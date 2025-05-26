В администрации Эрдогана высказались о втором раунде переговоров по Украине
Офис Эрдогана: данных по дате и месту второго раунда переговоров по Украине нет
© AP Photo / Lefteris PitarakisТурецкие флаги в Стамбуле
© AP Photo / Lefteris Pitarakis
Турецкие флаги в Стамбуле. Архивное фото
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АНКАРА, 26 мая - РИА Новости. Конкретной информации по дате и месту вероятного второго раунда переговоров по Украине нет, заявили РИА Новости в администрации президента Турции.
Глава МИД Турции Хакан Фидан ранее заявил, что достигнуто принципиальное соглашение о новом раунде переговоров. Ясности по поводу того, что очередной раунд переговоров по урегулированию конфликта на Украине пройдет именно в Турции, нет, но Стамбул - удобная и заявившая о себе площадка, закулисный процесс продолжается, сообщил в понедельник РИА Новости дипломатический источник в столице Турции.
"Нет никакой конкретной информации, которую мы могли бы вам сообщить", - сказал представитель администрации президента в ответ на вопрос о том, известна ли дата и место вероятного второго раунда.
Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, цель предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Российская делегация прибыла в Стамбул 15 мая, однако контактов между представителями двух стран в тот день не было. Встреча состоялась на следующий день и продлилась почти два часа. Российская сторона после встречи с украинской делегацией в Стамбуле выражала готовность продолжать переговоры.
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