908943.html

https://ria.ru/20250508/es-2015800987.html

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россия, болгария, хорватия, всемирная торговая организация (вто), евросоюз, в мире