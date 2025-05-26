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Россиянам рассказали, как вернуть деньги с дроппера - РИА Новости, 26.05.2025
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11:43 26.05.2025
https://ria.ru/20250526/droppery-2019071971.html
Россиянам рассказали, как вернуть деньги с дроппера
Россиянам рассказали, как вернуть деньги с дроппера - РИА Новости, 26.05.2025
Россиянам рассказали, как вернуть деньги с дроппера
С дроппера, участвовавшего в мошеннической схеме, можно вернуть деньги через суд в рамках гражданского дела, а если ему нет 18 лет, то обязательства по возврату РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-26T11:43:00+03:00
2025-05-26T11:43:00+03:00
россия
технологии
дропперы
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. С дроппера, участвовавшего в мошеннической схеме, можно вернуть деньги через суд в рамках гражданского дела, а если ему нет 18 лет, то обязательства по возврату средств лягут на плечи родителей, сообщает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. "Любой гражданин вправе обратиться в суд для защиты своих интересов самостоятельно. Если в ходе расследования уголовного дела стали известны данные дроппера, можно (и нужно) постараться вернуть свои деньги", - говорится в сообщении. Правоохранители пояснили, что в соответствии с частью 1 статьи 1102 Гражданского кодекса РФ лицо, которое без установленных законом оснований приобрело или сберегло имущество за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение). "Выбытие банковской карты по воле ответчика из его владения не является обстоятельством, освобождающим его от обязанности по возврату денежных средств истцу!" - уточнили в ведомстве. Также полицейские отметили, что в случае, если дроппер несовершеннолетний, то обязательства имущественного характера, связанным с возвратом неосновательного обогащения, понесут его родители в силу норм гражданского и семейного законодательства.
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россия, технологии, дропперы, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Россия, Технологии, дропперы, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Россиянам рассказали, как вернуть деньги с дроппера

МВД: с участвовавшего в мошенничестве дроппера можно вернуть деньги через суд

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкРоссийские банкноты
Российские банкноты - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. С дроппера, участвовавшего в мошеннической схеме, можно вернуть деньги через суд в рамках гражданского дела, а если ему нет 18 лет, то обязательства по возврату средств лягут на плечи родителей, сообщает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
"Любой гражданин вправе обратиться в суд для защиты своих интересов самостоятельно. Если в ходе расследования уголовного дела стали известны данные дроппера, можно (и нужно) постараться вернуть свои деньги", - говорится в сообщении.
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Правоохранители пояснили, что в соответствии с частью 1 статьи 1102 Гражданского кодекса РФ лицо, которое без установленных законом оснований приобрело или сберегло имущество за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение).
"Выбытие банковской карты по воле ответчика из его владения не является обстоятельством, освобождающим его от обязанности по возврату денежных средств истцу!" - уточнили в ведомстве.
Также полицейские отметили, что в случае, если дроппер несовершеннолетний, то обязательства имущественного характера, связанным с возвратом неосновательного обогащения, понесут его родители в силу норм гражданского и семейного законодательства.
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