https://ria.ru/20250526/dyra-2019169315.html
Путин назвал дырой работу зарубежных маркетплейсов в России
Путин назвал дырой работу зарубежных маркетплейсов в России - РИА Новости, 26.05.2025
Путин назвал дырой работу зарубежных маркетплейсов в России
Президент России Владимир Путин призвал обратить внимание на работу зарубежных маркетплейсов в РФ, поскольку сейчас это "дыра", через них можно завозить что... РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-26T17:55:00+03:00
2025-05-26T17:55:00+03:00
2025-05-26T18:05:00+03:00
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экономика
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин призвал обратить внимание на работу зарубежных маркетплейсов в РФ, поскольку сейчас это "дыра", через них можно завозить что угодно."Через эти маркетплейсы можно завозить чего угодно, в любом количестве. Да, через зарубежные, да. Мы давно уже об этом говорим, давно. Но это вот точно дыра такая, на которую нужно обязательно обратить внимание", - сказал Путин на встрече с представителями деловых кругов РФ.
https://ria.ru/20250526/putin-2019162218.html
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россия, владимир путин, экономика
Россия, Владимир Путин, Экономика
Путин назвал дырой работу зарубежных маркетплейсов в России
Путин призвал обратить внимание на работу зарубежных маркетплейсов в РФ