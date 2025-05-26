https://ria.ru/20250526/ekspert-2019202512.html

Эксперт оценил возможные поставки Киеву ракет Taurus

Эксперт оценил возможные поставки Киеву ракет Taurus - РИА Новости, 26.05.2025

Эксперт оценил возможные поставки Киеву ракет Taurus

Возможное решение о снятии ограничения дальности применения ракет для Украины от Британии, Франции, США и ФРГ, если оно действительно принято, означает, что... РИА Новости, 26.05.2025

2025-05-26T19:54:00+03:00

2025-05-26T19:54:00+03:00

2025-05-26T19:54:00+03:00

украина

германия

россия

сергей горбачев

фридрих мерц

борис писториус

снг

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая - РИА Новости. Возможное решение о снятии ограничения дальности применения ракет для Украины от Британии, Франции, США и ФРГ, если оно действительно принято, означает, что скорее всего Киеву будут поставляться немецкие ракеты Taurus, и в свою очередь, к угрозам канцлера ФРГ Мерца необходимо отнестись очень серьезно, выразил мнение в беседе с РИА Новости капитан 1-го ранга запаса, директор Института стран СНГ в Севастополе Сергей Горбачев. Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил в интервью телеканалу WDR, что Британия, Франция, США и теперь и ФРГ сняли ограничения по дальности с военных поставок Украине, Киев может атаковать дальнобойным оружием позиции на территории РФ. "Само начало дискуссии по ракетам Taurus, начатой ещё в прошлом году, изначально свидетельствовало о том, что такое решение рано или поздно будет принято. Опять же, поставки носителей, начиная от F-16 (а их нужно будет по оценке в ближайшее время около 60), плюс самолеты Mirage - это составные элементы одного замысла" , - сказал Горбачев. По мнению эксперта, по степени активности Киева можно судить, что произошло накопление им крылатых ракет Scalp и Storm Shadow. "Это значит, что боевые действия переходят в новую, более активную фазу с целью нанести нам ощутимый ущерб. К этим заявлениям необходимо отнестись крайне серьезно, так как вся европейская Россия будет под угрозой удара, последствия которого, если это произойдет, будут болезненны. Противник стремится добиться массированного применения средств поражения для достижения ощутимого ущерба", - сказал Горбачев. В середине апреля Мерц в интервью телеканалу ARD допустил поставку Германией крылатых ракет Taurus Украине при согласовании с европейскими партнерами. Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что есть "много аргументов" против подобного шага. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сказала, что Москва будет расценивать удар немецкими ракетами Taurus по любым российским объектам как участие Берлина в боевых действиях на стороне Киева. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта, напрямую вовлекают в него страны НАТО. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20250526/oruzhie-2019146784.html

https://ria.ru/20250526/oruzhie-2019168089.html

https://ria.ru/20250526/oruzhie-2019136251.html

украина

германия

россия

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