https://ria.ru/20250526/dannye-2019051857.html

В администрации Эрдогана высказались о втором раунде переговоров по Украине

В администрации Эрдогана высказались о втором раунде переговоров по Украине - РИА Новости, 26.05.2025

В администрации Эрдогана высказались о втором раунде переговоров по Украине

Конкретной информации по дате и месту вероятного второго раунда переговоров по Украине нет, заявили РИА Новости в администрации президента Турции. РИА Новости, 26.05.2025

2025-05-26T09:35:00+03:00

2025-05-26T09:35:00+03:00

2025-05-26T09:38:00+03:00

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АНКАРА, 26 мая - РИА Новости. Конкретной информации по дате и месту вероятного второго раунда переговоров по Украине нет, заявили РИА Новости в администрации президента Турции.Глава МИД Турции Хакан Фидан ранее заявил, что достигнуто принципиальное соглашение о новом раунде переговоров. Ясности по поводу того, что очередной раунд переговоров по урегулированию конфликта на Украине пройдет именно в Турции, нет, но Стамбул - удобная и заявившая о себе площадка, закулисный процесс продолжается, сообщил в понедельник РИА Новости дипломатический источник в столице Турции."Нет никакой конкретной информации, которую мы могли бы вам сообщить", - сказал представитель администрации президента в ответ на вопрос о том, известна ли дата и место вероятного второго раунда.Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, цель предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Российская делегация прибыла в Стамбул 15 мая, однако контактов между представителями двух стран в тот день не было. Встреча состоялась на следующий день и продлилась почти два часа. Российская сторона после встречи с украинской делегацией в Стамбуле выражала готовность продолжать переговоры.

https://ria.ru/20250524/zelenskiy-2018867801.html

https://ria.ru/20250526/ukraina-2018964467.html

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украина, в мире, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025