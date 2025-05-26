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Государственный долг Украины вырос на пять процентов, заявил депутат Рады
Государственный долг Украины вырос на пять процентов, заявил депутат Рады - РИА Новости, 26.05.2025
Государственный долг Украины вырос на пять процентов, заявил депутат Рады
Государственный долг Украины в апреле увеличился на 5%, достигнув 180 миллиардов долларов, сообщил депутат Верховной рады Даниил Гетманцев. РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-26T13:55:00+03:00
2025-05-26T13:55:00+03:00
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МОСКВА, 26 мая – РИА Новости. Государственный долг Украины в апреле увеличился на 5%, достигнув 180 миллиардов долларов, сообщил депутат Верховной рады Даниил Гетманцев. В конце апреля минфин Украины сообщил, что госдолг страны в марте достиг 171,73 миллиарда долларов. "За апрель 2025 года государственный долг увеличился на 5%, достигнув 180 миллиардов долларов", - написал Гетманцев в своем Telegram-канале. Он уточнил, что в гривневом эквиваленте госдолг увеличился на 5%, в долларовом – на 4,8%. За январь-апрель госдолг Украины вырос на 8,4%. "Структура государственного долга: 74,5% - внешний долг, 25,5% - внутренний", - отметил Гетманцев. Украина, столкнувшаяся с рекордным дефицитом бюджета на 2024 год в размере 43,9 миллиарда долларов, продолжает рассчитывать на помощь международных партнеров для покрытия значительной части своих финансовых нужд. Между тем, на Западе выделение новых пакетов помощи проходит после длительных дискуссий, а глава миссии МВФ на Украине Гэвин Грей ранее отмечал, что со временем международная поддержка Киева будет уменьшаться и властям страны необходимо развивать внутренние ресурсы для самофинансирования. Владимир Зеленский жаловался на отсутствие денег на Украине для производства собственного вооружения и замедленное поступление западной помощи.
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Украина, Киев, Даниил Гетманцев, Владимир Зеленский, Верховная Рада Украины, МВФ, В мире
Государственный долг Украины вырос на пять процентов, заявил депутат Рады
Гетманцев: госдолг Украины в апреле вырос на 5%, достигнув 180 млрд долларов