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Десантник с супругой взяли гран-при на фестивале патриотической песни - РИА Новости, 27.05.2025
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19:36 26.05.2025 (обновлено: 12:23 27.05.2025)
https://ria.ru/20250526/desantnik--2019297074.html
Десантник с супругой взяли гран-при на фестивале патриотической песни
Десантник с супругой взяли гран-при на фестивале патриотической песни - РИА Новости, 27.05.2025
Десантник с супругой взяли гран-при на фестивале патриотической песни
Штурмовик 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии ВДВ вместе с супругой стали обладателями гран-при фестиваля военно-патриотической песни, сообщили РИА... РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-26T19:36:00+03:00
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ЛУГАНСК, 26 мая - РИА Новости. Штурмовик 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии ВДВ вместе с супругой стали обладателями гран-при фестиваля военно-патриотической песни, сообщили РИА Новости в подразделении. Для участия в открытом фестивале военно-патриотической песни Уральского федерального округа "Работайте братья", прошедшем в мае, поступило более 260 заявок из 20 регионов России. Отдельная номинация "За ленточкой" была для участников специальной военной операции. Обладателями гран-при фестиваля стали военнослужащий 299-го парашютно-десантного полка 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии ВДВ Андрей Голубятников с позывным "Огонек" со своей супругой Натальей с композицией советского композитора Евгения Птичкина на стихи поэта Роберта Рождественского "Мы Эхо". "Поскольку военнослужащий выполнял задачи в зоне спецоперации и не мог лично принимать участие в конкурсе, во время подготовки подразделения к выполнению боевой задачи, был снят небольшой клип, а супруга уже под видео с мужем исполнила на сцене композицию", - рассказали агентству в подразделении. Сам победитель конкурса уточнил РИА Новости, что своей работой герои клипа хотят поддержать все российские семьи, чьи близкие находятся в зоне спецоперации. "Идея участия исходила от супруги. Время записи видео, аудио и последующего монтажа заняло около пяти дней. Своей работой хотим поддержать все российские семьи, которые временно находятся не вместе, где мужья, отцы находятся на СВО. Напоминают всем, что даже на расстоянии существует настоящая любовь. Также ощущается преемственность поколений, так как музыкальная композиция, созданная во времена Великой Отечественной войны, как никогда актуальна и в наши дни", - пояснил Голубятников.
https://ria.ru/20240327/kultura-1936254221.html
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роберт рождественский, общество
Роберт Рождественский, Общество
Десантник с супругой взяли гран-при на фестивале патриотической песни

Десантник-штурмовик с супругой взяли гран-при на фестивале патриотической песни

© Фото : Наталья Голубятникова/ВКонтактеАндрей и Наталья Голубятниковы
Андрей и Наталья Голубятниковы - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
© Фото : Наталья Голубятникова/ВКонтакте
Андрей и Наталья Голубятниковы. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 26 мая - РИА Новости. Штурмовик 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии ВДВ вместе с супругой стали обладателями гран-при фестиваля военно-патриотической песни, сообщили РИА Новости в подразделении.
Для участия в открытом фестивале военно-патриотической песни Уральского федерального округа "Работайте братья", прошедшем в мае, поступило более 260 заявок из 20 регионов России. Отдельная номинация "За ленточкой" была для участников специальной военной операции.
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Обладателями гран-при фестиваля стали военнослужащий 299-го парашютно-десантного полка 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии ВДВ Андрей Голубятников с позывным "Огонек" со своей супругой Натальей с композицией советского композитора Евгения Птичкина на стихи поэта Роберта Рождественского "Мы Эхо".
"Поскольку военнослужащий выполнял задачи в зоне спецоперации и не мог лично принимать участие в конкурсе, во время подготовки подразделения к выполнению боевой задачи, был снят небольшой клип, а супруга уже под видео с мужем исполнила на сцене композицию", - рассказали агентству в подразделении.
Сам победитель конкурса уточнил РИА Новости, что своей работой герои клипа хотят поддержать все российские семьи, чьи близкие находятся в зоне спецоперации.
"Идея участия исходила от супруги. Время записи видео, аудио и последующего монтажа заняло около пяти дней. Своей работой хотим поддержать все российские семьи, которые временно находятся не вместе, где мужья, отцы находятся на СВО. Напоминают всем, что даже на расстоянии существует настоящая любовь. Также ощущается преемственность поколений, так как музыкальная композиция, созданная во времена Великой Отечественной войны, как никогда актуальна и в наши дни", - пояснил Голубятников.
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