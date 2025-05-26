https://ria.ru/20250526/dtp-2019130972.html

В Подмосковье автобус въехал в припаркованную машину

В Подмосковье автобус въехал в припаркованную машину - РИА Новости, 26.05.2025

В Подмосковье автобус въехал в припаркованную машину

Автобус из-за неисправности въехал в припаркованную машину, легковушка от удара влетела в фасад магазина в Подмосковье, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 26.05.2025

2025-05-26T15:46:00+03:00

2025-05-26T15:46:00+03:00

2025-05-26T15:46:00+03:00

московская область (подмосковье)

лобня

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

дикси

происшествия

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Автобус из-за неисправности въехал в припаркованную машину, легковушка от удара влетела в фасад магазина в Подмосковье, сообщается в Telegram-канале подмосковного главка МВД РФ. По данным правоохранителей, примерно в 12.00 в подмосковной Лобне возле одного из домов, расположенных на улице Калинина, произошло ДТП. "По предварительной информации, мужчина, управляя автобусом без пассажиров, по причине неисправности транспортного средства допустил столкновение с припаркованным легковым автомобилем, который от удара повредил фасад здания магазина", - говорится в сообщении. За медицинской помощью никто пока не обращался, добавили в главке. На фото с места ДТП в телеграм-канале полиции - белый внедорожник, капотом въехавший в стену "Дикси", и автобус, ударивший его в область багажника.

https://ria.ru/20250526/dtp-2019125538.html

https://ria.ru/20250526/dtp-2019090199.html

московская область (подмосковье)

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московская область (подмосковье), лобня, министерство внутренних дел рф (мвд россии), дикси, происшествия