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Российские военные подняли флаг в центре Беловод в Сумской области - РИА Новости, 26.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
13:08 26.05.2025 (обновлено: 13:09 26.05.2025)
https://ria.ru/20250526/desantniki-2019091507.html
Российские военные подняли флаг в центре Беловод в Сумской области
Российские военные подняли флаг в центре Беловод в Сумской области - РИА Новости, 26.05.2025
Российские военные подняли флаг в центре Беловод в Сумской области
Десантники 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады подняли флаг в центре населенного пункта Беловоды в Сумской области, в котором ранее... РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-26T13:08:00+03:00
2025-05-26T13:09:00+03:00
специальная военная операция на украине
сумская область
россия
правый сектор
вооруженные силы украины
воздушно-десантные войска россии
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КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 26 мая - РИА Новости. Десантники 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады подняли флаг в центре населенного пункта Беловоды в Сумской области, в котором ранее располагалась одна из бригад "Правого сектора"*, сообщил РИА Новости командир бригады с позывным "Вьюга". "Сегодня наши штурмовики завершили зачистку населенного пункта и подняли флаг Воздушно-десантных войск в Беловодах", - сказал "Вьюга". Начальник штаба бригады с позывным "Холод" отметил, что Беловоды ранее находились во втором эшелоне обороны ВСУ, там располагалось большое количество боевых подразделений. "В ознаменование освобождения населенного пункта Беловоды был поднят флаг ВДВ", - сказал он.* Деятельность организации запрещена в России
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Флаг российских военных в центре освобожденного села Беловоды в Сумской области
Десантники 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады подняли флаг в центре освобожденного российской армией села Беловоды в Сумской области.
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сумская область, россия, правый сектор, вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии
Специальная военная операция на Украине, Сумская область, Россия, Правый сектор, Вооруженные силы Украины, Воздушно-десантные войска России
Российские военные подняли флаг в центре Беловод в Сумской области

Российские десантники подняли флаг ВДВ в центре села Беловоды в Сумской области

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КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 26 мая - РИА Новости. Десантники 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады подняли флаг в центре населенного пункта Беловоды в Сумской области, в котором ранее располагалась одна из бригад "Правого сектора"*, сообщил РИА Новости командир бригады с позывным "Вьюга".
«
"Сегодня наши штурмовики завершили зачистку населенного пункта и подняли флаг Воздушно-десантных войск в Беловодах", - сказал "Вьюга".
Начальник штаба бригады с позывным "Холод" отметил, что Беловоды ранее находились во втором эшелоне обороны ВСУ, там располагалось большое количество боевых подразделений.
"В ознаменование освобождения населенного пункта Беловоды был поднят флаг ВДВ", - сказал он.
* Деятельность организации запрещена в России
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Специальная военная операция на УкраинеСумская областьРоссияПравый секторВооруженные силы УкраиныВоздушно-десантные войска России
 
 
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