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В Подмосковье автобус въехал в припаркованную машину - РИА Новости, 26.05.2025
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15:46 26.05.2025
https://ria.ru/20250526/dtp-2019130972.html
В Подмосковье автобус въехал в припаркованную машину
В Подмосковье автобус въехал в припаркованную машину - РИА Новости, 26.05.2025
В Подмосковье автобус въехал в припаркованную машину
Автобус из-за неисправности въехал в припаркованную машину, легковушка от удара влетела в фасад магазина в Подмосковье, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-26T15:46:00+03:00
2025-05-26T15:46:00+03:00
московская область (подмосковье)
лобня
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
дикси
происшествия
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Автобус из-за неисправности въехал в припаркованную машину, легковушка от удара влетела в фасад магазина в Подмосковье, сообщается в Telegram-канале подмосковного главка МВД РФ. По данным правоохранителей, примерно в 12.00 в подмосковной Лобне возле одного из домов, расположенных на улице Калинина, произошло ДТП. "По предварительной информации, мужчина, управляя автобусом без пассажиров, по причине неисправности транспортного средства допустил столкновение с припаркованным легковым автомобилем, который от удара повредил фасад здания магазина", - говорится в сообщении. За медицинской помощью никто пока не обращался, добавили в главке. На фото с места ДТП в телеграм-канале полиции - белый внедорожник, капотом въехавший в стену "Дикси", и автобус, ударивший его в область багажника.
https://ria.ru/20250526/dtp-2019125538.html
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московская область (подмосковье), лобня, министерство внутренних дел рф (мвд россии), дикси, происшествия
Московская область (Подмосковье), Лобня, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Дикси, Происшествия
В Подмосковье автобус въехал в припаркованную машину

МВД РФ: в Подмосковье автобус въехал в припаркованную машину

© Фото : ГУ МВД России по Московской областиНа месте ДТП в Лобне. 26 мая 2025
На месте ДТП в Лобне. 26 мая 2025 - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
© Фото : ГУ МВД России по Московской области
На месте ДТП в Лобне. 26 мая 2025
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Автобус из-за неисправности въехал в припаркованную машину, легковушка от удара влетела в фасад магазина в Подмосковье, сообщается в Telegram-канале подмосковного главка МВД РФ.
По данным правоохранителей, примерно в 12.00 в подмосковной Лобне возле одного из домов, расположенных на улице Калинина, произошло ДТП.
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"По предварительной информации, мужчина, управляя автобусом без пассажиров, по причине неисправности транспортного средства допустил столкновение с припаркованным легковым автомобилем, который от удара повредил фасад здания магазина", - говорится в сообщении.
За медицинской помощью никто пока не обращался, добавили в главке.
На фото с места ДТП в телеграм-канале полиции - белый внедорожник, капотом въехавший в стену "Дикси", и автобус, ударивший его в область багажника.
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Московская область (Подмосковье)ЛобняМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)ДиксиПроисшествия
 
 
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