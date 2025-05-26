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Делегация иностранных журналистов почтила память детей, погибших в Донецке - РИА Новости, 26.05.2025
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16:21 26.05.2025
https://ria.ru/20250526/donetsk-2019140260.html
Делегация иностранных журналистов почтила память детей, погибших в Донецке
Делегация иностранных журналистов почтила память детей, погибших в Донецке - РИА Новости, 26.05.2025
Делегация иностранных журналистов почтила память детей, погибших в Донецке
Делегация иностранных журналистов в ходе поездки на Донбасс посетила Аллею ангелов в Донецке и почтила память детей, погибших от вооруженной агрессии киевского... РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-26T16:21:00+03:00
2025-05-26T16:21:00+03:00
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ДОНЕЦК, 26 мая – РИА Новости. Делегация иностранных журналистов в ходе поездки на Донбасс посетила Аллею ангелов в Донецке и почтила память детей, погибших от вооруженной агрессии киевского режима, рассказала РИА Новости детский омбудсмен ДНР Элеонора Федоренко. "Сегодня здесь, на этом памятном, важном месте, я бы сказала, священном месте не только для народа Донбасса, но и всей России, мы встречаемся с гостями из Америки, Ливана, Ирака, Сирии, Франции, Бразилии. И мы говорим о том, что пора остановить войну. Пора Зеленскому задуматься, и нельзя наших детей убивать", - сказала Федоренко. Бразильский журналист и блогер Педро Дахер Симау рассказал РИА Новости, что его мотивацией приехать на Донбасс стало желание рассказать о вещах, которые скрывают в западных СМИ и показать другую точку зрения. "Я приехал сюда, потому что есть много вещей, о которых умалчивают: о точке зрения России, о войне, которая идет с НАТО, о пропаганде против России и многом другом, что скрывают западные СМИ. Но я могу с уверенностью сказать, что у нас в Бразилии нет того видения России, которое западные СМИ пытаются изобразить - что Россия плохая, Россия — злодейка. Поэтому я приехал сюда, чтобы показать другую точку зрения, другой взгляд на то, что происходит", - поделился Педро. Президент РФ Владимир Путин и американский президент Дональд Трамп провели в понедельник, 19 мая, телефонный разговор, посвященный, в том числе, урегулированию конфликта на Украине. Как сообщил российский лидер, разговор длился более двух часов. Также российский президент заявил, что Россия готова работать с украинской стороной над меморандумом по поводу возможного будущего мирного договора. Трамп, в свою очередь, после разговора сказал, что не вводит новые санкции против Российской Федерации, потому что есть шанс урегулирования конфликта на Украине. Ранее в МИД со ссылкой на данные российского Минобороны напомнили, что со вторника по пятницу зафиксировано кратное увеличение атак: 788 налетов БПЛА самолетного типа и ракет западного производства на территорию РФ вне зоны СВО. В итоге, есть погибшие и раненые.
https://ria.ru/20250112/kniga-1993310225.html
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Делегация иностранных журналистов на Аллее ангелов в Донецке
Делегация иностранных журналистов во время поездки в Донбасс посетила Аллею ангелов в Донецке и почтила память детей, погибших от агрессии киевского режима
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в мире, россия, украина, донбасс, дональд трамп, владимир путин, нато
В мире, Россия, Украина, Донбасс, Дональд Трамп, Владимир Путин, НАТО
Делегация иностранных журналистов почтила память детей, погибших в Донецке

Делегация иностранных журналистов посетила Аллею ангелов в Донецке

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ДОНЕЦК, 26 мая – РИА Новости. Делегация иностранных журналистов в ходе поездки на Донбасс посетила Аллею ангелов в Донецке и почтила память детей, погибших от вооруженной агрессии киевского режима, рассказала РИА Новости детский омбудсмен ДНР Элеонора Федоренко.
"Сегодня здесь, на этом памятном, важном месте, я бы сказала, священном месте не только для народа Донбасса, но и всей России, мы встречаемся с гостями из Америки, Ливана, Ирака, Сирии, Франции, Бразилии. И мы говорим о том, что пора остановить войну. Пора Зеленскому задуматься, и нельзя наших детей убивать", - сказала Федоренко.
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Бразильский журналист и блогер Педро Дахер Симау рассказал РИА Новости, что его мотивацией приехать на Донбасс стало желание рассказать о вещах, которые скрывают в западных СМИ и показать другую точку зрения.
"Я приехал сюда, потому что есть много вещей, о которых умалчивают: о точке зрения России, о войне, которая идет с НАТО, о пропаганде против России и многом другом, что скрывают западные СМИ. Но я могу с уверенностью сказать, что у нас в Бразилии нет того видения России, которое западные СМИ пытаются изобразить - что Россия плохая, Россия — злодейка. Поэтому я приехал сюда, чтобы показать другую точку зрения, другой взгляд на то, что происходит", - поделился Педро.
Президент РФ Владимир Путин и американский президент Дональд Трамп провели в понедельник, 19 мая, телефонный разговор, посвященный, в том числе, урегулированию конфликта на Украине. Как сообщил российский лидер, разговор длился более двух часов. Также российский президент заявил, что Россия готова работать с украинской стороной над меморандумом по поводу возможного будущего мирного договора. Трамп, в свою очередь, после разговора сказал, что не вводит новые санкции против Российской Федерации, потому что есть шанс урегулирования конфликта на Украине.
Ранее в МИД со ссылкой на данные российского Минобороны напомнили, что со вторника по пятницу зафиксировано кратное увеличение атак: 788 налетов БПЛА самолетного типа и ракет западного производства на территорию РФ вне зоны СВО. В итоге, есть погибшие и раненые.
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