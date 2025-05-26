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В Донецке почтили память ополченцев, погибших в боях за аэропорт - РИА Новости, 26.05.2025
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16:35 26.05.2025 (обновлено: 20:19 26.05.2025)
https://ria.ru/20250526/donetsk-2019144748.html
В Донецке почтили память ополченцев, погибших в боях за аэропорт
В Донецке почтили память ополченцев, погибших в боях за аэропорт - РИА Новости, 26.05.2025
В Донецке почтили память ополченцев, погибших в боях за аэропорт
Память ополченцев, погибших в боях за аэропорт, почтили в Донецке, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-26T16:35:00+03:00
2025-05-26T20:19:00+03:00
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ДОНЕЦК, 26 мая — РИА Новости. Память ополченцев, погибших в боях за аэропорт, почтили в Донецке, передает корреспондент РИА Новости.В рамках мероприятия ветераны ополчения и действующие военнослужащие совместно с молодежью почтили память павших возложением цветов к памятнику защитникам донецкого аэропорта. Кроме того, прошла выставка архивных фотографий последствий боев. В результате штурма аэропорта 26 мая 2014 года погибло около 50 ополченцев, а столкновения в общей сложности продлились 242 дня."Сегодня мы собрались возле памятника освободителям донецкого аэропорта почтить память ребят, погибших, отдавших свою жизнь за донецкую землю. Наша задача — пронести память о ребятах, которые стали на защиту своей Родины, донести до молодежи всю значимость события, которое произошло ровно 11 лет назад", — сказал руководитель региональной общественной организации "Народная Дружина" Вячеслав Вороневич.По его словам, дата начала атак ВСУ на Донецк плотно закрепилась в умах и душах не только старшего поколения, но и молодежи как одна из кровавых страниц в истории современного Донбасса."Сейчас мы говорим о настоящем, о том, что Вооруженные силы Российской Федерации уже на сегодняшний день идут вперед, освобождая город за городом. И теперь мы ждем, чтобы аэропорт восстановили. Конечно же, он должен всегда быть памятью о том, что там происходило", — подчеркнул в разговоре с журналистами заместитель министра молодежной политики ДНР Денис Шимановский.Массовые антиправительственные акции начались в юго-восточных областях Украины в конце февраля 2014 года. Они стали ответом местных жителей на насильственную смену власти в стране и последовавшую за этим попытку отмены Верховной радой закона, предоставляющего русскому языку статус регионального. Центром противостояния пророссийски настроенных граждан с властью в Киеве стал Донбасс.
https://ria.ru/20250526/pamyatnik-2019119528.html
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Акция памяти ополченцев, погибших в боях за аэропорт в Донецке
Память ополченцев, погибших в боях за аэропорт Донецка, почтили в ДНР, передает корреспондент РИА Новости. Бои за аэропорт начались 26 мая 2014-го, шли в общей сложности 242 дня.
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донбасс, донецк, украина, вооруженные силы украины, верховная рада украины, общество
Специальная военная операция на Украине, Донбасс, Донецк, Украина, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины, Общество
В Донецке почтили память ополченцев, погибших в боях за аэропорт

В Донецке возложили цветы к памятнику погибшим в боях за аэропорт ополченцев

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ДОНЕЦК, 26 мая — РИА Новости. Память ополченцев, погибших в боях за аэропорт, почтили в Донецке, передает корреспондент РИА Новости.
В рамках мероприятия ветераны ополчения и действующие военнослужащие совместно с молодежью почтили память павших возложением цветов к памятнику защитникам донецкого аэропорта. Кроме того, прошла выставка архивных фотографий последствий боев. В результате штурма аэропорта 26 мая 2014 года погибло около 50 ополченцев, а столкновения в общей сложности продлились 242 дня.
Памятник командиру отдельного разведывательного батальона Спарта, погибшему при освобождении Волновахи, Владимиру Жоге - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
В ДНР открыли памятник командиру батальона "Спарта" Владимиру Жоге
Вчера, 15:12
"Сегодня мы собрались возле памятника освободителям донецкого аэропорта почтить память ребят, погибших, отдавших свою жизнь за донецкую землю. Наша задача — пронести память о ребятах, которые стали на защиту своей Родины, донести до молодежи всю значимость события, которое произошло ровно 11 лет назад", — сказал руководитель региональной общественной организации "Народная Дружина" Вячеслав Вороневич.
По его словам, дата начала атак ВСУ на Донецк плотно закрепилась в умах и душах не только старшего поколения, но и молодежи как одна из кровавых страниц в истории современного Донбасса.
"Сейчас мы говорим о настоящем, о том, что Вооруженные силы Российской Федерации уже на сегодняшний день идут вперед, освобождая город за городом. И теперь мы ждем, чтобы аэропорт восстановили. Конечно же, он должен всегда быть памятью о том, что там происходило", — подчеркнул в разговоре с журналистами заместитель министра молодежной политики ДНР Денис Шимановский.
Массовые антиправительственные акции начались в юго-восточных областях Украины в конце февраля 2014 года. Они стали ответом местных жителей на насильственную смену власти в стране и последовавшую за этим попытку отмены Верховной радой закона, предоставляющего русскому языку статус регионального. Центром противостояния пророссийски настроенных граждан с властью в Киеве стал Донбасс.
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Специальная военная операция на УкраинеДонбассДонецкУкраинаВооруженные силы УкраиныВерховная Рада УкраиныОбщество
 
 
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