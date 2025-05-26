https://ria.ru/20250526/desantniki-2019091507.html

Российские военные подняли флаг в центре Беловод в Сумской области

Российские военные подняли флаг в центре Беловод в Сумской области - РИА Новости, 26.05.2025

Российские военные подняли флаг в центре Беловод в Сумской области

Десантники 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады подняли флаг в центре населенного пункта Беловоды в Сумской области, в котором ранее... РИА Новости, 26.05.2025

2025-05-26T13:08:00+03:00

2025-05-26T13:08:00+03:00

2025-05-26T13:09:00+03:00

специальная военная операция на украине

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россия

правый сектор

вооруженные силы украины

воздушно-десантные войска россии

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КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 26 мая - РИА Новости. Десантники 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады подняли флаг в центре населенного пункта Беловоды в Сумской области, в котором ранее располагалась одна из бригад "Правого сектора"*, сообщил РИА Новости командир бригады с позывным "Вьюга". "Сегодня наши штурмовики завершили зачистку населенного пункта и подняли флаг Воздушно-десантных войск в Беловодах", - сказал "Вьюга". Начальник штаба бригады с позывным "Холод" отметил, что Беловоды ранее находились во втором эшелоне обороны ВСУ, там располагалось большое количество боевых подразделений. "В ознаменование освобождения населенного пункта Беловоды был поднят флаг ВДВ", - сказал он.* Деятельность организации запрещена в России

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Флаг российских военных в центре освобожденного села Беловоды в Сумской области Десантники 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады подняли флаг в центре освобожденного российской армией села Беловоды в Сумской области. 2025-05-26T13:08 true PT4M10S

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Ольга Фомченкова

сумская область, россия, правый сектор, вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии