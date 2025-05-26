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В ЕАО возбудили дело после ДТП, в котором погибла медсестра - РИА Новости, 26.05.2025
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06:26 26.05.2025
https://ria.ru/20250526/delo-2019038685.html
В ЕАО возбудили дело после ДТП, в котором погибла медсестра
В ЕАО возбудили дело после ДТП, в котором погибла медсестра - РИА Новости, 26.05.2025
В ЕАО возбудили дело после ДТП, в котором погибла медсестра
Полиция возбудила уголовное дело после столкновения в ЕАО грузовика и машины скорой помощи, в котором погибла медик, а второй медработник и водитель скорой... РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-26T06:26:00+03:00
2025-05-26T06:26:00+03:00
происшествия
россия
облученский район
хабаровск
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ВЛАДИВОСТОК, 26 мая – РИА Новости. Полиция возбудила уголовное дело после столкновения в ЕАО грузовика и машины скорой помощи, в котором погибла медик, а второй медработник и водитель скорой получили тяжелые травмы, сообщает региональная прокуратура. ДТП произошло 17 мая на федеральной дороге "Чита-Хабаровск": на повороте в село Пашково Облученского района столкнулись грузовик и скорая, от удара обе машины загорелись. По информации врио губернатора ЕАО Марии Костюк, авария произошла, когда "скорая" ехала на вызов. Медсестра погибла, фельдшер и водитель скорой госпитализированы в тяжелом состоянии, их доставили вертолетом в больницу Хабаровска, сообщали РИА Новости в минздраве ЕАО. "УМВД России по ЕАО возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Расследование уголовного дела надзорным ведомством взято под надзорное сопровождение", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250504/delo--2014893725.html
россия
облученский район
хабаровск
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происшествия, россия, облученский район, хабаровск
Происшествия, Россия, Облученский район, Хабаровск
В ЕАО возбудили дело после ДТП, в котором погибла медсестра

Полиция возбудила дело после ДТП с грузовиком и машиной скорой помощи в ЕАО

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Автомобиль полиции. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 26 мая – РИА Новости. Полиция возбудила уголовное дело после столкновения в ЕАО грузовика и машины скорой помощи, в котором погибла медик, а второй медработник и водитель скорой получили тяжелые травмы, сообщает региональная прокуратура.
ДТП произошло 17 мая на федеральной дороге "Чита-Хабаровск": на повороте в село Пашково Облученского района столкнулись грузовик и скорая, от удара обе машины загорелись. По информации врио губернатора ЕАО Марии Костюк, авария произошла, когда "скорая" ехала на вызов. Медсестра погибла, фельдшер и водитель скорой госпитализированы в тяжелом состоянии, их доставили вертолетом в больницу Хабаровска, сообщали РИА Новости в минздраве ЕАО.
"УМВД России по ЕАО возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Расследование уголовного дела надзорным ведомством взято под надзорное сопровождение", - говорится в сообщении.
Последствия ДТП с участием туристического автобуса в Пермском крае - РИА Новости, 1920, 04.05.2025
СК завел дело после ДТП с туристическим автобусом в Пермском крае
4 мая, 15:32
 
ПроисшествияРоссияОблученский районХабаровск
 
 
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