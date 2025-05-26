https://ria.ru/20250526/dyra-2019169315.html

Путин назвал дырой работу зарубежных маркетплейсов в России

Путин назвал дырой работу зарубежных маркетплейсов в России - РИА Новости, 26.05.2025

Путин назвал дырой работу зарубежных маркетплейсов в России

Президент России Владимир Путин призвал обратить внимание на работу зарубежных маркетплейсов в РФ, поскольку сейчас это "дыра", через них можно завозить что... РИА Новости, 26.05.2025

2025-05-26T17:55:00+03:00

2025-05-26T17:55:00+03:00

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россия

владимир путин

экономика

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин призвал обратить внимание на работу зарубежных маркетплейсов в РФ, поскольку сейчас это "дыра", через них можно завозить что угодно."Через эти маркетплейсы можно завозить чего угодно, в любом количестве. Да, через зарубежные, да. Мы давно уже об этом говорим, давно. Но это вот точно дыра такая, на которую нужно обязательно обратить внимание", - сказал Путин на встрече с представителями деловых кругов РФ.

https://ria.ru/20250526/putin-2019162218.html

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россия, владимир путин, экономика