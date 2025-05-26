https://ria.ru/20250526/es-2019159195.html

Во Франции потребовали отложить введение пошлин ЕС на российские удобрения

Во Франции потребовали отложить введение пошлин ЕС на российские удобрения - РИА Новости, 26.05.2025

Во Франции потребовали отложить введение пошлин ЕС на российские удобрения

Пошлины ЕС на удобрения из России угрожают конкурентоспособности европейских фермеров, их вступление в силу необходимо немедленно отложить, заявил французский... РИА Новости, 26.05.2025

2025-05-26T17:21:00+03:00

2025-05-26T17:21:00+03:00

2025-05-26T17:27:00+03:00

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ПАРИЖ, 26 мая – РИА Новости. Пошлины ЕС на удобрения из России угрожают конкурентоспособности европейских фермеров, их вступление в силу необходимо немедленно отложить, заявил французский профсоюз аграриев "Сельская координация". "Вводя новые таможенные пошлины на удобрения, импортируемые из России и Белоруссии, Евросоюз ставит под угрозу конкурентоспособность нашего сельского хозяйства… Мы требуем немедленной отсрочки вступления в силу этих пошлин", - говорится в заявлении организации. Профсоюз также потребовал установления финансовых компенсаций пострадавшим фермерам и мер для срочного развития альтернативных цепочек поставок удобрений. "Наши производственные мощности находятся в упадке в течение уже многих лет, что увеличивает нашу зависимость от импорта… Хотя эти меры направлены на укрепление стратегической автономии ЕС, они рискуют оказать разрушительное воздействие на французские фермы, и без того ослабленные ростом издержек и волатильностью цен", - заявил профсоюз. Ранее в понедельник генеральный секретарь другого французского профсоюза аграриев FNSEA Эрве Лапи заявил РИА Новости, что пошлины ЕС на удобрения из РФ поставят европейских фермеров в трудное положение и приведут к росту цен на остальные удобрения. Европейский парламент большинством голосов утвердил в четверг введение новых заградительных пошлины на импорт сельхозпродукции и удобрений из России и Белоруссии, несмотря на протесты европейских фермеров, опасающихся резкого скачка цен на ключевые для них товары. Во Франции в последнее время возобновились протесты аграриев. На прошлой неделе фермеры уже блокировали несколько автодорог в департаментах Нор и Па-де-Кале на севере страны. Аграрии добиваются одобрения законопроекта, который должен упростить бюрократические процедуры, порядок сертификации их деятельности, пересмотреть ограничения использования пестицидов. С утра понедельника фермеры также начали блокировать ряд автотрасс по направлению к столице. Так, акции проходят в департаментах Эссон, Валь-д'Уаз, Ивелин. Ряд тракторов прибыли к зданию Нацсобрания в центре Парижа. Профсоюзы заявили о бессрочном проведении акций протеста до тех пор, пока они не добьются сокращения бюрократических процедур, выплат задерживаемых субсидий ЕС, поддержки молодых фермеров, уменьшения регулирования их деятельности и отмены соглашения о свободной торговле ЕС и МЕРКОСУР.

https://ria.ru/20250526/polsha-2019040473.html

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