https://ria.ru/20250526/desantniki-2019091507.html
Российские военные подняли флаг в центре Беловод в Сумской области
Российские военные подняли флаг в центре Беловод в Сумской области - РИА Новости, 26.05.2025
Российские военные подняли флаг в центре Беловод в Сумской области
Десантники 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады подняли флаг в центре населенного пункта Беловоды в Сумской области, в котором ранее... РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-26T13:08:00+03:00
2025-05-26T13:08:00+03:00
2025-05-26T13:09:00+03:00
специальная военная операция на украине
сумская область
россия
правый сектор
вооруженные силы украины
воздушно-десантные войска россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1a/2019109064_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_b91b34d5d114862c1ebde7c911dad9d2.jpg
КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 26 мая - РИА Новости. Десантники 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады подняли флаг в центре населенного пункта Беловоды в Сумской области, в котором ранее располагалась одна из бригад "Правого сектора"*, сообщил РИА Новости командир бригады с позывным "Вьюга". "Сегодня наши штурмовики завершили зачистку населенного пункта и подняли флаг Воздушно-десантных войск в Беловодах", - сказал "Вьюга". Начальник штаба бригады с позывным "Холод" отметил, что Беловоды ранее находились во втором эшелоне обороны ВСУ, там располагалось большое количество боевых подразделений. "В ознаменование освобождения населенного пункта Беловоды был поднят флаг ВДВ", - сказал он.* Деятельность организации запрещена в России
https://ria.ru/20250519/sumskaya-2017809923.html
сумская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1a/2019109064_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_1fbb59c541dbb93338f9696ef42e9b12.jpg
Флаг российских военных в центре освобожденного села Беловоды в Сумской области
Десантники 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады подняли флаг в центре освобожденного российской армией села Беловоды в Сумской области.
2025-05-26T13:08
true
PT4M10S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сумская область, россия, правый сектор, вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии
Специальная военная операция на Украине, Сумская область, Россия, Правый сектор, Вооруженные силы Украины, Воздушно-десантные войска России
Российские военные подняли флаг в центре Беловод в Сумской области
Российские десантники подняли флаг ВДВ в центре села Беловоды в Сумской области